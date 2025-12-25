Thuế cơ sở 3 tỉnh Đắk Lắk phấn đấu hoàn thành 100% hộ kinh doanh chuyển từ thuế khoán chuyển sang kê khai

(TBTCO) - Thuế cơ sở 3 tỉnh Đắk Lắk hiện đang quản lý 2.853 hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng chuyển đổi từ pháp thuế khoán sang phương pháp kê khai theo quy định. Thuế cơ sở 3 tỉnh Đắk Lắk đang đẩy nhanh tiến độ tuyên truyền, hỗ trợ, phấn đấu hoàn thành 100% hộ kinh doanh chuyển từ thuế khoán chuyển sang kê khai.

Triển khai Kế hoạch 60 ngày cao điểm hỗ trợ chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai đối với 100% hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn quản lý, sau hơn một tháng triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, phối hợp với chính quyền địa phương các xã, nhà cung cấp dịch vụ phần mềm hóa đơn điện tử, tập trung cao điểm tập huấn, tuyên truyền, hỗ trợ trực tiếp các hộ kinh doanh thực hiện chuyển đổi từ pháp thuế khoán sang phương pháp kê khai theo đúng quy định.

Công chức Thuế cơ sở 3 tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển sang phương pháp kê khai.

Thuế cơ sở 3 tỉnh Đắk Lắk hiện đang quản lý 2.853 hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng chuyển đổi từ pháp thuế khoán sang phương pháp kê khai theo quy định, trên địa bàn 10 xã; theo kế hoạch, chỉ tiêu được Thuế tỉnh Đắk Lắk giao, từ ngày 1/1/2026, 100% số hộ kinh doanh này bắt buộc chuyển đổi từ phương pháp thuế khoán sang phương pháp kê khai hoặc chuyển lên doanh nghiệp.

Sau hơn một tháng ra quân triển khai, đến nay Thuế cơ sở 3 tỉnh Đắk Lắk đã hỗ trợ, hướng dẫn và triển khai chuyển đổi đạt 95% trên tổng số hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải chuyển đổi sang nộp thuế theo phương pháp kê khai.

Trưởng Thuế cơ sở 3 tỉnh Đắk Lắk Trần Thanh Phong cho biết: Thuế cơ sở 3 tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức 25 hội nghị tập huấn để giải đáp, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kịp thời cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh khi chuyển đổi phương pháp kê khai thuế;

Phối hợp với các các nhà cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử, ngân hàng thương mại để có các chính sách hỗ trợ ưu đãi về phần mềm, thiết bị cho hộ kinh doanh trong giai đoạn đầu và sau khi triển khai;

Phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức hỗ trợ lưu động tại các chợ truyền thống, tuyến phố tập trung đông hộ kinh doanh,… để hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi theo phương thức “cầm tay chỉ việc, đi từng ngõ, gõ từng hộ” và giải đáp trực tiếp, bảo đảm 100% vướng mắc của hộ kinh doanh được tiếp nhận và giải đáp kịp thời.

Với thông điệp “60 ngày hành động - chuyển đổi thực chất - nâng tầm hộ kinh doanh kê khai, minh bạch, hiện đại”, Thuế tỉnh Đắk Lắk, các Thuế cơ sở cam kết sẽ đồng hành, hướng dẫn và hỗ trợ tối đa hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi để góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Theo đánh giá của các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, thời gian qua Thuế cơ sở 3 tỉnh Đắk Lắk đã quan tâm triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, tuyên truyền thiết thực thông qua các phương tiện thông tin địa chúng, các hội nghị tập huấn, cử công chức thuế trực tiếp xuống từng hộ kinh doanh để hỗ trợ hướng dẫn, qua đó giúp hộ kinh doanh hiểu rõ và nắm được quy định mới của chính sách, pháp luật thuế theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, từ ngày 1/1/2026 việc nộp thuế theo phương pháp khoán sẽ chính thức được xóa bỏ; Toàn bộ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sẽ thực hiện kê khai, nộp thuế theo phương pháp kê khai hoặc chuyển sang mô hình doanh nghiệp, từ đó các hộ kinh doanh thực hiện ngay việc đăng ký chuyển đổi đổi sang phương pháp kê khai.

Đặt mục tiêu đến cuối tháng 12/2025 hoàn thành việc chuyển đổi 100% số hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh từ thuế khoán sang kê khai, hiện Thuế cơ sở 3 tiếp tục rà soát danh sách hộ kinh doanh trên địa bàn quản lý, cập nhật thông tin hộ kinh doanh trên hệ thống quản lý thuế, phân nhóm hộ kinh doanh theo ngưỡng doanh thu, quy mô kinh doanh để áp dụng chính sách thuế, phương pháp quản lý thuế, chế độ kế toán và sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền./.