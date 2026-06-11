Chứng khoán ngày 11/6: VN-Index giảm điểm, thanh khoản xuống mức thấp nhất trong hơn một năm

VN-Index giảm hơn 5 điểm

Sau 2 phiên phục hồi nhẹ với thanh khoản thấp, thị trường đã có phiên giao dịch trầm lắng dưới áp lực từ thị trường tài chính thế giới. VN-Index biến động nhẹ trong phiên với áp lực gia tăng ở nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn.

Kết phiên, VN-Index giảm 5,1 điểm (-0,28%) về mức 1.798,61 điểm, quanh vùng giá tâm lý 1.800 điểm, khối lượng giao dịch thấp nhất từ khủng hoảng thuế quan tháng 4/2025 đến nay.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 11/6

Cùng với việc giảm điểm, độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 178 mã giảm giá, 68 mã giữ giá tham chiếu và 118 mã tăng giá.

Mặc dù VN-Index đóng cửa trong sắc đỏ, diễn biến giữa các nhóm ngành không quá tiêu cực khi độ phân hóa vẫn ở mức cao. Thống kê cho thấy, có 11/21 nhóm ngành tăng điểm, nhỉnh hơn số nhóm giảm điểm.

Đáng chú ý, các nhóm dẫn dắt đà tăng và giảm chủ yếu là những cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ, trong khi nhóm vốn hóa lớn nhìn chung giao dịch kém sôi động. Trong đó, bất động sản khu công nghiệp, mía đường và bảo hiểm là những nhóm ghi nhận mức tăng nổi bật nhất. Ngược lại, áp lực điều chỉnh tập trung tại các nhóm bán lẻ, công nghệ - viễn thông và thép, qua đó tạo lực cản khiến thị trường chung khép phiên trong sắc đỏ.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng có phiên giảm điểm -13,69 điểm, về mức 1.947,28 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm chiếm phần ưu thế khi có 19 mã giảm giá, 8 mã tăng giá và 3 mã giữ giá.

Thanh khoản thị trường hôm nay sụt giảm mạnh. Khối lượng khớp lệnh xuống mức thấp nhất và thấp hơn 37,4% so với bình quân 20 phiên, cho thấy phần lớn nhà đầu tư vẫn lựa chọn đứng ngoài quan sát. Kết thúc phiên giao dịch, khối lượng khớp lệnh chỉ đạt 412 triệu cổ phiếu, giảm 34,08%, với giá trị đạt 10.187 tỷ đồng, giảm 48,56% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index giảm -1,06 điểm, về mức -300,09 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +0,68 điểm, lên mức 126,41 điểm.

Khối ngoại tiếp tục duy trì đà bán ròng, thống kê trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng tại thời điểm kết phiên đạt -512 tỷ đồng. Trong đó, NVL (-53 tỷ đồng), VHM (-48 tỷ đồng), VIC (-41 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, VNM (+30 tỷ đồng), KBC (+13,3 tỷ đồng) và GVR (+13 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất.

Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng 5 tỷ đồng.

Xu hướng tăng chưa trở lại khi dòng tiền đứng ngoài quan sát

Thị trường chứng khoán hôm nay chịu áp lực điều chỉnh sau 2 phiên phục hồi liên tiếp trong bối cảnh chứng khoán Mỹ giảm mạnh, khiến tâm lý nhà đầu tư trong nước trở nên thận trọng hơn. VN-Index giao dịch trong sắc đỏ gần như suốt phiên, tuy nhiên biên độ giảm không lớn và thanh khoản tiếp tục suy giảm, cho thấy áp lực bán ra chưa thực sự mạnh.

Dòng tiền vẫn có sự phân hóa khi tìm đến một số nhóm ngành riêng lẻ. Nhóm bất động sản khu công nghiệp nổi bật với KBC, SZC, IDC, SIP, TID đồng loạt tăng giá, trở thành điểm tựa chính của thị trường. Bên cạnh đó, nhóm hóa chất và bảo hiểm cũng duy trì diễn biến tích cực, giúp thu hẹp đà giảm của các chỉ số.

Thị trường chứng khoán ngày hôm nay chịu áp lực điều chỉnh sau hai phiên phục hồi trước đó. Ảnh: Đức Thanh

Ở chiều ngược lại, VHM là cổ phiếu tác động tiêu cực nhất tới VN-Index khi giảm 1,6% xuống 144.500 đồng/cổ phiếu, lấy đi hơn 2 điểm của chỉ số. Trong khi đó, GVR tăng 4,3% lên 35.400 đồng/cổ phiếu, trở thành một trong những mã hỗ trợ thị trường mạnh nhất trong phiên.

Mặc dù VN-Index không thể duy trì phiên tăng thứ ba liên tiếp, nhưng diễn biến hiện tại chưa làm mất đi hoàn toàn nhịp hồi kỹ thuật hình thành trong hai phiên trước.

Về mặt kỹ thuật, VN-Index vẫn đang nằm trong xu hướng điều chỉnh kể từ khi thiết lập đỉnh ngắn hạn vào tháng 5/2026. Hiện chỉ số đang dao động quanh vùng 1.800 điểm - ngưỡng hỗ trợ quan trọng tương ứng vùng đỉnh của năm 2025. Đây được xem là vùng cân bằng ngắn hạn của thị trường trong bối cảnh dòng tiền còn thận trọng.

Để xu hướng tích cực được xác lập rõ nét hơn, VN-Index cần vượt thành công đường xu hướng giảm kéo dài từ tháng 5/2026 với sự đồng thuận của thanh khoản và độ rộng thị trường. Thanh khoản tiếp tục là điểm đáng lưu ý khi thị trường ghi nhận mức giao dịch thấp kỷ lục. Dòng tiền suy yếu phản ánh việc cơ hội đầu tư ngắn hạn chưa thực sự hấp dẫn, trong khi phần lớn cổ phiếu vẫn trong trạng thái tích lũy hoặc hồi phục sau giai đoạn giảm mạnh trước đó.