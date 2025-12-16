(TBTCO) - Thuế TP. Hà Nội vừa có thông báo về việc trải nghiệm hệ thống AI hỗ trợ khai thuế và hướng dẫn hộ, cá nhân kinh doanh.

Thực hiện chủ trương xóa bỏ thuế khoán từ năm 2026, với mục tiêu hỗ trợ người nộp thuế tối đa và lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, Thuế TP. Hà Nội đã nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu và ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo tiên tiến nhất, bao gồm Reasoning AI (AI suy luận) và Agentic AI (AI tác nhân).

Sau quá trình nghiên cứu và phát triển, Cục Thuế TP. Hà Nội chính thức ra mắt phiên bản trải nghiệm Hệ thống AI hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh.

Theo Thuế TP. Hà Nội, hệ thống này được phát triển nhằm giải đáp các vướng mắc về thuế cho hộ, cá nhân kinh doanh; thực hiện thay các thao tác kê khai, nộp thuế theo yêu cầu của hộ kinh doanh.

Cụ thể, với tính năng hỗ trợ kê khai “rảnh tay, hộ, cá nhân kinh doanh chỉ cần nói hoặc nhắn tin về tình hình kinh doanh, Agentic AI sẽ tự động lập và nộp tờ khai.

Với tính năng tư vấn thuế tức thì, mọi vướng mắc về thủ tục, biểu mẫu sẽ được giải đáp ngay lập tức thông qua trò chuyện trực tiếp.

Cộng đồng người nộp thuế có thể trải nghiệm hệ thống bằng cách truy cập ứng dụng iHanoi, vào ô “Dịch vụ công” và chọn “Hỗ trợ khai thuế hộ kinh doanh”. Đồng thời, đóng góp ý kiến để giúp cơ quan thuế hoàn thiện, phát triển hệ thống hiệu quả hơn, hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh một cách tối ưu.

Với mục tiêu đặt hộ kinh doanh ở vị trí trung tâm, việc ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo vào công tác hỗ trợ, phục vụ người nộp thuế được xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Những giải pháp này không chỉ giúp hộ kinh doanh chuyển đổi đúng hạn, mà còn giúp họ hiểu, thực hiện và an tâm khi áp dụng phương thức mới.