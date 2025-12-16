Ngày 16/12: Giá bạc thế giới và trong nước đồng loạt tăng lên mốc kỷ lục

Sáng nay, giá bạc thế giới lên mốc 64,097 USD/oune, tăng 2,182 USD/oune so với sáng 15/12, cao kỷ lục. Trong nước, các thương hiệu cũng đồng loạt điều chỉnh tăng mạnh, lấy lại toàn bộ mức giảm của phiên trước đó.

Sáng 16/12/2025, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 64,097 USD/oune

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 16/12, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội) niêm yết giá bạc ở mức 2.398.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.472.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 69.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng tới 71.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 15/12.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá cũng giảm mạnh, hiện niêm yết ở mức 2.071.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.101.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 60.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với sáng 15/12.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng tăng, hiện niêm yết tại mức 2.073.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.106.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 60.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 59.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 15/12.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 16/12/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.071.000 2.101.000 2.073.000 2.106.000 1 kg 55.221.000 56.019.000 55.273.000 56.170.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.079.000 2.109.000 2.080.000 2.111.000 1 kg 55.427.000 56.231.000 55.469.000 56.282.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 16/12/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 2.398.000 2.472.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 63.946.507 65.919.835

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:48:36 sáng 16/12/2025, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 64,097 USD/oune, tăng 2,182 USD/oune so với sáng 15/12.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.687.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.692.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng 58.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 57.000 đồng/oune ở chiều bán ra so với sáng 15/12.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:48:36 sáng 16/12/2025

Từ đầu tháng đến nay, giá bạc ghi nhận đà tăng mạnh và trở thành một trong những kim loại quý có diễn biến tích cực nhất trên thị trường.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk tại FX Empire, động lực chính đến từ việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm, cùng kỳ vọng chính sách tiền tệ sẽ tiếp tục được nới lỏng trong thời gian tới, qua đó hỗ trợ các tài sản không sinh lãi như kim loại quý./.