Thuế tỉnh Thanh Hóa: Quản lý chặt nguồn thu gắn với tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh

6 tháng đầu năm, thu đạt 62% dự toán

Thuế tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng cuối năm 2026.

Báo cáo tại hội nghị, ông Lê Hồng Phúc - Phó trưởng Thuế tỉnh Thanh Hoá cho biết, nhờ triển khai đồng bộ nhiệm vụ, giải pháp quản lý thuế, lũy kế 6 tháng năm 2026, Thuế tỉnh Thanh Hoá thu ngân sách nhà nước đạt 20.212 tỷ đồng, bằng 62% dự toán trung ương giao, bằng 61% dự toán tỉnh giao, bằng 105,9% so với cùng kỳ thực hiện (số tuyệt đối tăng 1.123 tỷ đồng).

Trong đó, thu ngân sách không kể tiền sử dụng đất, xổ số là 12.116 tỷ đồng, bằng 63,1% so dự toán trung ương và tỉnh giao, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2025 (số tuyệt đối tăng 1.231 tỷ đồng).

Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thuỷ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Thuỷ

Theo báo cáo, có 7/12 lĩnh vực, sắc thuế có kết quả thu tăng trưởng so với cùng kỳ thực hiện. Trong đó: thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 849 tỷ đồng, tăng 26,5% cùng kỳ thực hiện; thu từ khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh đạt 3.860 tỷ đồng, tăng 65,5% so với cùng kỳ thực hiện; thu thuế thu nhập cá nhân đạt 877 tỷ đồng, tăng 4,9% so với cùng kỳ thực hiện.

Ông Lê Hồng Phúc thông tin, các lĩnh vực quản lý kê khai thuế, hoàn thuế, quản lý nợ, kiểm tra thuế, quản lý thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác được triển khai thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật, quy trình nghiệp vụ của ngành Thuế; khẩn trương chỉ đạo và áp dụng kịp thời các quy định mới, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và chống thất thu ngân sách nhà nước.

Trong đó, công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế được quan tâm đẩy mạnh với phương châm “Lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ”. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2026, Thuế tỉnh đã tổ chức 3 hội nghị tập huấn, đối thoại cấp tỉnh với hơn 1.500 lượt doanh nghiệp tham dự; 267 hội nghị dành cho hộ, cá nhân kinh doanh với hơn 71.500 lượt người tham gia; giải đáp trên 2.380 vướng mắc, ban hành 142 văn bản hướng dẫn và hỗ trợ trực tiếp gần 60.000 lượt người nộp thuế.

Thuế tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện 1.401 tin, bài trên báo chí và website; 7.188 lượt tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội và phương tiện truyền thông; 4.039 lượt tuyên truyền thông qua hội nghị, tập huấn, đối thoại và các hình thức hỗ trợ khác.

Công tác quản trị dữ liệu và quản lý rủi ro tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng lấy dữ liệu làm nền tảng. Thuế tỉnh Thanh Hoá đã hoàn thành phân tích dữ liệu hộ kinh doanh năm 2025; thường xuyên kết xuất, tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử, các dữ liệu về hộ kinh doanh, đất đai và các cơ sở dữ liệu liên thông phục vụ công tác kiểm tra, quản lý nợ và chỉ đạo điều hành. Thuế tỉnh Thanh Hóa đã tăng cường rà soát dữ liệu người nộp thuế có trạng thái rủi ro để kịp thời có biện pháp ngăn chặn, xử lý.

Hỗ trợ sản xuất kinh doanh nuôi dưỡng nguồn thu

Dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lê Quang Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá, Trưởng Ban chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và kết quả mà toàn thể cán bộ, công chức, người lao động ngành Thuế tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026.

“Chỉ đạo của UBND tỉnh là ngành Thuế Thanh Hóa phải quyết tâm hoàn thành cao nhất dự toán thu ngân sách năm 2026 trên cơ sở đảm bảo tổ chức thu đúng quy định, công khai, minh bạch, công bằng; không tận thu, không tạo thêm gánh nặng cho người dân và doanh nghiệp; quản lý chặt nguồn thu phải gắn với tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và nuôi dưỡng nguồn thu bền vững” - ông Lê Quang Hùng nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Lê Quang Hùng trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: Nguyễn Thuỷ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thống nhất với 6 nhóm giải pháp trọng tâm mà Thuế tỉnh Thanh Hóa đã đề ra. Đồng thời yêu cầu Thuế tỉnh Thanh Hóa tập trung cao nhất cho nhiệm vụ thu ngân sách, bám sát từng nguồn thu, địa bàn, lĩnh vực và sắc thuế để điều hành thu chủ động, sát thực tế. Đồng thời, tập trung xử lý, đôn đốc thu hồi nợ thuế, nhất là các khoản nợ liên quan đến đất đai và dự án đầu tư.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá cũng lưu ý Thuế tỉnh Thanh Hoá cần tăng cường kiểm tra, chống thất thu có trọng tâm, đúng đối tượng, tránh dàn trải, hình thức và không gây phiền hà cho người nộp thuế; tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, lấy dữ liệu làm nền tảng của quản lý thuế nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian, chi phí tuân thủ và nâng cao chất lượng phục vụ, qua đó góp phần tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch và thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thủy khẳng định toàn đơn vị sẽ tập trung triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp đã đề ra; tăng cường quản lý thu, chống thất thu, đôn đốc thu hồi nợ thuế, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả quản lý trên cơ sở dữ liệu.

“Với phương châm quản lý thuế lấy người nộp thuế làm trung tâm, Thuế tỉnh Thanh Hóa sẽ cùng với các ngành và chính quyền các địa phương phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026; tạo chuyển biến rõ nét trong quản lý thuế và nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh” - Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thủy nhấn mạnh./.