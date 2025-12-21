Ngày 21/12: Giá bạc Phú Quý tăng vọt

Giá bạc thế giới không thay đổi phiên giao dịch sáng nay. Trong nước, giá tăng vọt tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), các thương hiệu cũng tăng, tuy nhiên, mức điều chỉnh rất nhẹ.

Sáng 21/12/2025, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 67,167 USD/oune

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 21/12, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội) niêm yết giá bạc ở mức 2.528.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.606.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 43.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sáng 20/12.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc cũng tăng, tuy nhiên mức tăng rất nhẹ, hiện niêm yết ở mức mức 2.141.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.171.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 2.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sang 20/12.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc hiện giao dịch tại mức mức 2.143.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.177.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 3.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 2.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 20/11.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 21/12/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.141.000 2.171.000 2.143.000 2.177.000 1 kg 57.101.000 57.899.000 57.153.000 58.050.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.149.000 2.179.000 2.151.000 2.181.000 1 kg 57.307.000 58.111.000 57.349.000 58.162.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 21/12/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 2.528.000 2.606.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 67.413.165 69.493.160

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 21/12/2025:

Đơn vị VND Mua vào Bán ra 1 ounce 1.767.000 1.772.000 1 lượng 213.058 213.693 1 chỉ 2.131.000 2.137.000 1 kg 56.816.000 56.985.000

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:44:46 sáng 21/12/2025, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 67,167 USD/oune, không thay đổi so với sáng 19/12.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.767.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.773.000 đồng/oune ở chiều bán ra, gần như không đổi so với sáng 20/12.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:44:46 sáng 21/12/2025