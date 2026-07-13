Doanh nghiệp

Không gian rộng, công nghệ đủ đầy, VinFast VF 9 giúp người bận rộn “mang văn phòng theo mình”

16:08 | 13/07/2026
(TBTCO) - Từ những trải nghiệm thực tế của người dùng, VinFast VF 9 đang cho thấy giá trị của mẫu E-SUV Việt không chỉ nằm ở kích thước hay sức mạnh vận hành vượt trội, mà còn ở khả năng trở thành một “văn phòng di động” đúng nghĩa.
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Văn phòng di động êm ái và “im thin thít”

Anh Tú, một doanh nhân bận rộn tại Hà Nội, đang sở hữu tới hai chiếc VinFast VF 9. Theo anh, VF 9 mang tới không gian rộng, khoang xe êm ái và cảm giác hưởng thụ khác biệt hoàn toàn so với xe xăng truyền thống. Hàng ghế sau của VF 9 được anh đánh giá không chỉ rộng, mà còn có đầy đủ tiện nghi hàng đầu phân khúc.

“Ghế ngồi trên chiếc VF 9 rất vừa vặn, bệ tì tay thoải mái, còn được tích hợp đầy đủ các tính năng massage, sấy và sưởi. Mỗi khi mệt mỏi sau giờ làm việc ở văn phòng, tôi chỉ cần lên xe, bật tính năng sưởi ấm và ngả lưng là cơ thể được thư giãn tối đa” - anh Tú chia sẻ.

Không gian rộng, công nghệ đủ đầy, VinFast VF 9 giúp người bận rộn “mang văn phòng theo mình”

Khoang cabin rộng và yên tĩnh cũng giúp nhiều người xử lý công việc ngay trên xe. Theo chia sẻ của anh Tú, khả năng cách âm của VF 9 tạo nên cảm giác “im thin thít”, trong khi hệ thống treo khí nén và thân xe chắc chắn giúp mọi hành trình luôn êm ái.

Không chỉ phù hợp làm văn phòng di động, VF 9 cũng là một không gian lưu trú lý tưởng được nhiều gia đình đánh giá cao trong các chuyến đi xa.

Anh Huy Hoàng, chủ xe VF 9 đồng thời là một chuyên gia trong lĩnh vực phần mềm cho biết tính năng cắm trại trên xe cho phép bật điều hòa liên tục suốt 24 tiếng đồng hồ mà không xả khí thải độc hại, giúp gia đình anh có thể ngủ lại trên xe vô cùng an toàn.

“Tôi đã thử nghiệm cho chiếc xe này chạy điều hòa liên tục tròn 24 tiếng đồng hồ, từ trưa hôm trước đến trưa hôm sau. Tính năng này thực sự rất an toàn cho người sử dụng”, anh Hoàng dành lời khen cho hệ thống quản lý năng lượng thông minh của xe.

Đi xa nhàn hơn, chi phí nhẹ hơn

Bên cạnh tiện nghi, anh Huy Hoàng đánh giá cao VF 9 bởi sức mạnh vận hành. Theo anh, động cơ 402 mã lực cùng hệ dẫn động bốn bánh mang lại sự khác biệt rõ rệt khi di chuyển trên cao tốc cũng như những cung đường đèo.

Không gian rộng, công nghệ đủ đầy, VinFast VF 9 giúp người bận rộn “mang văn phòng theo mình”

Trên những hành trình về Sơn La hay các chuyến đi xa, chiếc SUV điện luôn cho cảm giác mạnh mẽ nhưng vẫn đầm chắc và ổn định. “Con số 402 mã lực làm tôi ‘mờ mắt’. Về khả năng vận hành thì xe thực sự rất tuyệt vời”, vị chủ xe khẳng định.

Không chỉ mạnh mẽ, VF 9 còn giúp việc cầm lái trở nên nhẹ nhàng hơn trên những hành trình dài. Trong chuyến xuyên Việt hơn 1.300 km, reviewer kênh Life Trip cho biết điều khiến anh ấn tượng nhất chính là hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS với các tính năng như Kiểm soát hành trình thích ứng, Hỗ trợ giữ làn, Cảnh báo chệch làn… Theo anh, hệ thống này đảm nhiệm khoảng 60-70% thao tác lái trên cao tốc, giúp người điều khiển giảm bớt áp lực và duy trì sự tập trung trong suốt hành trình. Sau gần 500 km di chuyển trong chuyến xuyên Việt từ Hà Nội đi Cà Mau, anh gần như không cảm thấy mệt mỏi như những chuyến đi trước đây. “VF 9 có ADAS nên chạy nhàn cực kỳ”, vị chủ xe tấm tắc.

Theo nhiều người dùng, sự chủ động khi đi xa còn đến từ hệ thống trạm sạc ngày càng phủ rộng. Anh Huy Hoàng cho biết hiện nay anh gần như không còn phải mở ứng dụng để tìm trạm sạc vì hạ tầng đã xuất hiện dày đặc trên các tuyến đường. Trong khi đó, reviewer Life Trip cũng nhận xét dọc Quốc lộ 1 có rất nhiều trạm sạc, thường được bố trí ngay tại cây xăng hoặc điểm dừng nghỉ. Vì vậy, việc tiếp thêm năng lượng cho xe có thể kết hợp với những khoảng nghỉ ngắn trong hành trình mà không làm xáo trộn lịch trình di chuyển.

Không gian rộng, công nghệ đủ đầy, VinFast VF 9 giúp người bận rộn “mang văn phòng theo mình”

Không chỉ thuận tiện khi sử dụng, VF 9 còn được nhiều chủ xe đánh giá cao ở bài toán kinh tế. Theo anh Tú, việc sạc xe tại nhà rất đơn giản bởi người dùng chỉ cần cắm sạc qua đêm như sạc điện thoại. Nếu sạc tại trạm công cộng, chính sách hỗ trợ hiện hành (miễn phí sạc 10 lần/tháng tới 10/2/2029), giúp anh không cần bận tâm về chi phí sử dụng. “Chi phí sử dụng gần như bằng 0” - anh nói.

Trong khi đó, anh Huy Hoàng lại ấn tượng với chi phí bảo dưỡng của chiếc SUV cỡ lớn. Sau 40.000 km sử dụng, anh chỉ phải rút ví 600.000 đồng tiền bảo dưỡng, chủ yếu chỉ là kiểm tra xe và thay lọc gió điều hòa. Chủ xe thừa nhận mức chi phí này “thấp hơn cả xe máy” và rẻ đến mức anh phải chủ động gọi thêm dịch vụ spa, vệ sinh phanh để... ủng hộ xưởng.

Tổng kết về VF 9 sau quãng thời gian gắn bó, nhiều chủ xe thừa nhận, rất khó quay trở lại xe xăng khi đã “lỡ” hưởng mọi đặc quyền, từ sự êm ái, khả năng vận hành tuyệt vời, trang bị vượt tầm tiền tới chi phí sử dụng thấp tới ngỡ ngàng./.

Quỳnh Như
Từ khóa:
VinFast VF 9 VF 9 vinfast vingroup

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