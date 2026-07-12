Ngày 12/7: Giá cà phê quay đầu giảm mạnh, hồ tiêu đi ngang

Giá cà phê trong nước và thế giới hôm nay đồng loạt giảm mạnh. Ảnh minh họa

Giá cà phê trong nước giảm hơn 3.000 đồng/kg

Khảo sát tại khu vực Tây Nguyên cho thấy, giá cà phê hôm nay quay đầu giảm mạnh từ 3.000 - 3.200 đồng/kg so với phiên trước, đưa mặt bằng giá thu mua xuống còn 94.700 - 95.300 đồng/kg.

Cụ thể, Lâm Đồng ghi nhận mức giảm mạnh nhất, mất 3.200 đồng/kg, xuống còn 94.700 đồng/kg, tiếp tục là địa phương có giá thu mua thấp nhất khu vực.

Tại Đắk Lắk, giá cà phê giảm 3.000 đồng/kg xuống 95.200 đồng/kg. Gia Lai giảm 3.100 đồng/kg và cũng được thu mua ở mức 95.200 đồng/kg. Trong khi đó, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) giảm 3.100 đồng/kg, xuống còn 95.300 đồng/kg nhưng vẫn là địa phương có mức giá cao nhất khu vực Tây Nguyên.

Sau nhịp tăng mạnh lên mức cao nhất trong hơn 5 tháng ở phiên trước, giá cà phê nội địa nhanh chóng điều chỉnh theo diễn biến của thị trường thế giới khi lực bán chốt lời gia tăng.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê đồng loạt quay đầu giảm mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 191 USD/tấn, tương đương 4,72%, xuống còn 3.852 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 cũng giảm 183 USD/tấn, tương đương 4,57%, còn 3.819 USD/tấn.

Tại sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 9/2026 giảm 13,65 US cent/pound, tương đương 3,92%, xuống còn 334,25 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 giảm 12,2 US cent/pound, tương đương 3,72%, còn 316 US cent/pound.

Giá tiêu tiếp tục đi ngang

Giá tiêu hôm nay dao động từ 138.000 - 141.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá tiêu hôm nay tại các vùng nguyên liệu trọng điểm không ghi nhận biến động mới. Theo khảo sát sáng 12/7, mặt bằng giá thu mua trong nước tiếp tục dao động từ 138.000 - 141.000 đồng/kg, giữ nguyên so với phiên trước. Trong đó, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất cả nước, đạt 141.000 đồng/kg.

Đắk Lắk đứng kế tiếp với mức 140.000 đồng/kg. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), hồ tiêu được thu mua ở mức 139.000 đồng/kg. Gia Lai và Đồng Nai tiếp tục là hai địa phương có giá thấp nhất trong nhóm khảo sát, cùng duy trì ở mức 138.000 đồng/kg.

Sau nhịp tăng mạnh hồi đầu tuần, thị trường hồ tiêu trong nước đang bước vào giai đoạn tích lũy. Việc giá duy trì ổn định cho thấy cả bên mua và bên bán đều đang có tâm lý thận trọng, chờ thêm tín hiệu từ thị trường xuất khẩu cũng như diễn biến cung - cầu trong thời gian tới.

Trên thị trường thế giới, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá hồ tiêu ghi nhận điều chỉnh giảm tại một số quốc gia sản xuất chủ chốt. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia giảm 0,6% so với phiên trước, xuống còn 7.079 USD/tấn.

Đáng chú ý, giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam giảm khoảng 4%, tương ứng 250 USD/tấn, xuống còn 5.850 USD/tấn đối với loại 500 g/l và 5.950 USD/tấn đối với loại 550 g/l.

Trong khi đó, tiêu đen Brazil loại ASTA 570 tiếp tục giữ ổn định ở mức 5.900 USD/tấn, còn tiêu đen Malaysia vẫn được chào bán với giá 9.350 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia giảm 55 USD/tấn, tương đương 0,6%, xuống còn 9.198 USD/tấn.

Mức giảm mạnh nhất thuộc về tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam khi giảm tới 800 USD/tấn, tương đương gần 9%, xuống còn 8.200 USD/tấn. Đây hiện cũng là mức giá thấp nhất trong nhóm các quốc gia xuất khẩu lớn được IPC công bố.

Trong khi đó, giá tiêu trắng Malaysia tiếp tục đi ngang ở mức 12.250 USD/tấn. Việc giá xuất khẩu giảm mạnh trong khi giá thu mua nội địa vẫn ổn định cho thấy doanh nghiệp xuất khẩu đang chịu áp lực cạnh tranh lớn hơn trên thị trường quốc tế, đặc biệt ở phân khúc tiêu trắng./.