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Hà Nội quyết tâm tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên trong năm 2026

18:41 | 03/07/2026
(TBTCO) - Sau 6 tháng đầu năm 2026 duy trì đà phục hồi tích cực và hoàn thiện nhiều nền tảng phát triển chiến lược, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm từ 11% trở lên. Để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố sẽ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư, thể chế và hạ tầng, đồng thời phát huy các cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô để tạo động lực tăng trưởng mới.
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Hà Nội xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027

Chiều 3/7, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Thành ủy và kết nối trực tuyến tới các đảng ủy trực thuộc cùng 126 xã, phường trên địa bàn thành phố.

Kinh tế duy trì đà tăng trưởng, hoàn thiện nền tảng phát triển mới

Theo báo cáo tại hội nghị, 6 tháng đầu năm 2026 là giai đoạn đặc biệt quan trọng khi Hà Nội bước sang năm đầu tiên vận hành đầy đủ mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Bộ máy mới nhanh chóng ổn định, từng bước phát huy hiệu quả, tạo điều kiện để thành phố chuyển từ giai đoạn xây dựng chủ trương sang tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển với yêu cầu cao hơn về hiệu quả và kết quả cụ thể.

Trọng tâm của thành phố là đưa các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là ba trụ cột chiến lược gồm Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới, Luật Thủ đô năm 2026 và Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đi vào thực tiễn. Đây được xem là nền tảng quan trọng để mở rộng không gian phát triển, tạo hành lang pháp lý mới và khai thác hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù phục vụ phát triển Thủ đô.

Hà Nội quyết tâm tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên trong năm 2026
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động và Hà Nội đồng thời triển khai nhiều nhiệm vụ chưa từng có tiền lệ, thành phố lựa chọn hướng đi mới trong công tác điều hành, chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang quản trị phát triển. Theo đó, Hà Nội lấy hoàn thiện thể chế, quy hoạch, chuyển đổi số và đổi mới mô hình tăng trưởng làm nền tảng, hướng tới phát triển bền vững trong dài hạn.

Đáng chú ý, thành phố đang từng bước hoàn thiện Đề án đổi mới mô hình phát triển theo cấu trúc “3 trụ cột - 5 động lực - 4 không gian phát triển”, xác lập mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nguồn nhân lực chất lượng cao và phát huy giá trị văn hóa. Những định hướng này đã được cụ thể hóa bằng các chương trình hành động và kế hoạch phát triển trung, dài hạn.

Nhờ đó, kinh tế Thủ đô tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Dự kiến GRDP quý II tăng trên 9%; tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đạt khoảng 410.992 tỷ đồng, bằng 63,2% dự toán năm. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng với chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,8%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 13,3%; kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 10,5 tỷ USD.

Lĩnh vực du lịch tiếp tục bứt phá với doanh thu gần 62,8 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 20% so với cùng kỳ; lượng khách quốc tế đạt khoảng 3,5 triệu lượt, tăng trên 36%, góp phần tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng dịch vụ.

Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, hướng tới mục tiêu tăng trưởng trên 11%

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hà Nội cũng nhìn nhận nhiều khó khăn trong việc hoàn thành các mục tiêu phát triển của năm. Mặc dù GRDP quý II tăng trên 9%, mức tăng này vẫn thấp hơn kịch bản tăng trưởng đã đề ra, khiến áp lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong cả năm trở nên rất lớn.

Ngoài ra, việc cụ thể hóa một số cơ chế, chính sách của Luật Thủ đô năm 2026 và các nghị quyết của Trung ương còn chậm; công tác phân cấp, phân quyền ở một số lĩnh vực chưa đồng bộ; năng lực thực thi tại một số xã, phường còn chưa đồng đều. Những tồn tại trong giải phóng mặt bằng, xử lý các dự án chậm triển khai, cùng các điểm nghẽn về giao thông, môi trường và đất đai tiếp tục là những vấn đề cần tập trung giải quyết.

Trong 6 tháng cuối năm, Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu tăng trưởng GRDP cả năm đạt từ 11% trở lên. Để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố sẽ tiếp tục cập nhật kịch bản tăng trưởng theo từng quý, đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, phát triển thương mại, dịch vụ, logistics, du lịch, kinh tế số và các ngành công nghiệp công nghệ cao.

Cùng với đó, Hà Nội sẽ phát huy tối đa các cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô năm 2026 để thu hút nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước, tạo thêm dư địa tăng trưởng mới, hướng tới xây dựng Thủ đô trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, tài chính, dịch vụ và công nghệ hàng đầu của cả nước trong giai đoạn phát triển mới.

Hà Nội quyết tâm tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên trong năm 2026
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Tạo bứt phá để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích những kết quả, hạn chế và khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đề xuất các giải pháp, mô hình hiệu quả để triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết, GRDP của thành phố ước tăng 8,22% trong 6 tháng đầu năm 2026 - mức tăng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, phản ánh những nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị trong bối cảnh Hà Nội đồng thời triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Tuy nhiên, theo ông Lưu, kết quả này mới là tiền đề ban đầu và vẫn còn khoảng cách đáng kể so với mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên của cả năm. Điều đó đòi hỏi Hà Nội phải tạo bước bứt phá mạnh mẽ hơn trong 6 tháng cuối năm, với tinh thần điều hành quyết liệt, chủ động và hiệu quả hơn để tăng tốc về đích.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo lập hành lang pháp lý thuận lợi cho phát triển; khơi thông và huy động tối đa các nguồn lực đầu tư; thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, nhất là kinh tế số, đổi mới sáng tạo và các ngành có giá trị gia tăng cao. Đồng thời, Hà Nội sẽ đẩy mạnh cải cách môi trường đầu tư, kinh doanh; đổi mới phương thức quản trị trên nền tảng dữ liệu số; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai quyết liệt, đồng bộ và mang lại hiệu quả thực chất.

Nhấn mạnh quyết tâm của thành phố trong chặng đường còn lại của năm 2026, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội khẳng định: “Tinh thần xuyên suốt trong 6 tháng cuối năm là mục tiêu không thay đổi, quyết tâm không giảm, hành động quyết liệt hơn, trách nhiệm cao hơn và kết quả rõ hơn. Mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương phải đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng chung của Thủ đô”.

Khánh Linh
Từ khóa:
hà nội Tăng trưởng GRDP

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