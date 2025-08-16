(TBTCO) - Từ ngày 1/7/2025, học sinh, sinh viên được ngân sách nhà nước tăng mức hỗ trợ tối thiểu lên 50% mức đóng khi tham gia bảo hiểm y tế.

Theo quy định hiện hành, đối tượng tham gia bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên là các học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, gồm cả sinh viên hệ dân sự đang học tập tại các trường Quân đội và Công an nhân dân (trừ trường hợp đã tham gia theo các nhóm khác).

Nhà nước hỗ trợ 50% mức đóng bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2025-2026. Ảnh minh họa: LV

Về nơi đăng ký đóng bảo hiểm y tế, học sinh, sinh viên đăng ký thủ tục tham gia bảo hiểm y tế tại cơ sở giáo dục và đào tạo nơi đang theo học và thực hiện theo hướng dẫn.

Học sinh, sinh viên được lựa chọn phương thức đóng bảo hiểm y tế linh động, định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng.

Về mức đóng hằng tháng, hiện tại, năm học 2025-2026, mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên chưa có sự thay đổi, vẫn bằng 4,5% mức lương cơ sở (lương cơ sở 2.340.000 đồng), tương ứng 1.263.600 đồng/năm, chưa tính sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

Số tiền tham gia bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên (sau khi đã trừ phần hỗ trợ giảm 50% mức đóng từ ngân sách nhà nước) tương ứng với các kỳ đóng cụ thể như sau: đóng 3 tháng/lần = 52.650 đồng x 3 tháng = 157.950 đồng; đóng 6 tháng = 52.650 đồng x 6 tháng = 315.900 đồng; đóng 12 tháng = 52.650 đồng x 12 tháng = 631.800 đồng.

Về thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế: đối với trẻ từ 0 đến 6 tuổi sinh từ ngày 30/9 trở về trước, thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng từ ngày sinh đến hết ngày 30/9 của năm trẻ đủ 72 tháng tuổi. Trường hợp trẻ sinh sau ngày 30/9, thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng từ ngày sinh đến hết ngày cuối của tháng trẻ đủ 72 tháng tuổi.

Đối với học sinh lớp 1, nếu trẻ sinh từ ngày 30/9 trở về trước: Giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế bắt đầu từ ngày 1/10 năm đầu tiên của cấp tiểu học. Đối với trẻ sinh sau ngày 30/9: Giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế từ ngày cuối của tháng trẻ đủ 72 tháng tuổi.

Với học sinh lớp 12, thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/9 của năm đó.

Học sinh, sinh viên của cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, ở năm thứ nhất của khóa học, thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng từ ngày nhập học, trừ trường hợp thẻ từ năm lớp 12 đang còn giá trị sử dụng.

Với học sinh, sinh viên năm cuối của khóa học, thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến ngày cuối của tháng kết thúc khóa học./.