Ngày 21/12: Giá bạc Phú Quý tăng vọt
Sáng 21/12/2025, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 67,167 USD/oune

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 21/12, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội) niêm yết giá bạc ở mức 2.528.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.606.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 43.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sáng 20/12.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc cũng tăng, tuy nhiên mức tăng rất nhẹ, hiện niêm yết ở mức mức 2.141.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.171.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 2.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sang 20/12.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc hiện giao dịch tại mức mức 2.143.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.177.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 3.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 2.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 20/11.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 21/12/2025

Loại bạc

Đơn vị

TP. Hà Nội

TP. Hồ Chí Minh

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Bạc 99.9

1 lượng

2.141.000

2.171.000

2.143.000

2.177.000

1 kg

57.101.000

57.899.000

57.153.000

58.050.000

Bạc 99.99

1 lượng

2.149.000

2.179.000

2.151.000

2.181.000

1 kg

57.307.000

58.111.000

57.349.000

58.162.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 21/12/2025:

Loại bạc

Đơn vị

VND

Mua vào

Bán ra

Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999

1 lượng

2.528.000

2.606.000

Bạc thỏi Phú Quý 999

1 kg

67.413.165

69.493.160

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 21/12/2025:

Đơn vị

VND

Mua vào

Bán ra

1 ounce

1.767.000

1.772.000

1 lượng

213.058

213.693

1 chỉ

2.131.000

2.137.000

1 kg

56.816.000

56.985.000

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:44:46 sáng 21/12/2025, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 67,167 USD/oune, không thay đổi so với sáng 19/12.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.767.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.773.000 đồng/oune ở chiều bán ra, gần như không đổi so với sáng 20/12.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:44:46 sáng 21/12/2025

