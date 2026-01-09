Nâng cao tính tuân thủ tự nguyện của hộ kinh doanh sau xóa bỏ thuế khoán

(TBTCO) - Ngay sau khi kết thúc chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”, Cục Thuế tiếp tục chỉ đạo tăng cường đồng hành, hỗ trợ hộ kinh doanh để từng bước nâng cao mức độ tuân thủ tự nguyện.

Tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ hộ kinh doanh

Ngay trước ngày chính thức chuyển đổi từ phương thức thuế khoán sang phương thức kê khai, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành đã ký ban hành công văn chỉ đạo các Thuế tỉnh, thành phố và các ban, đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục Thuế tiếp tục đồng hành, hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sau khi chuyển đổi; bảo đảm việc thực hiện kê khai, nộp thuế được triển khai thống nhất, đồng bộ và phù hợp với thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đồng thời, tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và dịch vụ thuế điện tử trong toàn bộ nghiệp vụ quản lý thuế, từ đăng ký thuế, kê khai, đến nộp thuế, hoàn thuế... Phấn đấu đạt mục tiêu 100% hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tiếp cận đầy đủ, kịp thời các quy định pháp luật thuế, quy trình, thủ tục hành chính thuế theo phương pháp tự kê khai, tự nộp thuế.

Công chức Thuế tỉnh Ninh Bình trực tiếp hỗ trợ hộ kinh doanh sử dụng ứng dụng eTax Mobile để thực hiện nghĩa vụ thuế. Ảnh: TN

Đặc biệt, tăng cường vai trò của cơ quan thuế trong việc hướng dẫn, hỗ trợ, giải đáp vướng mắc cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong quá trình thực hiện kê khai thuế, nhất là trong giai đoạn đầu chuyển đổi từ phương thức thuế khoán sang phương thức kê khai nhằm hạn chế sai sót, vi phạm không cố ý trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; tạo điều kiện tối đa để hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh an tâm duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định.

Chỉ đạo của Cục Thuế nhằm từng bước nâng cao mức độ tuân thủ tự nguyện của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, góp phần mở rộng cơ sở thuế, đóng góp vào nguồn thu ngân sách nhà nước ổn định, bền vững.

Chỉ khi có lợi nhuận mới phát sinh thuế “Chuyển sang kê khai thuế thực chất là quá trình thay đổi thói quen quản lý của hộ kinh doanh, từ làm theo kinh nghiệm sang dựa trên số liệu. Đồng thời khi áp dụng thuế kê khai, toàn bộ các khoản chi như hàng tồn kho, hóa đơn đầu vào mua nguyên vật liệu, phụ liệu, chi phí thuê nhà, điện nước và tiền công lao động đều được tổng hợp để hạch toán vào chi phí. Nghĩa vụ thuế được xác định trên cơ sở doanh thu trừ chi phí, tức chỉ khi có lợi nhuận mới phát sinh thuế, chứ không áp dụng tỷ lệ cố định trên doanh thu như nhiều người lo ngại”. Bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam

Đồng thời, chỉ đạo cũng nhằm mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm và đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức thuế với phương châm lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính công vụ, bảo đảm công chức thuế chấp hành nghiêm quy trình nghiệp vụ, chuẩn mực ứng xử, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người nộp thuế.

Chia sẻ về những ngày đầu chuyển đổi sang phương pháp kê khai, anh Dũng - hộ kinh doanh vải tại chợ Ba Hàng, tỉnh Thái Nguyên cho biết, khi bắt đầu sử dụng hệ thống máy tính tiền để bán hàng hóa, xuất hóa đơn, anh cảm thấy bỡ ngỡ. Tuy nhiên, được cán bộ thuế xuống tận nơi chỉ bảo tận tình, việc bán hàng qua hệ thống máy tính tiền trở nên đơn giản, không quá phức tạp như suy nghĩ ban đầu.

