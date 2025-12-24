Thuế TP. Đà Nẵng giải đáp những vướng mắc để hộ kinh doanh sẵn sàng chuyển sang kê khai thuế

(TBTCO) - Mới đây, Thuế TP. Đà Nẵng phối hợp với Cổng Thông tin điện tử TP. Đà Nẵng tổ chức Chương trình tọa đàm trực tuyến với chủ đề: “Xóa bỏ thuế khoán - Hộ kinh doanh sẵn sàng thực hiện kê khai, nộp thuế điện tử từ 1/1/2026”.

Tại tọa đàm, trước câu hỏi về cách tính thuế theo phương pháp doanh thu trừ chi phí nhân với tỷ lệ, trong trường hợp một số bên cung cấp xuất hóa đơn thấp hơn giá thực tế, hộ kinh doanh cần xử lý như thế nào, bà Nguyễn Thị Thu Lương - Phó trưởng Thuế cơ sở 3, Thuế TP. Đà Nẵng cho biết, đây là vấn đề phát sinh khá phổ biến trên thực tế. Theo bà, hiện nay vẫn còn tình trạng một số hộ kinh doanh tìm cách né thuế, bán hàng với doanh thu cao nhưng xuất hóa đơn thấp hơn thực tế.

Để bảo đảm quyền lợi cho cả người bán và người mua, theo bà Lương, hộ kinh doanh cần tuân thủ quy định, bán hàng thế nào thì phải xuất hóa đơn đúng như vậy. Trường hợp người bán không xuất hóa đơn đúng thực tế, người mua có quyền phản ánh để cơ quan chức năng yêu cầu người bán thực hiện đúng quy định: bán hàng phải xuất hóa đơn và hóa đơn phải phản ánh đúng giá trị giao dịch.

Lãnh đạo Thuế TP. Đà Nẵng và Thuế cơ sở giải đáp những vướng mắc của hộ kinh doanh.

Trước hết, vì quyền lợi của chính mình, hộ kinh doanh nên làm việc, trao đổi trực tiếp với đối tác để yêu cầu xuất hóa đơn đúng thực tế. Bởi dòng tiền thanh toán thể hiện như thế nào thì giá trị trên hóa đơn cũng phải tương ứng. Dù áp dụng phương pháp tính thuế theo tỷ lệ hay theo doanh thu trừ chi phí, toàn bộ hóa đơn đầu vào đều phản ánh hoạt động mua hàng, còn hóa đơn đầu ra chỉ được xuất khi có đầu vào hợp lệ.

Nếu trong quá trình kinh doanh có lượng hàng hóa lớn nhưng không đủ hóa đơn, khi bán ra và bị kiểm tra nguồn gốc, hộ kinh doanh sẽ bị xử lý theo các quy định về nguồn gốc hàng hóa. Do đó, trong quá trình hoạt động, các hộ cần ưu tiên tìm nguồn hàng từ những đơn vị cung cấp đầy đủ chứng từ, hóa đơn. Đồng thời, với các đối tác, khách hàng quen, cần trao đổi để thay đổi thói quen, nâng cao nhận thức và cùng nhau thực hiện đúng chính sách thuế.

Về những yếu tố then chốt giúp hộ kinh doanh chủ động, tự tin và tích cực tham gia kê khai điện tử trong thời gian tới, bà cho hay, việc chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai đã được triển khai tuyên truyền trong một khoảng thời gian nhất định, dù không quá dài.

Trong vòng 60 ngày kể từ khi chính sách chuyển đổi được ban hành, ngành thuế và chính quyền địa phương đã vào cuộc quyết liệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên nhiều phương tiện, qua đó cơ bản bảo đảm thông tin đến đầy đủ các hộ kinh doanh.

Phó trưởng Thuế cơ sở 3 cho hay, trong thời gian tới, công tác tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người nộp thuế sẽ tiếp tục được tăng cường, với sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan thuế và chính quyền địa phương, theo hướng lấy người nộp thuế làm trung tâm.

Để hộ kinh doanh có thể chủ động, tự tin và tích cực tham gia triển khai chính sách một cách hiệu quả, điều quan trọng là nhận thức rõ việc chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai là yêu cầu bắt buộc, không có ngoại lệ và không ai đứng ngoài quá trình này. Người nộp thuế, cơ quan thuế và chính quyền cần đồng hành cùng nhau trong quá trình thực hiện./.