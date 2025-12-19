Ngày 19/12: Giá bạc Phú Quý tiếp tục tăng

Sáng nay, giá bạc thế giới quay đầu giảm nhẹ. Trong nước, giá bạc tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý vẫn tiếp tục tăng, riêng các thương hiệu khác giảm cùng chiều với giá bạc thế giới.

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 19/12, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội) niêm yết giá bạc ở mức 2.489.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.566.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 13.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sáng 18/12.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá lại giảm nhẹ, hiện niêm yết ở mức mức 2.141.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.171.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 2.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sáng 18/12.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cũng xu hướng giảm, hiện giao dịch tại mức 2.143.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.177.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 2.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 1.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 18/12.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 19/12/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.141.000 2.171.000 2.143.000 2.177.000 1 kg 57.101.000 57.899.000 57.153.000 58.050.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.149.000 2.179.000 2.151.000 2.181.000 1 kg 57.307.000 58.111.000 57.349.000 58.162.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 19/12/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 2.489.000 2.566.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 66.373.167 68.426.496

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 19/12/2025:

Đơn vị VND Mua vào Bán ra 1 ounce 1.737.000 1.742.000 1 lượng 209.449 210.084 1 chỉ 2.094.000 2.101.000 1 kg 55.853.000 56.022.000

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:11:52 sáng 19/12/2025, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 65,597 USD/oune, giảm 0,366 USD/oune so với sáng 18/12.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.724.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.729.000 đồng/oune ở chiều bán ra, giảm 29.000 đồng/oune ở chiều mua vào và bán ra so với sáng 18/12.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:11:52 sáng 19/12/2025