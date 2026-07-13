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Chứng khoán ngày 13/7: Áp lực điều chỉnh chưa hạ nhiệt, VN-Index lùi sát mốc 1.800 điểm

Mai Tấn

Mai Tấn

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18:17 | 13/07/2026
Thị trường chứng khoán hôm nay (13/7) chịu áp lực bán mạnh ngay từ đầu phiên, khiến VN-Index có thời điểm giảm sâu trước khi hồi phục nhẹ về cuối phiên. Dù lực cầu bắt đáy xuất hiện ở một số cổ phiếu ngân hàng, xu hướng điều chỉnh vẫn chiếm ưu thế khi chỉ số đánh mất vùng hỗ trợ ngắn hạn, trong bối cảnh thanh khoản tăng mạnh và tâm lý nhà đầu tư còn thận trọng.
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VN-Index giảm điểm mạnh

Sau tuần giao dịch giảm điểm, VN-Index mất vùng hỗ trợ xu hướng tăng ngắn hạn. Cùng nhịp với diễn biến thị trường thế giới kém tích cực khi căng thẳng địa chính trị gia tăng, thị trường trong nước có diễn biến khá tiêu cực trong phiên hôm nay với áp lực bán mạnh.

VN-Index giảm điểm từ đầu phiên. Sau đó, áp lực bán gia tăng mạnh hơn trong phiên chiều với thanh khoản tăng mạnh. VN-Index chịu áp lực điều chỉnh về quanh 1.780 điểm và phục hồi nhẹ trở lại. Kết phiên, VN-Index giảm 27,8 điểm (-1,52%) về mức 1.800,54 điểm, trên vùng giá thấp nhất tháng 6/2026.

Chứng khoán ngày 13/7: Áp lực điều chỉnh chưa hạ nhiệt, VN-Index lùi sát mốc 1.800 điểm
Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 13/7.

Cùng với việc giảm điểm, độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 271 mã giảm giá, 48 mã giữ giá tham chiếu và 52 mã tăng giá.

Phiên giao dịch khởi động tuần mới kém suôn sẻ khi chỉ có 2/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm là nhựa và dầu khí. Ở chiều ngược lại, chứng khoán, bất động sản khu công nghiệp và thép là 3 nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng có phiên giảm điểm (-30,98 điểm), về mức 1.939,84 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm chiếm phần nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá khi chỉ có 3 mã tăng giá nhưng có tới 27 mã giảm giá.

Nhịp rơi của thị trường tạo điều kiện cho thanh khoản khớp lệnh bứt phá lên cao hơn (37,8%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 849 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 21.803 tỷ đồng, tăng 28% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tiêu cực khi cùng giảm điểm. Trong đó, HNX-Index giảm -11,86 điểm, về mức 291,9 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm -1,84 điểm, về mức 126,49 điểm.

Trước bối cảnh đó, nhà đầu tư nước ngoài thu hẹp đà bán ròng khi thời điểm kết phiên chỉ còn bán ròng khoảng 260 tỷ đồng. Trong đó, CTG (-120 tỷ đồng), HPG (-109 tỷ đồng), VPB (-101 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, VHM (129 tỷ đồng), MBB (82 tỷ đồng) và HDB (59 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng 4 tỷ đồng.

Lực cầu bắt đáy xuất hiện nhưng chưa đủ đảo chiều xu hướng

Mặc dù VN-Index có nhịp hồi đáng kể về cuối phiên, giúp thu hẹp đà giảm sau thời điểm giảm mạnh vào đầu giờ chiều, nhưng diễn biến chung vẫn cho thấy áp lực bán đang chiếm ưu thế.

Dòng tiền bắt đáy xuất hiện chủ yếu ở một số cổ phiếu ngân hàng như TCB, VPB, HDB, MBB, giúp các mã này hình thành mẫu nến “rút chân” tích cực. Cổ phiếu MSB cũng duy trì sức mạnh giá nổi bật trong nhóm ngân hàng. Trong khi đó, một số mã như SHB và CTG vẫn chịu áp lực bán mạnh và chưa thu hút được dòng tiền trở lại.

giao dịc chứng khoán tại sàn chứng khoán MSB Ảnh Đức Thanh

Chỉ số VN-Index lùi về sát mốc 1.800 điểm. Ảnh Đức Thanh

Theo các công ty chứng khoán, việc chỉ số giữ được mốc tâm lý 1.800 điểm nhờ lực cầu cuối phiên là tín hiệu tích cực bước đầu. Tuy nhiên, nhịp hồi này chưa đủ để cải thiện xu hướng ngắn hạn khi áp lực bán đã lan rộng trên hầu hết các nhóm ngành và chỉ số đã xuyên thủng vùng hỗ trợ quan trọng 1.810 điểm.

Các chuyên gia nhận định, xu hướng ngắn hạn của VN-Index vẫn kém tích cực và nhiều khả năng sẽ tiếp tục kiểm định vùng hỗ trợ 1.770 - 1.780 điểm, tương ứng vùng đáy được thiết lập trong tháng 6/2026. Đối với VN30, việc mất ngưỡng hỗ trợ quanh 1.960 điểm tương ứng đường trung bình 200 phiên cho thấy xu hướng suy yếu vẫn chưa được cải thiện.

Dù vậy, nhiều ý kiến cho rằng, vùng 1.750 - 1.780 điểm đang là vùng định giá tương đối hấp dẫn nếu đặt trong bối cảnh nền kinh tế vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. Thị trường được kỳ vọng sẽ sớm tìm được điểm cân bằng và dần phân hóa theo kết quả kinh doanh quý II/2026 của doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, cơ hội sinh lời vẫn còn hạn chế khi phần lớn nhóm ngành vẫn trong trạng thái tích lũy hoặc điều chỉnh./.

Mai Tấn
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