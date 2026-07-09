Agribank được bổ sung gần 30.000 tỷ đồng vốn điều lệ, thêm dư địa mở rộng tín dụng

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1206/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương về mức vốn đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) giai đoạn 2025 - 2027. Tổng mức vốn được bổ sung tương ứng với số lợi nhuận còn lại thực nộp ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2025 - 2027 là 29.690 tỷ đồng.

Hiện vốn điều lệ của Agribank đạt 51.638,6 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất việc đầu tư bổ sung từ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, tổng vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng lên 81.328 tỷ đồng.

Theo đó, trong năm 2026, Agribank sẽ được bổ sung 9.525 tỷ đồng vốn điều lệ từ nguồn ngân sách trung ương đã được Quốc hội phê duyệt tại Nghị quyết số 246/QH15 ngày 14/11/2025.

Tiếp đó, năm 2027, ngân hàng sẽ tiếp tục được bố trí 20.165 tỷ đồng từ ngân sách trung ương để bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.

Đồ họa: Ánh Tuyết.

Theo Agribank, tính đến ngày 15/6/2026, tổng nguồn vốn huy động của Agribank đạt hơn 2,3 triệu tỷ đồng, trong đó tiền gửi dân cư chiếm 75% tổng nguồn vốn.

Dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 2 triệu tỷ đồng, Agribank tiếp tục cơ cấu tín dụng theo hướng tập trung vốn cho sản xuất kinh doanh, nông nghiệp, nông thôn và các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ. Trong đó, dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đạt hơn 1,32 triệu tỷ đồng, chiếm 64,9% tổng dư nợ.

Việc đầu tư bổ sung vốn điều lệ giúp Agribank bảo đảm tỷ lệ an toàn vốn theo quy định, hướng tới đáp ứng các chuẩn mực Basel II nâng cao, Basel III; phát huy vai trò theo tinh thần Nghị quyết 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước...

Để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026, trong công tác huy động vốn, Agribank xác định đây là ưu tiên hàng đầu nhằm bảo đảm thanh khoản và tạo nguồn cho tăng trưởng tín dụng. Các đơn vị tập trung giữ vững khách hàng lớn, phát triển nguồn vốn không kỳ hạn (CASA), chủ động kiểm soát rủi ro lãi suất, kỳ hạn và xây dựng kế hoạch cân đối nguồn vốn phù hợp.

Đối với hoạt động tín dụng, Agribank thực hiện tăng trưởng có chọn lọc, ưu tiên vốn cho sản xuất kinh doanh, nông nghiệp, nông thôn, các lĩnh vực ưu tiên, kinh tế xanh và các dự án hạ tầng; kiểm soát chặt các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro./.