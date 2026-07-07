Gần 50.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong tuần qua

Theo báo cáo thị trường tuần từ ngày 29/6 - 3/7 của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), thị trường ghi nhận 35 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị 49.650 tỷ đồng, đến từ các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực bất động sản, tiêu dùng và ngân hàng.

Lũy kế từ đầu năm 2026, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 218.958 tỷ đồng. Trong đó, có 139 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị 194.126 tỷ đồng, chiếm 88,7% tổng giá trị phát hành; 22 đợt phát hành ra công chúng với giá trị 24.833 tỷ đồng, chiếm 11,3%; cùng 1 đợt phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế.

Về hoạt động mua lại trước hạn, các doanh nghiệp đã mua lại 45.956 tỷ đồng trái phiếu trong tuần qua. Tính từ đầu năm đến nay, tổng giá trị trái phiếu được mua lại trước hạn đạt 161.004 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, nhóm ngân hàng dẫn đầu với giá trị khoảng 141.149 tỷ đồng, chiếm 87,6% tổng giá trị mua lại trước hạn.

Theo VBMA, trong thời gian còn lại của năm 2026 sẽ có khoảng 116.329 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đến hạn thanh toán. Trong số này, nhóm bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất với 63.020 tỷ đồng, tương đương 54,2% tổng giá trị trái phiếu đáo hạn, tiếp đến là nhóm ngân hàng với 21.755 tỷ đồng, chiếm 18,7%.

Trên thị trường thứ cấp, giá trị giao dịch bình quân ngày của trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ trong kỳ đạt 10.848 tỷ đồng, tăng 25,6% so với tuần trước. Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ đạt khoảng 765 nghìn tỷ đồng.