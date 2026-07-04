Ngày 4/7: Giá heo hơi tại một số địa phương ở miền Bắc và miền Nam tăng trở lại

Giá heo hơi hôm nay diễn biến trái chiều tại một số địa phương trên cả nước. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay biến động trái chiều tại một số địa phương, trong khi phần lớn thị trường vẫn giữ ổn định.

Cụ thể, Hà Nội và Hưng Yên cùng tăng 1.000 đồng/kg, đưa giá heo hơi lên mức 66.000 đồng/kg. Ngược lại, Ninh Bình và Phú Thọ giảm 1.000 đồng/kg, hiện cùng giao dịch ở mức 65.000 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, nhóm địa phương gồm Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên, Sơn La và Hưng Yên cùng đạt mức 66.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Trong khi đó, Tuyên Quang, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu và Phú Thọ cùng duy trì mức 65.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Bắc dao động từ 65.000 đồng/kg đến 66.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay giảm 1.000 đồng/kg tại Hà Tĩnh và Lâm Đồng, các địa phương còn lại tiếp tục đi ngang.

Cụ thể, Hà Tĩnh giảm 1.000 đồng/kg xuống còn 64.000 đồng/kg. Lâm Đồng cũng giảm 1.000 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 61.000 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục là hai địa phương có giá cao nhất khu vực với 65.000 đồng/kg. Hà Tĩnh và Quảng Trị cùng giữ mức 64.000 đồng/kg. Huế và Quảng Ngãi duy trì mức 63.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Đà Nẵng, Gia Lai và Đắk Lắk tiếp tục giao dịch ở mức 62.000 đồng/kg. Khánh Hòa và Lâm Đồng cùng ở mức 61.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Hiện giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 61.000 đồng/kg đến 65.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay tăng 1.000 đồng/kg tại một số địa phương, trong khi các tỉnh còn lại giữ ổn định. Cụ thể, Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh cùng tăng 1.000 đồng/kg lên mức 63.000 đồng/kg. Tây Ninh cũng tăng 1.000 đồng/kg, hiện đạt 62.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh trở thành hai địa phương có mức giá cao nhất khu vực với 63.000 đồng/kg.

Nhóm Tây Ninh, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng giao dịch ở mức 62.000 đồng/kg. An Giang giữ mức 61.000 đồng/kg, trong khi Đồng Tháp và Cà Mau tiếp tục là hai địa phương có giá thấp nhất cả nước với 60.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Nam dao động từ 60.000 đồng/kg đến 63.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay diễn biến trái chiều khi một số địa phương ở miền Bắc và miền Nam tăng 1.000 đồng/kg, trong khi Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Ninh Bình và Phú Thọ giảm 1.000 đồng/kg.

Hiện mức giá cao nhất cả nước là 66.000 đồng/kg tại nhiều địa phương miền Bắc, còn mức thấp nhất 60.000 đồng/kg tiếp tục được ghi nhận tại Đồng Tháp và Cà Mau./.