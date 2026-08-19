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Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới: Lan tỏa giá trị nhân văn từ những hỗ trợ thiết thực

11:39 | 19/08/2026
(TBTCO) - Trong năm 2026, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới - Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam tiếp tục triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nhân đạo đối với các nạn nhân và gia đình nạn nhân tai nạn giao thông. Tại Lạng Sơn, Hà Nội, Thanh Hóa và một số địa phương, các khoản hỗ trợ được trao kịp thời, đúng đối tượng, góp phần chia sẻ khó khăn, giảm bớt gánh nặng cho gia đình người bị nạn. Qua đó, vai trò của Quỹ tiếp tục được phát huy không chỉ trong công tác hỗ trợ nhân đạo mà còn trong tuyên truyền, nâng cao nhận thức về an toàn giao thông và bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
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Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới: Lan tỏa giá trị nhân văn từ những hỗ trợ thiết thực
Đại diện Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới trao hỗ trợ cho gia đình nạn nhân.

Từ tháng 5 đến tháng 7/2026, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới đã tổ chức trao tổng số tiền 135 triệu đồng hỗ trợ nhân đạo cho ba gia đình có người thân tử vong do tai nạn giao thông tại các tỉnh, thành phố Lạng Sơn, Hà Nội và Thanh Hóa. Mỗi gia đình được hỗ trợ 45 triệu đồng sau khi hồ sơ được xác minh, xem xét và xét duyệt theo quy định.

Theo đó, ngày 15/5/2026, tại trụ sở UBND xã Na Dương, tỉnh Lạng Sơn, đại diện Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới, chính quyền địa phương và doanh nghiệp bảo hiểm trên địa bàn đã trao 45 triệu đồng hỗ trợ gia đình em Lộc Trung Nguyên, sinh năm 2006, trú tại thôn Pò Cóoc, xã Na Dương. Khoản tiền góp phần chia sẻ những khó khăn, mất mát mà gia đình phải gánh chịu sau vụ tai nạn.

Trước đó, tại trụ sở UBND xã Kim Anh, TP. Hà Nội, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới đã trao 45 triệu đồng cho gia đình nạn nhân N.V.H.

Tháng 7/2026, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức trao hỗ trợ tại UBND phường Hải Lĩnh, tỉnh Thanh Hóa cho gia đình anh Cao Xuân Lực, trú tại tổ dân phố Sơn Hải.

Mỗi vụ tai nạn có hoàn cảnh, nguyên nhân và thời điểm khác nhau, nhưng đều để lại những tổn thất lớn đối với gia đình người bị nạn. Trong hoàn cảnh đó, khoản hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới là nguồn động viên thiết thực, góp phần giúp thân nhân nạn nhân giảm bớt một phần khó khăn và từng bước ổn định cuộc sống.

Các hoạt động hỗ trợ nhân đạo được Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới triển khai trong năm 2026 tại tỉnh Lạng Sơn, TP. Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa đều có sự phối hợp của chính quyền địa phương và các doanh nghiệp bảo hiểm liên quan. Việc trao hỗ trợ trực tiếp tại địa phương giúp kinh phí đến đúng gia đình nạn nhân, đồng thời bảo đảm việc hỗ trợ được thực hiện đúng đối tượng, đúng quy định, công khai và minh bạch.

Không chỉ thực hiện hỗ trợ về tài chính, hoạt động của Quỹ còn góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, tương trợ và nhân ái trong cộng đồng. Thông qua từng trường hợp cụ thể, người dân có thêm thông tin về chính sách bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới cũng như quyền lợi có thể được bảo đảm khi không may xảy ra tai nạn.

Theo quy định hiện hành, mức hỗ trợ là 15 triệu đồng đối với trường hợp thương tật từ 31% đến dưới 81%; 45 triệu đồng đối với trường hợp tử vong hoặc thương tật từ 81% trở lên.

Người dân có thể liên hệ hotline (024) 3941 2063 hoặc 0948 485 285 để được tư vấn, hướng dẫn về chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới./.

Hồng Chi
Từ khóa:
quỹ bảo hiểm xe cơ giới hỗ trợ nhân đạo tai nạn giao thông

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