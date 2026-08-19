Chốt lộ trình chuyển giao nhiệm vụ tái cấu trúc đầu mối đường sắt quốc gia

Chốt mốc chuyển giao

Sự khẩn trương là điều có thể nhận thấy rõ trong Thông báo số 541/TB-BXD ngày 15/8/2026 của Bộ Xây dựng về kết luận của Bộ trưởng Trần Hồng Minh tại cuộc họp triển khai việc giao UBND TP. Hà Nội làm cơ quan chủ quản thực hiện các dự án đường sắt quốc gia trên địa bàn thành phố theo chỉ đạo của Đảng ủy Chính phủ.

Cuộc họp diễn ra ngày 14/8/2026 này có sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng, cùng lãnh đạo Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam, Công ty cổ phần Vinhomes.

Phối cảnh Trung tâm điều hành vận tải đường sắt quốc gia. Ảnh tư liệu

Liên quan đến việc bàn giao đoạn đường sắt quốc gia Hà Nội - Gia Lâm, Bộ trưởng Trần Hồng Minh giao Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam và các đơn vị liên quan tham mưu, triển khai bàn giao 131 vòm cầu đường sắt phố Phùng Hưng cho TP. Hà Nội tiếp nhận, phục vụ công tác chỉnh trang đô thị, hoàn thành chậm nhất ngày 21/8/2026.

Bộ Xây dựng đồng thời đề nghị UBND TP. Hà Nội hỗ trợ san lấp mặt bằng phần mở rộng bãi hàng tại khu vực ga Hà Đông để phục vụ bốc xếp hàng kiện, container; xây dựng điểm đón, tiễn hành khách trung chuyển tại ga Gia Lâm trong khuôn viên Nhà máy Xe lửa Gia Lâm.

Đối với việc bàn giao đoạn đường sắt quốc gia Hà Nội - Phú Xuyên, nhịp độ triển khai theo yêu cầu của lãnh đạo Bộ Xây dựng đối với các cơ quan liên quan thậm chí còn khẩn trương hơn, dù đây là công việc chưa từng có tiền lệ.

Cụ thể, Cục Đường sắt Việt Nam được giao chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính chuẩn bị đầy đủ hồ sơ các dự án quy hoạch để bàn giao cho đại diện UBND TP. Hà Nội; Ban quản lý dự án Đường sắt chuẩn bị đầy đủ hồ sơ Dự án tuyến đường sắt vành đai phía Đông để bàn giao cho Thành phố. Cả hai nhiệm vụ phải hoàn thành chậm nhất ngày 21/8/2026.

Hai dự án đường sắt quốc gia sẽ do UBND TP. Hà Nội đảm nhận Vành đai phía Đông Ngọc Hồi - Kim Sơn: Tuyến chính dài khoảng 31,3 km, tuyến nhánh 10,3 km, đi qua Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên; giai đoạn 1 đầu tư đường đôi, gồm đường khổ 1.435 mm và 1.000 mm. Cải dịch Phú Xuyên - Ngọc Hồi: Dài khoảng 26,5 km, đường đơn khổ 1.000 mm; xây mới 2 ga và Trung tâm điều hành vận tải đường sắt quốc gia (OCC).

Đối với Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam, Bộ trưởng yêu cầu phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương chuẩn bị hồ sơ, tài liệu về phạm vi đất đường sắt, ranh giới và hiện trạng quản lý, sử dụng đất từ ga Phú Xuyên đến ga Hà Nội; diện tích, quy mô dự kiến của Trung tâm điều hành vận tải đường sắt quốc gia; diện tích, quy mô các khu chức năng của ga Hà Nội, ga Giáp Bát cùng các nội dung liên quan để bàn giao cho TP. Hà Nội, làm cơ sở tổ chức lập và triển khai các dự án theo quy hoạch. Thời hạn hoàn thành chậm nhất là ngày 30/8/2026.

Ở chiều ngược lại, UBND TP. Hà Nội được đề nghị xác định các đơn vị đầu mối tiếp nhận hồ sơ, tài liệu liên quan đến các dự án đường sắt quốc gia; có văn bản gửi Bộ Tài chính để báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí vốn cho 2 dự án đường sắt quốc gia cấp bách.

“UBND TP. Hà Nội phải tổ chức chuẩn bị đầu tư, lựa chọn tư vấn đủ năng lực để thiết kế tổng thể Tổ hợp Ngọc Hồi, ga Thường Tín mới và phương án kết nối các ga với tuyến đường sắt Bắc Hồng - Văn Điển, tuyến đường sắt vành đai phía Đông..., đồng thời áp dụng các cơ chế của Luật Thủ đô và Nghị quyết số 258/2025/QH15 để triển khai đầu tư, bảo đảm hoàn thành các dự án trong năm 2028” - Bộ trưởng Trần Hồng Minh lưu ý.

Không để đứt gãy vận tải

Một trong những thông điệp xuyên suốt tại Thông báo số 541/TB-BXD là yêu cầu quá trình chuyển giao và triển khai đầu tư các dự án phải bảo đảm hoạt động vận tải đường sắt quốc gia liên tục, thông suốt.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP. Hà Nội cùng các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình bàn giao và triển khai đầu tư các dự án phải thực hiện nghiêm chỉ đạo của Đảng ủy Chính phủ, không để đứt gãy chuỗi vận tải đường sắt quốc gia qua địa bàn Thành phố, đồng thời không ảnh hưởng đến đời sống người lao động và hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam.

Theo ông Đặng Sỹ Mạnh - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam. Đảng ủy Chính phủ đã thống nhất giao TP. Hà Nội làm cơ quan chủ quản đầu tư Dự án tuyến đường sắt vành đai phía Đông đoạn Ngọc Hồi - Kim Sơn; Dự án cải dịch tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh hiện hữu đoạn từ ga Phú Xuyên đến ga Ngọc Hồi, xây dựng mới ga Thường Tín và Trung tâm điều hành vận tải đường sắt quốc gia.

Đáng chú ý, việc chuyển giao được đặt trong một lộ trình chặt chẽ nhằm duy trì hoạt động liên tục của mạng lưới đường sắt quốc gia. Theo đó, tuyến đường sắt hiện có đoạn Ngọc Hồi - Yên Viên chỉ được bàn giao sau khi hoàn thành đầu tư các tuyến đường sắt thay thế, qua đó không làm gián đoạn hoạt động vận tải, đồng thời hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam và đời sống người dân.