Ngày 21/12: Giá bạc Phú Quý tăng vọt

|Sáng 21/12/2025, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 67,167 USD/oune
Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 21/12, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội) niêm yết giá bạc ở mức 2.528.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.606.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 43.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sáng 20/12.
Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc cũng tăng, tuy nhiên mức tăng rất nhẹ, hiện niêm yết ở mức mức 2.141.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.171.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 2.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sang 20/12.
Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc hiện giao dịch tại mức mức 2.143.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.177.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 3.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 2.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 20/11.
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
TP. Hà Nội
|
TP. Hồ Chí Minh
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc 99.9
|
1 lượng
|
2.141.000
|
2.171.000
|
2.143.000
|
2.177.000
|
|
1 kg
|
57.101.000
|
57.899.000
|
57.153.000
|
58.050.000
|
Bạc 99.99
|
1 lượng
|
2.149.000
|
2.179.000
|
2.151.000
|
2.181.000
|
|
1 kg
|
57.307.000
|
58.111.000
|
57.349.000
|
58.162.000
Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 21/12/2025:
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
VND
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 lượng
|
2.528.000
|
2.606.000
|
Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 kg
|
67.413.165
|
69.493.160
Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 21/12/2025:
|
Đơn vị
|
VND
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
1 ounce
|
1.767.000
|
1.772.000
|
1 lượng
|
213.058
|
213.693
|
1 chỉ
|
2.131.000
|
2.137.000
|
1 kg
|
56.816.000
|
56.985.000
Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:44:46 sáng 21/12/2025, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 67,167 USD/oune, không thay đổi so với sáng 19/12.
Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.767.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.773.000 đồng/oune ở chiều bán ra, gần như không đổi so với sáng 20/12.
Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:44:46 sáng 21/12/2025