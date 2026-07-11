Thuế - Hải quan

Thuế tỉnh Tuyên Quang thu nội địa 6 tháng đạt hơn 58% dự toán

Đức Việt

Đức Việt

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21:35 | 11/07/2026
(TBTCO) - Theo lãnh đạo Thuế tỉnh Tuyên Quang, tổng thu nội địa 6 tháng năm 2026 do đơn vị thực hiện được 4.045,5 tỷ đồng, đạt 58,7% dự toán, tăng 39,3% so với cùng kỳ.
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Thuế tỉnh Tuyên Quang thu nội địa 5 tháng tăng hơn 67% so với cùng kỳ

Đánh giá kết quả thu nội địa 6 tháng, ông Trương Thế Hùng - Trưởng Thuế tỉnh Tuyên Quang cho biết, có 7/17 khoản thu đạt trên 50% dự toán giao và tăng trưởng so với cùng kỳ, một số khoản thu chiếm tỷ trọng lớn như: thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 59,9% dự toán, tăng 49,0% so với cùng kỳ; lệ phí trước bạ đạt 60% dự toán, tăng 17,7%; thu tiền sử dụng đất đạt 71,2% dự toán, tăng 117,1%... Kết quả thu theo đơn vị được giao, có 10/11 đơn vị đảm bảo tiến độ thu trừ tiền sử dụng đất đạt trên 50% dự toán được giao.

Để có được kết quả trên, ngay từ đầu năm 2026, Thuế tỉnh Tuyên Quang đã ban hành các văn bản chỉ đạo các phòng và Thuế cơ sở trên địa bàn triển khai tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành trong năm 2026, tích cực hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh mới đăng ký áp dụng phương pháp kê khai trong quý II.

Trong 6 tháng, cơ quan thuế đã tổ chức 4 hội nghị đối thoại với sự tham dự hơn 500 người nộp thuế (NNT) và tổ chức 56 buổi tập huấn với sự tham gia hơn 6.000 người là cá nhân, chủ hộ kinh doanh, đại diện doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn...

Thuế tỉnh Tuyên Quang thu nội địa 6 tháng đạt hơn 58% dự toán
Công chức Thuế tỉnh Tuyên Quang hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Đồng thời, đơn vị triển khai đồng bộ, thống nhất các giải pháp quản lý thuế, đẩy mạnh công tác thu thập, phân tích thông tin, kịp thời chính xác, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về thuế, phí và hóa đơn; tăng cường kiểm tra, giám sát với các tổ chức có dấu hiệu rủi ro cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra thuế được xác định là nhiệm vụ then chốt nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thuế, phòng ngừa sai phạm và tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ. Trong đó, đơn vị đã chú trọng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra thuế, kiểm tra công vụ và kiểm tra nội bộ. Từ cuối tháng 5, đơn vị đã triển khai thực hiện các cuộc kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế theo kế hoạch năm 2026 được Cục Thuế phê duyệt. Công tác kiểm tra được thực hiện đúng quy trình, bảo đảm khách quan, công khai và minh bạch…

Theo ông Trương Thế Hùng, để hoàn thành vượt dự toán năm 2026, đơn vị tiếp tục tổ chức điều hành thu ngân sách chủ động, linh hoạt, bám sát tiến độ thu từng tháng, từng quý, từng địa bàn, từng khoản thu, sắc thuế và từng khu vực kinh tế. Trọng tâm là rà soát toàn diện các khoản thu còn dư địa, các khoản thu có nguy cơ hụt thu, các địa bàn có tiến độ thấp, chính sách hỗ trợ thuế, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Cùng với đó, quyết liệt triển khai các giải pháp thu hồi nợ thuế. Đẩy mạnh công tác quản lý nợ thuế, làm sạch dữ liệu nợ thuế, phân loại nợ thuế theo khả năng thu, xử lý nợ sai, nợ ảo, nợ chờ điều chỉnh; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, xác định mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm thu hồi nợ theo Quyết định số 1215/QĐ-UBND ngày 12/5/2026 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng tiền thuế.

Đẩy mạnh tuyên truyền triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng Etax Mobile. Đôn đốc và hướng dẫn các Thuế cơ sở thực hiện dứt điểm các hộ kinh doanh thuộc diện bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền phải đăng ký và sử dụng theo đúng quy định.

Tiếp tục thực hiện kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, kiểm tra nội bộ theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất; đôn đốc thực hiện kết luận và xử lý sau kiểm tra, nộp tiền theo quyết định vào ngân sách đúng thời hạn.

Trưởng Thuế tỉnh Tuyên Quang cho hay, đơn vị tăng cường kỷ luật hành chính, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ. Yêu cầu người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu giám sát chặt chẽ, bao quát công việc trong tổ chức thực hiện; kịp thời chấn chỉnh, phòng ngừa vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ.
Đức Việt
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