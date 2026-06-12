Chứng khoán ngày 12/6: Áp lực bán cuối phiên khiến VN-Index giảm điểm phiên cuối tuần

VN-Index giảm gần 7 điểm

Thị trường chứng khoán hôm nay, mặc dù có thời điểm tăng gần 15 điểm và vượt trở lại mốc tâm lý 1.800 điểm, VN-Index vẫn không thể duy trì đà phục hồi khi áp lực bán gia tăng mạnh trong những phút cuối phiên. Diễn biến này cho thấy tâm lý thận trọng vẫn đang chi phối thị trường, trong bối cảnh dòng tiền chưa thực sự quay trở lại và lực cầu còn khá dè dặt ở các vùng giá cao. Kết phiên, VN-Index giảm -6,96 điểm (-0,39%) về mức 1.791,65 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 12/6.

Các cổ phiếu kéo chỉ số tăng điểm trong phiên ngày 12/6 có: GAS (+1,38 điểm), TCB (+0,62 điểm), VJC (+0,43 điểm), TPB (+0,31 điểm), MSB (+0,27 điểm)… Các cổ phiếu kéo chỉ số giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VHM (-4,88 điểm), VPL (-1,08 điểm), VIC (-0,84 điểm), BID (-0,54 điểm), GEE (- 0,37 điểm)…

Cùng với việc giảm điểm, độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 177 mã giảm giá, 67 mã giữ giá tham chiếu và 118 mã tăng giá.

Xét theo nhóm ngành, độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 13/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành bảo hiểm giảm mạnh nhất; ở chiều ngược lại, ngành tiện ích có phiên giao dịch tích cực.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng có phiên giảm điểm -2,92 điểm, về mức 1.944,36 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng lại nhỉnh hơn số cổ phiếu giảm giá khi có 14 mã tăng giá, 12 mã giảm giá và 4 mã giữ giá.

Thanh khoản hôm nay cải thiện hơn. Tuy nhiên, đây đã là phiên thứ 6 liên tiếp, thị trường có giá trị giao dịch dưới ngưỡng 20.000 tỷ, cho thấy tâm lý thận trọng vẫn bao trùm giới đầu tư. Kết thúc phiên giao dịch, giá trị khớp lệnh của VN-Index đạt 14.684 tỷ đồng, tăng 56,91% so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch đạt mức 16.409 tỷ đồng.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index tăng 2,4 điểm, lên mức 302,49 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm -0,06 điểm, về mức 126,35 điểm.

Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 486 tỷ đồng trong phiên hôm nay.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 476 tỷ đồng. Chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu SHB với giá trị khoảng +53 tỷ đồng. Xếp sau là FPT với +51 tỷ đồng, ACB gần +50 tỷ đồng, VNM khoảng +47 tỷ đồng và MSB gần +45 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, VIC là mã bị bán ròng mạnh nhất với giá trị gần -89 tỷ đồng. Theo sau là VHM khoảng -78 tỷ đồng, MBB gần -59 tỷ đồng, MWG khoảng -58 tỷ đồng và VPB gần -56 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng hơn 1 tỷ đồng.

Dòng tiền chưa đủ mạnh để xác lập xu hướng phục hồi

Thị trường duy trì sắc xanh trong phần lớn thời gian giao dịch nhưng không thể bảo toàn thành quả khi áp lực bán gia tăng mạnh vào cuối phiên, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc hệ sinh thái Vingroup. Ngay từ đầu phiên, VN-Index nhanh chóng lấy lại mốc 1.800 điểm. Tuy nhiên, đà tăng dần thu hẹp khi lực cầu chưa đủ mạnh để tạo sự lan tỏa. Trong phần lớn thời gian buổi sáng, chỉ số dao động quanh vùng 1.800 điểm với trạng thái giằng co.

Bước sang phiên chiều, thị trường tiếp tục nỗ lực hồi phục nhưng không duy trì được lâu. Sau 14 giờ, áp lực bán gia tăng mạnh tại nhóm cổ phiếu trụ khiến VN-Index quay đầu giảm điểm. Trong đợt khớp lệnh xác định giá đóng cửa (ATC), lực cung tăng mạnh đã kéo chỉ số lùi sâu trước khi thu hẹp đà giảm vào cuối phiên.

VN-Index ghi nhận phiên giảm thứ hai liên tiếp. Ảnh: Đức Thanh

VN-Index ghi nhận phiên giảm thứ hai liên tiếp. Đáng chú ý, bộ ba VIC, VHM và VPL là những cổ phiếu tác động tiêu cực nhất đến thị trường, lấy đi gần 7 điểm của chỉ số chung. Ngược lại, một số mã như GAS, TCB, VJC và TPB đóng vai trò nâng đỡ thị trường. Trong đó, GAS tăng 3,2% lên 85.100 đồng/cổ phiếu và là cổ phiếu đóng góp tích cực nhất cho VN-Index.

Theo các chuyên gia, diễn biến hiện tại cho thấy xu hướng hồi phục ngắn hạn của thị trường vẫn chưa được xác nhận khi dòng tiền tiếp tục duy trì trạng thái thận trọng. Dù thanh khoản đã cải thiện so với phiên trước, giá trị giao dịch vẫn ở mức thấp so với bình quân nhiều tuần gần đây, phản ánh tâm lý quan sát của nhà đầu tư trước những tín hiệu chưa thực sự rõ ràng về xu hướng. Trong ngắn hạn, VN-Index vẫn đang đối mặt với áp lực điều chỉnh và có thể tiếp tục kiểm định vùng hỗ trợ quanh 1.780 - 1.800 điểm./.