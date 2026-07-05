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Đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học:

Vì sao nhóm ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán giữ sức hút trong thời đại số?

Đức Việt

Đức Việt

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20:44 | 05/07/2026
(TBTCO) - Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT, từ ngày 2/7 đến 17 giờ ngày 14/7, thí sinh trên cả nước sẽ bước vào giai đoạn đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học. Đây được xem là thời điểm quan trọng để người học cân nhắc, không chỉ căn cứ vào điểm số, mà còn cần hiểu rõ xu hướng nghề nghiệp và nhu cầu nhân lực trong những năm tới.
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Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và chuyển đổi số đang làm thay đổi cách vận hành của doanh nghiệp, nhiều ý kiến từng cho rằng, các ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán hay Kiểm toán sẽ dần mất lợi thế.

Theo các chuyên gia giáo dục và doanh nghiệp, AI có thể thay thế nhiều công việc mang tính lặp lại như nhập liệu, tổng hợp số liệu hay lập báo cáo cơ bản. Tuy nhiên, những vị trí liên quan đến phân tích tài chính, quản trị rủi ro, kiểm toán, tư vấn thuế, hoạch định chiến lược, quản trị đầu tư hay kiểm soát tài chính vẫn cần nguồn nhân lực có kiến thức chuyên môn sâu, tư duy phân tích và khả năng đưa ra quyết định.

Vì sao nhóm ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán giữ sức hút trong thời đại số?
Lãnh đạo Học viện Tài chính cùng đại diện các khoa, ban và các giảng viên chương trình DDP tư vấn trong Ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học - cao đẳng 2026 tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: CTV.

Xu hướng này cũng đang tác động mạnh đến chương trình đào tạo của nhiều trường đại học. Thay vì chỉ cung cấp kiến thức chuyên ngành, các cơ sở đào tạo tăng cường tích hợp ngoại ngữ, kỹ năng số, phân tích dữ liệu, chuẩn nghề nghiệp quốc tế và hợp tác với doanh nghiệp để giúp sinh viên thích ứng với thị trường lao động. Đây cũng là hướng được nhiều trường đại học triển khai khi rà soát, cập nhật chương trình đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu của quá trình chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

TS. Trịnh Thanh Huyền - Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế (Học viện Tài chính) cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, lựa chọn ngành học không nên chỉ dựa trên điểm chuẩn, mà cần xem xét chất lượng chương trình đào tạo và khả năng thích ứng với sự thay đổi của thị trường lao động.

Vì sao nhóm ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán giữ sức hút trong thời đại số?
Lãnh đạo Viện Đào tạo quốc tế cùng các giảng viên giàu kinh nghiệm của chương trình DDP tư vấn, giải đáp tận tình những câu hỏi của nhiều phụ huynh và thí sinh. Ảnh: CTV.

“Doanh nghiệp hiện nay không chỉ tuyển dụng người có kiến thức chuyên môn, mà còn đánh giá cao khả năng sử dụng ngoại ngữ, công nghệ, tư duy phân tích và năng lực làm việc trong môi trường quốc tế. Đây là những yếu tố quyết định khả năng phát triển nghề nghiệp trong dài hạn” - TS. Trịnh Thanh Huyền nhận định.

Theo Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế, chương trình DDP là một trong những mô hình đào tạo được xây dựng theo định hướng này. Chương trình liên kết giữa Học viện Tài chính và Đại học Greenwich (Vương quốc Anh), cho phép sinh viên lựa chọn học toàn bộ 4 năm tại Học viện Tài chính hoặc theo mô hình 3+1: học 3 năm tại Việt Nam và năm cuối tại London (Vương quốc Anh).

Bên cạnh kiến thức chuyên sâu về tài chính, ngân hàng, kế toán và kiểm toán, sinh viên được học trong môi trường tăng cường tiếng Anh, tiếp cận chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế và sau khi tốt nghiệp được cấp đồng thời bằng Cử nhân chính quy của Học viện Tài chính và Đại học Greenwich. Sinh viên cũng được miễn thi 9 môn (F1-F9) trong lộ trình lấy chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ACCA, tạo thuận lợi nếu tiếp tục theo đuổi các chứng chỉ chuyên môn trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và tài chính.

Vì sao nhóm ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán giữ sức hút trong thời đại số?
Giảng viên chương trình DDP tư vấn, giải đáp câu hỏi của phụ huynh và thí sinh.

Theo thống kê của chương trình, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp đạt trên 98%; hơn 35% cựu sinh viên đang làm việc tại các công ty kiểm toán “Big4”, ngân hàng thương mại, tập đoàn đa quốc gia, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư và các tổ chức tài chính trong nước, quốc tế.

TS. Trịnh Thanh Huyền cũng lưu ý, khi điều chỉnh nguyện vọng, thí sinh cần cân nhắc nhiều yếu tố bên cạnh điểm chuẩn như chất lượng đào tạo, cơ hội thực hành, chuẩn ngoại ngữ, kết nối doanh nghiệp và đầu ra việc làm.

Điểm thi là cơ sở để lựa chọn nguyện vọng, nhưng chương trình đào tạo mới là yếu tố quyết định giá trị của tấm bằng sau 4 năm đại học. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, những chương trình đào tạo gắn với chuẩn quốc tế, chú trọng ngoại ngữ và kỹ năng nghề nghiệp sẽ giúp sinh viên có nhiều cơ hội thích ứng với sự thay đổi của thị trường lao động" - TS. Trịnh Thanh Huyền chia sẻ.

Vì sao nhóm ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán giữ sức hút trong thời đại số?
Sinh viên chương trình DDP tham gia tư vấn cho các thí sinh tìm hiểu chương trình đào tạo DDP.

Theo các chuyên gia, với nhóm thí sinh đang điều chỉnh nguyện vọng, thay vì chỉ tập trung vào điểm chuẩn, việc tìm hiểu kỹ chương trình đào tạo, môi trường học tập và năng lực đầu ra sẽ là yếu tố quan trọng giúp đưa ra lựa chọn phù hợp, tạo nền tảng cho sự phát triển nghề nghiệp trong tương lai.

DDP là chương trình đào tạo đại học chính quy liên kết giữa Học viện Tài chính và Đại học Greenwich (Vương quốc Anh). Sau khi tốt nghiệp, sinh viên được cấp đồng thời bằng Cử nhân chính quy của Học viện Tài chính và Đại học Greenwich.

Điều kiện xét tuyển chương trình DDP năm 2026

- Thí sinh có điểm xét tuyển từ 19 điểm trở lên (thang điểm 30).

- Đáp ứng điều kiện về năng lực tiếng Anh theo quy định của chương trình (VSTEP bậc 4/6; IELTS Academic từ 5.5; TOEFL iBT hoặc Aptis ESOL tương đương).

Mã trường: HTC

Mã xét tuyển: HCDDP

Mã ngành: 7340201
Đức Việt
Từ khóa:
ngành tài chính Nguyện vọng đại học tài chính ngân hàng Điều chỉnh ngành học chương trình đào tạo kiểm toán tài chính nguồn nhân lực chuyển đổi số ts trịnh thanh huyền chương trình ddp

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