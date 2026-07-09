Thuế - Hải quan

Hải quan hướng dẫn rõ điều kiện nhập khẩu hóa chất làm nguyên liệu sản xuất

Song Linh

Song Linh

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14:54 | 09/07/2026
(TBTCO) - Ngày 8/7/2026, Cục Hải quan ban hành Công văn số 18623/CHQ-GSQL gửi Chi cục Hải quan khu vực VIII nhằm hướng dẫn xử lý vướng mắc liên quan đến việc nhập khẩu hóa chất có điều kiện sử dụng làm nguyên liệu, phụ trợ sản xuất.
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Cụ thể, tại Công văn số 18623/CHQ-GSQL, Cục Hải quan hướng dẫn thực hiện quy định về nhập khẩu hóa chất có điều kiện sử dụng làm nguyên liệu, phụ trợ sản xuất.

Hải quan hướng dẫn rõ điều kiện nhập khẩu hóa chất làm nguyên liệu sản xuất
Hải quan hướng dẫn rõ điều kiện nhập khẩu hóa chất làm nguyên liệu sản xuất. Ảnh: TL minh hoạ

Văn bản làm rõ các trường hợp phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất và những trường hợp được áp dụng cơ chế công bố mục đích sử dụng, góp phần tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan.

Theo Cục Hải quan, việc xác định đúng bản chất hoạt động của doanh nghiệp là căn cứ quan trọng để áp dụng chính xác các quy định về quản lý hóa chất. Vì vậy, văn bản đã dẫn chiếu các quy định của Luật Hóa chất số 69/2025/QH15, trong đó làm rõ khái niệm về sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất.

Cụ thể, hoạt động sản xuất hóa chất bao gồm việc tạo ra hóa chất thông qua các quá trình hóa học, công nghệ sinh học, pha chế, tinh chế, gia công hoặc san chiết hóa chất. Hoạt động kinh doanh hóa chất là việc mua bán, trao đổi, cho thuê, xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất nhằm mục đích sinh lời. Trong khi đó, sử dụng hóa chất được hiểu là việc dùng hóa chất để tạo ra sản phẩm, hàng hóa khác, cung ứng dịch vụ hoặc phục vụ các mục đích hợp pháp.

Đáng chú ý, Cục Hải quan khẳng định không phải mọi trường hợp nhập khẩu hóa chất có điều kiện đều phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất.

Theo hướng dẫn, chỉ các trường hợp thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 10 Nghị định số 26/2026/NĐ-CP ngày 17/1/2026 của Chính phủ mới phải đáp ứng điều kiện về Giấy chứng nhận. Trong khi đó, các trường hợp thuộc khoản 3 Điều 10 của Nghị định này và các trường hợp quy định tại Phần C, Mục 2, Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/2026/NQ-CP của Chính phủ sẽ thực hiện theo quy định riêng.

Đối với tổ chức, cá nhân nhập khẩu hóa chất có điều kiện để phục vụ nhu cầu sử dụng của chính mình, Cục Hải quan yêu cầu thực hiện việc công bố mục đích sử dụng hóa chất theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định số 26/2026/NĐ-CP.

Việc hướng dẫn cụ thể các trường hợp áp dụng Giấy chứng nhận và cơ chế công bố mục đích sử dụng được đánh giá sẽ góp phần thống nhất cách hiểu và cách thực hiện tại các đơn vị hải quan, đồng thời tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp nhập khẩu hóa chất làm nguyên liệu sản xuất.

Cục Hải quan lưu ý doanh nghiệp cần chủ động rà soát danh mục hóa chất dự kiến nhập khẩu, xác định đúng mục đích sử dụng và đối tượng áp dụng, đồng thời chuẩn bị đầy đủ hồ sơ quản lý chuyên ngành theo quy định để hạn chế phát sinh vướng mắc, rút ngắn thời gian thông quan và bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh diễn ra liên tục.
Song Linh
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