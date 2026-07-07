Ngày 7/7: Giá cà phê giữ vững vùng 93.000 đồng/kg, hồ tiêu ổn định

Giá cà phê hôm nay dao động trong khoảng 92.300 - 93.000 đồng/kg. Ảnh: baolamdong.vn

Giá cà phê trong nước duy trì ổn định

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục duy trì trạng thái ổn định sau tuần tăng mạnh, với mặt bằng thu mua dao động trong khoảng 92.300 - 93.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) vẫn là địa phương có giá cà phê cao nhất trong số các vùng được khảo sát, đạt 93.000 đồng/kg. Theo sau là Đắk Lắk và Gia Lai, nơi giá cà phê cùng được thu mua ở mức 92.800 đồng/kg.

Trong khi đó, Lâm Đồng tiếp tục ghi nhận mức thấp nhất khu vực với 92.300 đồng/kg. Như vậy, sau khi tăng mạnh từ 2.900 - 3.000 đồng/kg trong tuần trước, thị trường cà phê nội địa đang tạm thời chững lại nhưng vẫn duy trì ở vùng cao nhất trong hơn 3 tháng qua.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê vừa trải qua một tuần tăng mạnh trên cả hai sàn giao dịch lớn. Tại sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 tăng 2,5%, tương đương 89 USD/tấn trong tuần trước, lên mức 3.716 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 tăng mạnh hơn 3,1%, tương đương 109 USD/tấn, đạt 3.679 USD/tấn.

Trên sàn New York còn đáng chú ý hơn khi giá cà phê Arabica ghi nhận mức tăng hai chữ số chỉ trong một tuần. Cụ thể, hợp đồng Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2026 tăng tới 10,2%, tương đương 28 US cent/pound, lên mức 301,2 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 11/2026 cũng tăng 9,9%, tương đương 25,8 US cent/pound, đạt 286,3 US cent/pound.

Giá tiêu cao nhất 135.000 đồng/kg

Giá tiêu trong nước hôm nay lặng sóng. Ảnh minh họa

Giá tiêu hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, với mặt bằng thu mua dao động trong khoảng 133.000 - 135.000 đồng/kg, không ghi nhận biến động mới so với phiên trước. Sau nhịp giảm mạnh trong tuần trước, thị trường hồ tiêu nội địa đang tạm thời chững lại ở vùng giá thấp nhất trong khoảng một năm trở lại đây.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá tiêu tiếp tục được thu mua ở mức 135.000 đồng/kg, thuộc nhóm cao nhất trên thị trường.

Tại Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) giá hồ tiêu cũng duy trì ở mức 135.000 đồng/kg. Theo sau là Gia Lai và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP HCM) với cùng mức thu mua 134.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đồng Nai tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất trong số các vùng được khảo sát, ở mức 133.000 đồng/kg.

Nhìn chung, thị trường trong nước đang bước vào giai đoạn thận trọng sau đợt điều chỉnh mạnh. Khoảng cách giữa mức giá cao nhất và thấp nhất hiện chỉ còn 2.000 đồng/kg, cho thấy mặt bằng thu mua tại các vùng sản xuất lớn đã thu hẹp đáng kể.

Dù vậy, vùng giá 133.000 - 135.000 đồng/kg vẫn thấp hơn rõ rệt so với giai đoạn trước. Diễn biến này khiến thị trường tiếp tục theo dõi sát động thái bán hàng của nông dân, nhu cầu mua từ doanh nghiệp xuất khẩu cũng như tình hình đơn hàng tại các thị trường lớn.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tại các quốc gia sản xuất và xuất khẩu lớn nhìn chung chưa ghi nhận biến động đáng kể. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia tiếp tục được niêm yết ở mức 7.121 USD/tấn. Tiêu đen Brazil loại ASTA 570 duy trì mức 5.900 USD/tấn, trong khi tiêu đen Malaysia được giao dịch ở mức 9.350 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục đi ngang trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với các chủng loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia duy trì ở mức 9.253 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu trắng Malaysia tiếp tục được báo giá ở mức 12.250 USD/tấn, còn tiêu trắng Việt Nam giữ tại mốc 9.000 USD/tấn./.