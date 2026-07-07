"Đại dương xanh" rộng lớn, Bảo hiểm NNX mở lối bằng bảo hiểm vi mô hướng tới 10 triệu khách hàng

Dưới 3% người Việt tham gia bảo hiểm, “đại dương xanh” còn bỏ ngỏ

Ngày 7/7, tại Hà Nội, Công ty cổ phần Công nghệ Ngôi Nhà Xanh (NNX Insurance) thuộc hệ sinh thái F88 chính thức công bố chiến lược thương hiệu, định vị là nền tảng bảo hiểm ứng dụng công nghệ hướng đến nhóm khách hàng bình dân.

Kế thừa năng lực vận hành cùng kinh nghiệm phục vụ hàng triệu khách hàng bình dân trên hệ thống mạng lưới gần 1.000 cửa hàng của F88, NNX hướng tới xây dựng hệ thống bảo hiểm toàn quốc, cung cấp các giải pháp bảo hiểm vi mô thông qua hợp tác với các đối tác cung cấp và phân phối bảo hiểm uy tín.

Với danh mục sản phẩm đa dạng như: bảo hiểm tài sản, sức khỏe, tai nạn cá nhân và hoàn tiền viện phí…, theo triết lý “Dễ hiểu - Dễ mua - Dễ bồi thường”, NNX góp phần đưa bảo hiểm đến gần hơn với người dân, đặc biệt là nhóm khách hàng bình dân. Đây là phân khúc còn nhiều tiềm năng, nhưng vẫn gặp không ít rào cản trong việc tiếp cận và sử dụng các giải pháp bảo vệ tài chính.

Chia sẻ với phóng viên, ông Phạm Minh Đạo - Tổng Giám đốc NNX cho rằng, phân khúc khách hàng bình dân còn dư địa rất lớn. Với lợi thế sẵn có của hệ sinh thái F88, đặc biệt là am hiểu tập 1,6 triệu khách hàng, NNX tin tưởng có thể hiện thực hóa mục tiêu đã đề ra.

“Đây là một đại dương rất lớn để có thể khai thác” - ông Đạo ví von về tiềm năng thị trường.

Nhấn mạnh về tầm nhìn đến năm 2030, ông Phạm Minh Đạo - Tổng Giám đốc NNX cho biết, doanh nghiệp đặt mục tiêu trở thành nền tảng bảo hiểm được người dân lựa chọn nhiều nhất, không chỉ là đơn vị phân phối bảo hiểm, mà còn là nơi khách hàng tìm đến mỗi khi cần hỗ trợ về các dịch vụ bảo hiểm.

“NNX đặt mục tiêu đến năm 2030 phục vụ 10 triệu khách hàng, thời gian bồi thường dưới 60 phút, NPS (chỉ số đo lường mức độ trung thành và hài lòng của khách hàng với doanh nghiệp, sản phẩm hoặc dịch vụ) lớn hơn 75% và định giá doanh nghiệp hơn 200 triệu USD” - ông Đạo nhấn mạnh.

Lãnh đạo NNX thừa nhận đây là mục tiêu tham vọng, song cho rằng hệ sinh thái F88 mang lại nhiều lợi thế về dữ liệu khách hàng, kênh phân phối và năng lực vận hành.

Nguồn: NNX Insurance.

NNX trước hết đặt mục tiêu về số lượng khách hàng, từ đó, tạo tiền đề đưa doanh thu phí bảo hiểm đạt khoảng 4.500 - 6.000 tỷ đồng. Từ đó, NNX tự tin theo đuổi phân khúc bảo hiểm có giá trị hợp đồng nhỏ, nhưng quy mô khách hàng lớn, đây là “ngách” còn nhiều dư địa do không ít doanh nghiệp bảo hiểm trước đây e ngại bài toán chi phí khai thác và vận hành.

Theo ông Phùng Anh Tuấn - Chủ tịch F88, tỷ lệ người dân Việt Nam tham gia bảo hiểm hiện vẫn rất thấp so với nhiều quốc gia, chỉ dưới 3%. Trong quá trình phục vụ nhóm khách hàng bình dân, F88 nhận thấy nhiều người, đặc biệt là lao động tự do và công nhân, thậm chí không biết trên thị trường có những sản phẩm bảo hiểm với mức phí chỉ khoảng 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng, nhưng có thể hỗ trợ khi ốm đau hoặc mất thu nhập. Đây là nhóm khách hàng rất dễ bị tổn thương trước các biến cố trong cuộc sống.

Chính từ quá trình phục vụ hàng triệu khách hàng bình dân, F88 nhận thấy “khoảng trống” lớn trong việc tiếp cận bảo hiểm, cả về số lượng dân số tham gia bảo hiểm, hay tỷ lệ thâm nhập bảo hiểm/GDP.

