MBS báo lãi quý II tăng 38%, hoàn thành 40% kế hoạch năm

Công ty CP Chứng khoán MB (mã Ck: MBS) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2026 với lợi nhuận trước thuế đạt gần 377 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 301 tỷ đồng, tăng 36%, trong bối cảnh doanh thu hoạt động tiếp tục ghi nhận tăng trưởng mạnh.

Trong quý II, doanh thu hoạt động của MBS đạt 1.196 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ năm 2025. Theo MBS, mức tăng này chủ yếu đến từ thu nhập từ các khoản cho vay và ứng trước tăng gần 157 tỷ đồng, tương ứng 51%; thu nhập từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng 49 tỷ đồng, tương đương khoảng 65%; cùng với doanh thu tự doanh tăng 151 tỷ đồng, tương ứng 84%.

Đồ hoạ: Thu Hương.

Xét theo từng mảng hoạt động, cho vay ký quỹ tiếp tục là nguồn thu lớn nhất khi mang về gần 447 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, doanh thu môi giới đạt 164 tỷ đồng, giảm 15%. Mảng tư vấn tài chính ghi nhận khoảng 14 tỷ đồng doanh thu, gấp 14 lần cùng kỳ, chủ yếu nhờ ghi nhận hơn 13 tỷ đồng từ dịch vụ phát hành trái phiếu.

Cùng với đà tăng doanh thu, tổng chi phí hoạt động và chi phí tài chính trong kỳ cũng tăng 45% lên khoảng 507 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ các khoản chi phí, lợi nhuận của công ty vẫn duy trì mức tăng trưởng so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, MBS ghi nhận doanh thu hoạt động 2.215 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận trước thuế đạt 745 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 592 tỷ đồng, tăng lần lượt 22% và 21%.

Năm 2026, MBS đặt mục tiêu tổng doanh thu 4.675 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.850 tỷ đồng, tăng tương ứng 128% và 131% so với kết quả thực hiện năm 2025. Với kết quả đạt được sau nửa đầu năm, công ty đã hoàn thành khoảng 40% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của MBS đạt hơn 34.155 tỷ đồng, gần như không thay đổi so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt gần 8.500 tỷ đồng.

Danh mục tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) có giá trị thị trường hơn 3.024 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Cơ cấu danh mục gồm 1.706 tỷ đồng giấy tờ có giá, 1.273 tỷ đồng trái phiếu, 34 tỷ đồng chứng chỉ quỹ và 26 tỷ đồng cổ phiếu.

Đáng chú ý, dư nợ cho vay ký quỹ (margin) và ứng trước tiền bán tại thời điểm cuối quý II đạt 16.828 tỷ đồng, tăng khoảng 1.300 tỷ đồng so với đầu quý. Riêng dư nợ cho vay margin đạt 16.670 tỷ đồng, tăng hơn 2.100 tỷ đồng và thiết lập mức cao nhất từ trước đến nay của công ty.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 7/7, cổ phiếu MBS dừng ở mức 22.300 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa thị trường khoảng 22.321 tỷ đồng.