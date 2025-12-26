Thuế tỉnh Đắk Lắk đẩy nhanh hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

(TBTCO) - Chỉ còn ít ngày nữa là đến thời điểm chính thức xóa bỏ thuế khoán, chuyển hộ kinh doanh sang phương pháp kê khai. Để đẩy nhanh tiến độ triển khai hoàn thành đúng thời gian kế hoạch, Thuế tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ, giải pháp phần mềm, các đại lý thuế về chuyển đổi số, triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và tuyên truyền hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong quá trình chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai.

Thuế tỉnh Đắk Lắk đặt mục hoàn thành chuyển đổi 100% hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sang phương pháp kê khai hoặc chuyển đổi lên doanh nghiệp trước ngày 1/1/2026; đảm bảo 100% hộ kinh doanh được tiếp cận thông tin và nhận được sự hỗ trợ từ cơ quan thuế; Đảm bảo 100% các đối tượng thuộc diện áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo Nghị định số 70/2025/NĐ-CP của Chính phủ phải thực hiện đăng ký và sử dụng; Đảm bảo 100% hộ kinh doanh thực hiện các thủ tục về thuế bằng phương thức điện tử một cách thuận lợi, dễ dàng… góp phần hiện đại hóa công tác quản lý thuế, thúc đẩy minh bạch, công bằng và phát triển kinh tế bền vững.

Công chức Thuế tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang phương pháp kê khai.

Để hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, tạo đa kênh hỗ trợ, hướng dẫn hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình thuế khoán sang kê khai, Thuế tỉnh Đắk Lắk đã hợp tác, phối hợp với các đơn vị cung cấp giải pháp phần mềm, dịch vụ, các đại lý thuế cùng đồng hành với cơ quan thuế với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng hộ” hỗ trợ để hộ kinh doanh hiểu rõ và chấp hành tốt việc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử và chuển đổi sang phương pháp nộp thuế kê khai.

Các hộ kinh doanh ngoài việc nhận được sự đồng hành hỗ trợ, hướng dẫn từ cơ quan Thuế, bên cạnh đó các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh còn nhận được sự đồng hành hỗ trợ, tư vấn từ các đại lý thuế, các đơn vị cung cấp giải pháp, phần mềm hóa đơn điện tử.

Các Đại lý thuế, các nhà cung cấp dịch vụ phần mềm đang được xem là “cánh tay nối dài của ngành Thuế” trong việc đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh kịp thời nắm bắt chính sách, thực hiện các bước, quy trình chuyển đổi sang phương pháp kê khai hoặc chuyển lên doanh nghiệp theo đúng lộ trình trình Bộ Tài chính, Cục Thuế đề ra là từ ngày 1/1/2026 xóa bỏ hoàn toàn hình thức thuế khoán, 100% hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chuyển sang phương pháp kê khai.

Chị Phạm Thùy Vân và anh Lê Thanh Hùng là chủ chủ hộ kinh doanh đã có nhiều năm kinh doanh trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk, sau khi nhận được thông tin về chủ trương chính sách các hộ kinh doanh sẽ phải chuyển từ thuế khoán sang kê khai vào ngày 1/1/2026 nên đã chủ động đăng ký tham gia hội nghị tập huấn, hỗ trợ hướng dẫn do Công ty TNHH tư vấn Thuế SAF tổ chức; tại hội nghị tập huấn hướng dẫn, anh chị đã được đại lý thuế hỗ trợ, hướng dẫn và hiểu rõ quy định của pháp luật, trình tự thủ tục chuyển đổi, các điều kiện cần thiết… khi chuyển đổi từ phương pháp thuế khoán sang phương pháp kê khai hoặc chuyển lên doanh nghiệp.

Doanh nghiệp công nghệ vào cuộc hỗ trợ hộ kinh doanh xuất hóa đơn điện tử từ máy tính tiền.

Chị Hoàng Thị Thanh Thủy - Giám đốc Công ty TNHH tư vấn Thuế SAF cho biết: Hưởng ứng lời kêu gọi của Cục Thuế tại Thư ngỏ gửi các đại lý thuế, các công ty kế toán, kiểm toán đề nghị sự hỗ trợ và đồng hành của các hiệp hội ngành nghề, đại lý thuế, các công ty kế toán, kiểm toán cùng phối hợp triển khai các nhiệm vụ của Đề án 3389 đối với hộ, cá nhân kinh doanh, Quyết định số 3352/QĐ-CT của Cục Thuế về triển khai Kế hoạch 60 ngày cao điểm chuyển đổi hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán sang kê khai.

Trong thời gian này, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp đến với Công ty TNHH tư vấn Thuế SAF sẽ được đội ngũ kế toán viên, kiểm toán viên và chuyên gia tư vấn thuế giàu kinh nghiệm thực tiễn hỗ trợ, tư vấn hoàn toàn miễn phí.

Là chủ chuỗi cửa hàng kinh doanh đã hoạt động nhiều năm, chị Trần Ngọc Đan Thùy đã sử dụng phần mềm bán hàng để hỗ trợ việc quản lý trong kinh doanh. Khi được cơ quan thuế tuyên truyền, phổ biến về chủ trương của Đảng và Nhà nước, từ ngày 1/1/2026, việc nộp thuế theo phương pháp khoán sẽ chính thức được xóa bỏ, chị đã chủ động liên hệ với các đơn vị cung cấp giải pháp, phần mềm hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền để tham khảo, lựa chọn đơn vị cung cấp và đăng ký sử dụng theo đúng quy định của pháp luật về thuế.

Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Thuế cơ sở 1 tỉnh Đắk Lắk là đơn vị có số hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải chuyển đổi lớn nhất tỉnh, hiện Thuế cơ sở 1 tỉnh Đắk Lắk đang quản lý gần 18.000 hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Sau hơn 1 tháng triển khai cao điểm tuyên truyền hướng dẫn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai đến nay đã có trên 70% hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoàn thành việc chuyển đổi sang phương pháp kê khai. Số còn lại, Thuế cơ sở 1 tiếp tục phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ phần mềm và các đại lý thuế tuyên truyền, hướng dẫn đảm bảo hoàn thành trước ngày 31/12/2025./.