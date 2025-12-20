Sáng ngày 20/12, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.148 VND. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,30%, hiện ở mức 98,72.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.941 VND/USD - 26.355 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.095 - 26.405 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.095 đồng 26.405 đồng Vietinbank 25.955 đồng 26.405 đồng BIDV 26.130 đồng 26.405 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 28.017 - 30.966 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 30.070 đồng 31.655 đồng Vietinbank 29.954 đồng 31.674 đồng BIDV 30.389 đồng 31.631 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 153 đồng - 170 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 163.14 đồng 173.50 đồng Vietinbank 161.30 đồng 172.80 đồng BIDV 165.15 đồng 172.72 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 20/12/2025, giảm 18 đồng ở cả chiều mua và ở chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 27.908 - 27.008 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,30%, hiện ở mức 98,72.

Đồng USD tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, khi giới đầu tư tiếp tục đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong bối cảnh các tín hiệu kinh tế phát đi còn trái chiều.

Trên thị trường tiền tệ, đồng EUR giao dịch tương đối ổn định so với đồng USD trong bối cảnh Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) duy trì lập trường thận trọng. Dù các số liệu gần đây cho thấy hoạt động kinh tế tại khu vực đồng EUR còn suy yếu, lạm phát vẫn ở trên mục tiêu, khiến ECB chưa có nhiều dư địa để nới lỏng chính sách tiền tệ. Điều này giúp hạn chế đà giảm của đồng EUR trước đồng bạc xanh.

Trong khi đó, đồng Yên Nhật tiếp tục chịu áp lực so với đồng USD, do chênh lệch lợi suất giữa Mỹ và Nhật Bản vẫn ở mức lớn.

Tại châu Á, các đồng tiền trong khu vực diễn biến trái chiều trước sức mạnh tương đối của đồng USD, trong bối cảnh thanh khoản thị trường dần suy giảm khi kỳ nghỉ lễ cuối năm đến gần. Một số đồng tiền chịu áp lực giảm, trong khi những đồng tiền khác được hỗ trợ bởi yếu tố nội tại hoặc động thái điều hành của ngân hàng trung ương chỉ biến động nhẹ./.