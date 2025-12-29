Thuế TP. Huế hoàn thành Chiến dịch 45 ngày cao điểm chuyển đổi hộ kinh doanh sang kê khai thuế

(TBTCO) - Theo lãnh đạo Thuế TP. Huế, đơn vị đã hoàn thành “Chiến dịch 45 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh” trên địa bàn TP. Huế.

Đánh giá kết quả triển khai kế hoạch, ông Đoàn Vĩ Tuyến - Trưởng Thuế TP. Huế cho biết, đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tập trung vào tuyên truyền, hỗ trợ và đồng hành cùng hộ kinh doanh. Bên cạnh đó, còn tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các ngành, các địa phương vào cuộc.

Đồng thời, lãnh đạo Thuế thành phố và các phòng chuyên môn còn thường xuyên về cơ sở để nắm tình hình, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Đặc biệt, cán bộ, công chức Thuế cơ sở còn trực tiếp đến từng chợ, từng tuyến phố để hướng dẫn thủ tục, giải đáp chính sách và hỗ trợ thực hành kê khai thuế, sử dụng hóa đơn điện tử. Ngành thuế cũng phối hợp với các ngân hàng và đơn vị công nghệ để hỗ trợ hộ kinh doanh mở tài khoản, sử dụng QR, phần mềm bán hàng và xuất hóa đơn…

Đoàn công tác của Thuế TP. Huế cùng lãnh đạo các Thuế cơ sở đi thực tế tại các hộ kinh doanh, chợ thương mại.

Đáng chú ý, tiến độ được theo dõi và báo cáo hàng ngày để kịp thời điều chỉnh giải pháp phù hợp. Trong 45 ngày cao điểm, công chức thuế làm việc liên tục 24/7, kể cả ngoài giờ, thứ Bảy, Chủ nhật với tinh thần đồng hành cùng hộ kinh doanh nhằm đảm bảo chiến dịch đạt kết quả tốt nhất và tạo thuận lợi tối đa cho hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi.

Thuế thành phố bám sát địa bàn, cử cán bộ đến từng chợ, tuyến phố để gặp trực tiếp các hộ còn vướng mắc, hướng dẫn giải thích chính sách và hỗ trợ hoàn thiện thủ tục ngay tại cơ sở. Tổ chức các bàn hỗ trợ cố định và lưu động tại các chợ để hỗ trợ thực hành kê khai, cài đặt phần mềm bán hàng, xuất hóa đơn điện tử và xử lý toàn bộ khó khăn phát sinh.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nhắc nhở, thông qua Zalo OA, mạng xã hội, loa truyền thanh, cũng như thông báo trực tiếp đến từng hộ kinh doanh. Mục tiêu là giúp hộ kinh doanh hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ và thời hạn chuyển sang kê khai thuế.