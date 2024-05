Quỹ bảo hiểm xe cơ giới hỗ trợ nhân đạo tại tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh

(TBTCO) - Mới đây, Quỹ bảo hiểm xe cơ giới – Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã tiến hành trao hỗ trợ nhân đạo cho gia đình các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, trú tại các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh.

Đại diện Quỹ bảo hiểm xe cơ giới trao hỗ trợ nhân đạo tại Bắc Giang

Tại Bắc Giang, đại diện Quỹ bảo hiểm xe cơ giới đã tiến hành trao hỗ trợ nhân đạo cho gia đình chị Giáp Thị Liên và bà Vi Thị Định, địa chỉ: thôn Mòng B, xã Tân Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Được biết, chị Liên và bà Định là nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông xảy ra vào ngày 28/11/2023, khi chị Liên chở theo mẹ là bà Định bằng xe máy, biển số 98E1-139.81 đi thăm người ốm thì va chạm với xe ô tô biển số 98H-026.10 do anh Ngô Đình Thái điều khiển. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, anh Ngô Đình Thái không có giấy phép lái xe theo quy định. Do đó, mặc dù xe ô tô biển số 98H-026.10 có tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới nhưng công ty bảo hiểm đã có công văn từ chối bồi thường, do vụ tai nạn trên không thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm của doanh nghiệp.

Tại Bắc Ninh, đại diện Quỹ bảo hiểm xe cơ giới cũng đã trao hỗ trợ nhân đạo cho gia đình anh Đoàn Văn Huyên, địa chỉ tại thôn Phương Triện, xã Đại Lải, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

Đại diện Quỹ bảo hiểm xe cơ giới trao hỗ trợ nhân đạo tại Bắc Ninh

Cụ thể, trước đó, ngày 9/9/2023, tại Km18+200 quốc lộ 18, thuộc địa phận Long Khê, Ngọc Xá, Quế Võ, Bắc Ninh, anh Đoàn Văn Huyên điều khiển xe mô tô biển số 99H1-114.35, từ khu công nghiệp Quế Võ 2 sang đường đi về hướng Phả Lại, va chạm với xe mô tô biển số 99E1-592.31 do anh Hoàng Ngọc Sơn điều khiển, hậu quả vụ tai nạn khiến anh Huyên tử vong.

Quỹ bảo hiểm xe cơ giới đã tiến hành xác minh xe mô tô biển số 99E1-592.31 không tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới tại thời điểm xảy ra tai nạn. Do đó, anh Huyên là đối tượng hỗ trợ nhân đạo của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới trong trường hợp xe gây tai nạn không tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Nghị định 67/2023/NĐ-CP ngày 6/9/2023 của Chính phủ quy định nạn nhân bị tại nạn giao thông trong các trường hợp không xác định được xe gây tai nạn, xe không tham gia bảo hiểm, không thuộc phạm vi bảo hiểm và các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm thuộc đối tượng chi hỗ trợ nhân đạo của Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới.

Số tiền hỗ trợ theo quy định là 30% giới hạn trách nhiệm bảo hiểm theo quy định cho một người trong một vụ tai nạn đối với trường hợp tử vong, tương đương với 45 triệu đồng mỗi nạn nhân và 10% giới hạn trách nhiệm bảo hiểm theo quy định cho một người trong một vụ tai nạn đối với trường hợp tỷ lệ tổn thương từ 31% đến dưới 81%.

Hỗ trợ nhân đạo cho các gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông là chính sách nhân văn song hành cùng chính sách bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Đây cũng là hoạt động thường xuyên của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới, có ý nghĩa thiết thực góp phần chia sẻ nỗi đau, động viên tinh thần đối với gia đình các nạn nhân không may thương vong do tai nạn giao thông. Người thân, gia đình của các nạn nhân bị tai nạn giao thông trong các trường hợp trên có thể gọi đến đường dây nóng theo số 024.3941.2063 hoặc 0948485285 để được hỗ trợ./.