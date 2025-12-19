Ngày 19/12: Giá bạc Phú Quý tiếp tục tăng

|Sáng 19/12/2025, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 65,597 USD/oune
Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 19/12, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội) niêm yết giá bạc ở mức 2.489.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.566.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 13.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sáng 18/12.
Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá lại giảm nhẹ, hiện niêm yết ở mức mức 2.141.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.171.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 2.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sáng 18/12.
Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cũng xu hướng giảm, hiện giao dịch tại mức 2.143.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.177.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 2.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 1.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 18/12.
Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 19/12/2025
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
TP. Hà Nội
|
TP. Hồ Chí Minh
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc 99.9
|
1 lượng
|
2.141.000
|
2.171.000
|
2.143.000
|
2.177.000
|
|
1 kg
|
57.101.000
|
57.899.000
|
57.153.000
|
58.050.000
|
Bạc 99.99
|
1 lượng
|
2.149.000
|
2.179.000
|
2.151.000
|
2.181.000
|
|
1 kg
|
57.307.000
|
58.111.000
|
57.349.000
|
58.162.000
Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 19/12/2025:
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
VND
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 lượng
|
2.489.000
|
2.566.000
|
Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 kg
|
66.373.167
|
68.426.496
Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 19/12/2025:
|
Đơn vị
|
VND
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
1 ounce
|
1.737.000
|
1.742.000
|
1 lượng
|
209.449
|
210.084
|
1 chỉ
|
2.094.000
|
2.101.000
|
1 kg
|
55.853.000
|
56.022.000
Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:11:52 sáng 19/12/2025, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 65,597 USD/oune, giảm 0,366 USD/oune so với sáng 18/12.
Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.724.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.729.000 đồng/oune ở chiều bán ra, giảm 29.000 đồng/oune ở chiều mua vào và bán ra so với sáng 18/12.
Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:11:52 sáng 19/12/2025