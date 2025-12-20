Thuế cơ sở 1 tỉnh Quảng Ninh tăng tốc hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang phương pháp kê khai

(TBTCO) - Thực hiện chỉ đạo của Cục Thuế, Thuế tỉnh Quảng về triển khai Đề án 3389 của Bộ Tài chính về “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán” và Kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh” của Cục Thuế, thời gian qua Thuế cơ sở 1 tỉnh Quảng Ninh đã chủ động triển khai với mục tiêu hỗ trợ tối đa để hộ kinh doanh sẵn sàng chuyển đổi, tiếp cận mô hình quản lý thuế mới.

Trong những ngày cao điểm của Chiến dịch “60 ngày hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai”, công chức Thuế cơ sở 1 tỉnh Quảng Ninh đã và đang làm việc với cường độ chưa từng có. Từ sáng đến tối muộn, kể cả thứ bảy, chủ nhật.

Công chức Thuế cơ sở 1 có mặt tại từng khu phố của các phường, xã trên địa bàn để hỗ trợ hộ kinh doanh với tinh thần “Ở đâu hộ kinh doanh cần, ở đó có cán bộ thuế hỗ trợ - Ở đâu hộ kinh doanh lo, ở đó có cán bộ thuế đồng hành”.

Công chức Thuế cơ sở 1 tỉnh Quảng Ninh làm việc cả ngày nghỉ để hỗ trợ hộ kinh doanh.

Thuế cơ sở 1 tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các hội nghị tập huấn đối với hộ kinh doanh theo từng địa bàn phường, xã.

Tại các buổi tập huấn, cơ quan thuế đã tuyên truyền về những lợi ích của việc chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh; một số cơ chế, chính sách đặc biệt để phát triển kinh tế tư nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp nhỏ và vừa; hướng dẫn hộ kinh doanh sử dụng các dịch vụ điện tử như khai thuế, nộp thuế điện tử, đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile...

Đồng thời, cơ quan thuế cũng giải đáp những vướng mắc liên quan đến việc chuyển đổi giúp hộ kinh doanh hiểu rõ hơn trách nhiệm, quyền lợi và các bước cần thực hiện, tạo sự yên tâm, đồng thuận và chủ động trong quá trình chuyển đổi mô hình.

Để nâng cao hiệu quả hỗ trợ hộ kinh doanh trong giai đoạn chuyển đổi mô hình, Thuế cơ sở 1 tỉnh Quảng Ninh đã thành lập các Tổ công tác lưu động tại từng khu phố trên tất cả các phường, xã.

Các Tổ công tác tiến hành khảo sát, phát tờ rơi và hướng dẫn người nộp thuế cài đặt, sử dụng ứng dụng eTax Mobile. “Vượt nắng, thắng mưa”, các công chức thuế kiên trì trực tiếp xuống địa bàn, giải thích và tháo gỡ vướng mắc, giúp các hộ kinh doanh nắm vững quy trình và sử dụng thành thạo dịch vụ thuế điện tử.

Tại các chợ trung tâm như: chợ Hạ Long 1, chợ Hạ Long 2, chợ Cái Dăm,… cơ quan thuế phối hợp với Ban quản lý chợ tăng cường phát thanh thông tin về chiến dịch 60 ngày cao điểm trong tất cả các buổi và các ngày trong tuần. Mỗi hộ kinh doanh tiếp nhận thông tin và truyền đạt lại cho các hộ xung quanh, tạo hiệu ứng lan tỏa rộng khắp và tích cực trong cộng đồng.

Song song với việc hỗ trợ trực tiếp, Thuế cơ sở 1 tỉnh Quảng Ninh cũng tăng cường tư vấn và giải đáp qua số điện thoại đường dây nóng, đảm bảo hộ kinh doanh được hỗ trợ thường xuyên, liên tục.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế phối hợp với các đơn vị công nghệ và nhà cung cấp phần mềm kế toán, hóa đơn điện tử để hướng dẫn trực tiếp, thực hiện “cầm tay chỉ việc” khi hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền… Nhờ đó, hộ kinh doanh nắm vững chính sách, thành thạo công nghệ và chủ động thực hiện các thủ tục theo quy định mới.

Gần nửa thời gian chiến dịch đi qua, Thuế cơ sở 1 tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ chuyển đổi cho 5.012 hộ kinh doanh trên địa bàn, hoàn thành 50% mục tiêu đề ra.

Với sự tận tâm, tinh thần trách nhiệm và phương châm “Lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ” của đội ngũ công chức thuế đã tạo dựng niềm tin, sự đồng thuận của người dân - yếu tố quan trọng để hoàn thành “Chiến dịch 60 ngày chuyển đổi”.

Trên cơ sở đó, Thuế cơ sở 1 tỉnh Quảng Ninh quyết tâm nỗ lực hoàn thành trước thời hạn Thuế tỉnh Quảng Ninh giao, đảm bảo 100% hộ kinh doanh được hướng dẫn, hỗ trợ chuyển đổi./.