“Khi sử dụng hệ thống máy tính tiền bán hàng, hàng nhập vào, hàng bán ra rất rõ ràng. Mình biết được mặt hàng nào còn, mặt hàng nào hết, tiện cho việc nhập hàng. Hệ thống cũng tự tổng hợp doanh thu theo ngày, tháng để tiện cho việc kê khai, nộp thuế” - anh Dũng cho biết.

Giai đoạn then chốt quyết định mức độ tuân thủ của hộ kinh doanh

Một trong những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm được Cục Thuế đề ra khi triển khai chương trình hành động là mức độ hài lòng của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đối với sự phục vụ, hỗ trợ của cơ quan thuế phải đạt tối thiểu 90%. Cùng với đó, 100% hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc diện quản lý được tiếp cận thông tin tuyên truyền, hướng dẫn quy định hiện hành về chính sách, pháp luật quản lý thuế thông qua ít nhất 1 hình thức hỗ trợ chính thức (trực tiếp, trực tuyến, tài liệu điện tử). Kết quả được đánh giá thông qua khảo sát diện rộng hoặc thống kê hệ thống.

Ngành Thuế cũng đặt mục tiêu 100% hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc diện áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định, thực hiện sổ sách kế toán được kết nối, hỗ trợ với ít nhất 1 nhà cung cấp giải pháp công nghệ (hóa đơn điện tử, kế toán, kê khai thuế…). Tỷ lệ kê khai, nộp thuế đúng hạn của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải đạt tối thiểu 90%. Đặc biệt, tỷ lệ vướng mắc phát sinh liên quan đến kê khai, nộp thuế phải được tiếp nhận và xử lý trong thời hạn quy định đạt tối thiểu 90%.

Mục tiêu tiếp theo là 100% tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn về kê khai, nộp thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được chuẩn hóa, công bố công khai trên các kênh chính thức của cơ quan thuế và được cập nhật kịp thời.

Để đạt được mục tiêu trên, lãnh đạo Cục Thuế yêu cầu toàn ngành triển khai hỗ trợ trọng tâm trong giai đoạn đầu hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện kê khai theo phương pháp mới kể từ ngày 1/1/2026, coi đây là giai đoạn then chốt quyết định mức độ tuân thủ lâu dài; duy trì và kiện toàn các tổ công tác hỗ trợ trực tiếp tại cơ sở, khu chợ, tuyến phố...

Đồng thời, tăng cường phối hợp với các tổ chức cung cấp giải pháp công nghệ (hóa đơn điện tử, kế toán, kê khai thuế…) đảm bảo hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được hỗ trợ thực tế và trang bị các công cụ, thiết bị cần thiết phục vụ việc kê khai, nộp thuế theo quy định với chi phí hợp lý.

Ngành Thuế tổ chức công tác hỗ trợ người nộp thuế theo hướng chủ động, đa kênh, phân công rõ trách nhiệm đến từng công chức thuế; đổi mới phương thức tuyên truyền, hỗ trợ trên nền tảng số. Trong thời gian đầu, căn cứ phân loại theo từng ngưỡng doanh thu của hộ kinh doanh và thời hạn kê khai tương ứng, nộp thuế, cơ quan thuế các cấp chủ động tổ chức các buổi tập huấn, hướng dẫn kê khai, nộp thuế trước thời hạn kê khai (như ngày hỗ trợ kê khai thuế...), hỗ trợ trực tiếp tại cơ sở để hộ kinh doanh thực hiện đúng quy định và từng bước hình thành thói quen tuân thủ.

Đội ngũ công chức trong toàn ngành Thuế thực hiện tốt vai trò đồng hành hỗ trợ người nộp thuế, chủ động, tận tâm tiếp nhận, xử lý và giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của người nộp thuế theo đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền; kịp thời báo cáo, tham mưu cấp có thẩm quyền đối với các nội dung vượt thẩm quyền giải quyết.