“Tiếp cận với nhóm khách hàng như vậy, chúng tôi cho rằng mình có thể cung cấp được các giải pháp bảo hiểm, giải quyết những rủi ro trong cuộc sống hàng ngày của họ, xuất phát từ một nhu cầu rất cơ bản” - Chủ tịch F88 bộc bạch.

Được vận hành theo mô hình kết hợp giữa nền tảng công nghệ và hệ thống tư vấn, cung cấp dịch vụ trực tiếp (Phygital), các trung tâm Bảo hiểm NNX giúp khách hàng có thể tiếp cận các sản phẩm bảo hiểm trên nền tảng số, đồng thời nhận được sự hỗ trợ trực tiếp từ đội ngũ nhân viên tư vấn. Đây cũng là mô hình nền tảng để NNX từng bước mở rộng mạng lưới trên toàn quốc, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng hệ thống bảo hiểm lấy khách hàng làm trung tâm.

Khởi động với bảo hiểm “trợ cấp thu nhập”, tăng tốc mở rộng kênh phân phối

Sản phẩm đầu tiên được NNX và Tổng công ty cổ phần Bảo Minh (Bảo hiểm Bảo Minh) đồng phát triển là gói bảo hiểm “trợ cấp thu nhập”. Điểm khác biệt của sản phẩm là không có thời gian chờ, khách hàng được bảo vệ ngay sau khi tham gia.

Lãnh đạo các đơn vị tại buổi công bố chiến lược thương hiệu NNX Insurance. Ảnh tư liệu.

Ông Vũ Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Bảo hiểm Bảo Minh cho biết, sản phẩm trợ cấp thu nhập được hai bên đồng phát triển là bước khởi đầu cho chiến lược này, với các quyền lợi thiết thực, góp phần giảm bớt gánh nặng tài chính khi khách hàng hoặc người thân không may gặp rủi ro, đồng thời mở ra cơ hội phát triển thêm nhiều giải pháp bảo hiểm phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân.

Tổng Giám đốc Bảo Minh nói thêm, hiện nay phần lớn doanh nghiệp bảo hiểm vẫn tập trung vào các sản phẩm bảo hiểm có giá trị lớn hoặc phục vụ các doanh nghiệp, khu công nghiệp, trong khi nhóm lao động phổ thông và lao động tự do vẫn còn hạn chế trong việc tiếp cận bảo hiểm.

Việc xây dựng các điểm bán, hệ thống trung tâm bảo hiểm riêng sẽ khiến chi phí đầu tư ban đầu tăng cao, thậm chí có thể chịu lỗ trong giai đoạn đầu. “Thế nhưng, với mục tiêu phục vụ người dân, đặc biệt những sản phẩm đem lại những giá trị về sức khỏe cho con người, tôi cho rằng Ngôi Nhà Xanh đang đi rất đúng hướng” - ông Tuấn bày tỏ.

Về chiến lược mở rộng kênh phân phối của NNX, theo ông Phùng Anh Tuấn, nền tảng của F88 “bệ đỡ” ban đầu, sau này F88 chỉ là một hệ thống phân phối trong rất nhiều hệ thống phân phối của Ngôi Nhà Xanh trong tương lai.

Thay vì phụ thuộc chuỗi gần 1.000 cửa hàng của F88, ông Phạm Minh Đạo cho biết thêm, NNX sẽ xây dựng mạng lưới 100.000 đại lý và cộng tác viên trên toàn quốc. Bên cạnh đó, doanh nghiệp sẽ tăng cường hợp tác với các đối tác nhằm cùng nghiên cứu, phát triển và phân phối sản phẩm trên hệ thống của từng đối tác.

NNX đã công bố định hướng hợp tác với chuỗi nhà thuốc Pharmacity, mở đầu cho chiến lược mở rộng hệ sinh thái phân phối. Ngoài ra, NNX cũng sẽ đẩy mạnh bán các sản phẩm bảo hiểm độc lập trên chính hệ thống F88 và các “điểm chạm” trên toàn quốc sẽ trở thành kênh để khách hàng có thể tìm đến và mua các sản phẩm bảo hiểm độc lập, thay vì chỉ gắn với các khoản vay.

Bằng việc tập trung vào phân khúc bảo hiểm vi mô và vận hành theo mô hình kết hợp công nghệ và trực tiếp, ông Deepanshu Madan - Tổng Giám đốc Nhà thuốc Pharmacity đánh giá, NNX đang lấp đầy một “khoảng trống” vô cùng quan trọng ở trên thị trường.

Với mạng lưới nhà thuốc rộng khắp cả nước nhà thuốc Pharmacity luôn tìm kiếm những giải pháp đổi mới sáng tạo để giúp khách hàng chủ động hơn trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình. “Chúng tôi tìm thấy tiềm năng rất lớn từ sự giao thoa giữa y tế và bảo hiểm vi mô trong việc tạo ra một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân” - ông Deepanshu Madan bày tỏ./.