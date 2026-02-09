Thuế tỉnh Thái Nguyên thu ngân sách tháng 1 đạt 17% dự toán

(TBTCO) - Theo số liệu báo cáo, tháng 1/2026, Thuế tỉnh Thái Nguyên thu ngân sách nhà nước đạt 17% dự toán pháp lệnh và dự toán năm tỉnh giao, bằng 207% so với cùng kỳ thực hiện; có 7/8 chỉ tiêu có số thu bằng 11 - 33% dự toán pháp lệnh và dự toán năm tỉnh giao; có 8/8 chỉ tiêu có số thu bằng 103 - 237% so với cùng kỳ thực hiện.

Số liệu báo cáo của Thuế tỉnh Thái Nguyên cho thấy, tháng 1/2026, toàn đơn vị thu ngân sách nhà nước đạt 17% dự toán pháp lệnh và dự toán năm tỉnh giao, bằng 207% so với cùng kỳ thực hiện; loại trừ thu tiền sử dụng đất số thu đạt 20% dự toán pháp lệnh và dự toán năm tỉnh giao và bằng 205% so với cùng kỳ thực hiện.

Thuế tỉnh Thái Nguyên chú trọng quản lý, giám sát kê khai thuế, kiểm tra thuế, tăng cường quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh. Ảnh: Đức Thanh

Về các chỉ tiêu thu, có 7/8 chỉ tiêu có số thu bằng 11 - 33% dự toán pháp lệnh và dự toán năm tỉnh giao; có 8/8 chỉ tiêu có số thu bằng 103 - 237% so với cùng kỳ.

Tính theo địa bàn thu, có 10/11 đơn vị có số thu đạt và vượt so với tiến độ phải thu bình quân tháng trong năm, gồm: Thuế cơ sở 2, Thuế cơ sở 5, Thuế cơ sở 4, Phòng Kiểm tra số 2, Phòng Kiểm tra số 1, Thuế cơ sở 3, Thuế cơ sở 6, Thuế cơ sở 7, Thuế cở sở 8, Thuế cơ sở 1; so với dự toán được giao đầu năm đã loại trừ tiền sử dụng đất, có 10/11 đơn vị có số thu đạt và vượt so với tiến độ phải thu bình quân tháng trong năm, gồm: Thuế cơ sở 2, Thuế cơ sở 5, Phòng Kiểm tra số 2, Phòng Kiểm tra số 1, Thuế cơ sở 1, Thuế cơ sở 4, Thuế cơ sở 8, Thuế cơ sở 7, Thuế cơ sở 3, Thuế cơ sở 6.

Để hoàn thành nhiệm vụ công tác thuế tháng 2/2026, Thuế tỉnh Thái Nguyên tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo công tác chuyên môn; công tác thu ngân sách; công tác quản lý, giám sát kê khai thuế, kiểm tra thuế; công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh; công tác giải quyết thủ tục hành chính và đánh giá sự hài lòng của người nộp thuế đối với cơ quan thuế; công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các phòng, các Thuế cơ sở; công tác kỷ luật, kỷ cương hành chính, tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ công chức.

Xác định tháng 2/2026 - giai đoạn có ý nghĩa then chốt nhằm tạo đà thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách cả năm, vì vậy, Trưởng Thuế tỉnh Thái Nguyên Đỗ Trọng Nghĩa yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trong công tác quản lý thu ngân sách; cần chú trọng việc giải quyết dứt điểm các kết luận của Thanh tra tỉnh có liên quan đến trách nhiệm của ngành Thuế, làm rõ trách nhiệm xử phạt các hành vi vi phạm hành chính cũng như tính tiền chậm nộp có liên quan đến ngành.

Trưởng Thuế tỉnh Thái Nguyên cũng yêu cầu các phòng, Thuế cơ sở rà soát, bố trí và phân công cán bộ quản lý doanh nghiệp, người nộp thuế bảo đảm hợp lý, phù hợp với trình độ, năng lực và khối lượng công việc; bảo đảm sự tương quan, cân đối giữa số lượng cán bộ, công chức và tính chất công việc tại từng vị trí công tác.

Các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, cải thiện mức độ hài lòng của người nộp thuế; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế, góp phần xây dựng nền hành chính thuế chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, kỷ cương, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.