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Ngày 6/7: Giá heo hơi dao động từ 60.000 - 66.000 đồng/kg

07:15 | 06/07/2026
Giá heo hơi hôm nay (6/7) tiếp tục ổn định trên cả nước. Chỉ riêng khu vực miền Trung - Tây Nguyên xuất hiện biến động khi Lâm Đồng tăng 1.000 đồng/kg, trong khi các địa phương còn lại tại cả ba miền đồng loạt đi ngang.
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Ngày 6/7: Giá heo hơi dao động từ 60.000 - 66.000 đồng/kg
Giá heo hơi hôm nay tại Lâm Đồng tăng 1.000 đồng/kg. Ảnh: Hà My (vietnammoi.vn)

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục duy trì trạng thái ổn định. Mức giá cao nhất khu vực là 66.000 đồng/kg tiếp tục được ghi nhận tại Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên, Sơn La và Hưng Yên.

Trong khi đó, Tuyên Quang, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu và Phú Thọ cùng duy trì mức 65.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Bắc dao động từ 65.000 đồng/kg đến 66.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tăng 1.000 đồng/kg tại Lâm Đồng, trong khi các địa phương còn lại tiếp tục giữ ổn định. Cụ thể, Lâm Đồng tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 61.000 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục là hai địa phương có mức giá cao nhất khu vực với 65.000 đồng/kg. Hà Tĩnh và Quảng Trị cùng duy trì mức 64.000 đồng/kg. Huế và Quảng Ngãi giữ mức 63.000 đồng/kg.

Đà Nẵng, Gia Lai và Đắk Lắk tiếp tục giao dịch ở mức 62.000 đồng/kg. Khánh Hòa và Lâm Đồng cùng đạt 61.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Hiện giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 61.000 đồng/kg đến 65.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay không biến động, thị trường tiếp tục đi ngang. Theo đó, Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh duy trì mức 63.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Các địa phương Tây Ninh, Vĩnh Long và Cần Thơ tiếp tục giao dịch ở mức 62.000 đồng/kg. An Giang giữ mức 61.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đồng Tháp và Cà Mau vẫn là hai địa phương có giá thấp nhất cả nước với 60.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Nam dao động từ 60.000 đồng/kg đến 63.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay duy trì xu hướng ổn định trên phạm vi cả nước, chỉ riêng Lâm Đồng tăng 1.000 đồng/kg. Hiện mức giá cao nhất cả nước là 66.000 đồng/kg tại nhiều địa phương miền Bắc, trong khi mức thấp nhất 60.000 đồng/kg tiếp tục được ghi nhận tại Đồng Tháp và Cà Mau./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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