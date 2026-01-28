10 sự kiện nổi bật năm 2025 của ngành Thuế Việt Nam

Năm 2025 đánh dấu một chặng đường đầy nỗ lực và chuyển mình mạnh mẽ của ngành Thuế Việt Nam. Các sự kiện, dấu ấn nổi bật nhất của ngành Thuế Việt Nam trong năm 2025, phản ánh tinh thần đổi mới, sáng tạo và quyết tâm xây dựng một nền tài chính công hiện đại, chuyên nghiệp.

1. Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và chất lượng phục vụ người nộp thuế

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của Bộ Tài chính, ngành Thuế đã triển khai sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo lộ trình thống nhất, bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ và đúng quy định, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Quá trình sắp xếp từng bước được kiện toàn theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối trung gian, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của từng cấp, từng đơn vị, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thuế. Đến nay, cơ cấu tổ chức của Cục Thuế gồm: 12 Ban, đơn vị tại Trung ương, 34 Thuế tỉnh/thành phố (gồm 340 phòng) và 350 Thuế cơ sở.

2. Thu ngân sách năm 2025 vượt mốc 2,3 triệu tỷ đồng, vượt 35% dự toán Quốc hội giao, tăng 32,5% so với cùng kỳ; cao nhất trong vòng 10 năm qua

Cùng với việc phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách được Quốc hội giao, cơ quan thuế các cấp đã nỗ lực trong việc thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, nuôi dưỡng nguồn thu bền vững và đóng góp quan trọng cho ngân sách nhà nước để đảm bảo nguồn lực tài chính cho nền kinh tế và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

3. Hoàn chỉnh hành lang pháp lý cho quản lý thuế tạo động lực cho phát triển kinh tế bền vững

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong cải cách thể chế và chính sách thuế. Thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị, ngành Thuế đã tập trung cao độ cho công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý thuế, tạo nền tảng pháp lý đồng bộ, minh bạch và hiện đại. Trong đó, nổi bật là việc nghiên cứu, soạn thảo và trình Bộ Tài chính trình Chính phủ, Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã chính thức thông qua Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 với đại đa số đại biểu tán thành.

Năm 2025, ngành Thuế đã triển khai công tác tham mưu chính sách và phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính hoàn thành khối lượng văn bản quy phạm pháp luật lớn với 9 Nghị định (trong đó có 3 Nghị định đã được Chính phủ phê duyệt và được áp dụng ngay trong thực tiễn đáp ứng yêu cầu về sự tiến bộ, minh bạch trong hệ thống quản lý thuế của Việt Nam, gồm: Nghị định số 236/2025/NĐ-CP; Nghị định 310/2025/NĐ-CP; Nghị định số 117/2025/NĐ-CP ); và 4 Thông tư.

4. Đạt nhiều thành tựu nổi bật trong công cuộc chuyển đổi số, tự động hóa quy trình quản lý thuế được vinh danh tại VDA 2025

Năm 2025 tiếp tục đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc trong công tác chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý. Điển hình như việc hoàn thành nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng các chính sách, nghiệp vụ thuế mới; triển khai sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số thuế; triển khai Cổng trải nghiệm dành cho hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi từ mô hình thuế khoán sang kê khai từ ngày 1/1/2026.

Cục Thuế là một trong năm cơ quan nhà nước được vinh danh nhận Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025 ở hạng mục “Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc”.

Nâng cấp Cổng thương mại điện tử đáp ứng yêu cầu bổ sung tờ khai khấu trừ thuế đối với hộ, cá nhân có hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử theo Nghị định số 117/2025/NĐ-CP ngày 9/6/2025 của Chính phủ quy định quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số của hộ, cá nhân.

Triển khai hệ thống hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động từ tháng 4/2025. Với việc triển khai hệ thống hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động, Cục Thuế là một trong năm cơ quan nhà nước được vinh danh nhận Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025 ở hạng mục “Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc”.

Kết nối tích hợp cơ sở dữ liệu chuyên ngành về thuế vào cơ sở dữ liệu tổng hợp về tài chính phục vụ trao đổi thông tin với các bộ, ngành và triển khai thí điểm Trung tâm dữ liệu quốc gia về đánh giá sức khỏe doanh nghiệp, đánh giá dịch vụ công, giám sát đầu tư công, …

Cục Thuế hoàn thành triển khai ứng dụng Chatbot - Hỗ trợ người nộp thuế tích hợp trên hệ thống eTax Mobile ngày 6/12/2025. Đây là công cụ hỗ trợ thông minh, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, được thiết kế giúp người nộp thuế tiếp cận thông tin nhanh chóng, chính xác và thuận tiện mọi lúc, mọi nơi.

5. 80 năm truyền thống ngành Thuế Việt Nam là dịp nhìn lại và định hướng tương lai

Thành tựu nổi bật của 80 năm qua được thể hiện trước hết ở vai trò trụ cột ngân sách nhà nước quốc gia. Từ 5,2 nghìn tỷ đồng năm 1990, tổng thu ngân sách nhà nước do ngành Thuế quản lý năm 2025 đã vượt vượt mốc 2,3 triệu tỷ đồng - tăng 32,5% so với cùng kỳ và cao nhất trong vòng 10 năm qua. Không chỉ đảm bảo nguồn thu ổn định, ngành Thuế còn là điểm tựa vững vàng cho doanh nghiệp và người dân trong những giai đoạn khó khăn, thông qua hàng loạt chính sách miễn, giảm, giãn thuế kịp thời.

Trong Lễ kỷ niệm 80 năm, ngành Thuế vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất - phần thưởng cao quý ghi nhận những cống hiến bền bỉ của nhiều thế hệ cán bộ, công chức, người lao động ngành Thuế Việt Nam.

6. Triển khai xóa bỏ thuế khoán, đồng hành cùng hộ, cá nhân kinh doanh khai thuế minh bạch, bình đẳng từ 1/1/2026

Với tinh thần tập trung cao độ nhằm đồng hành, hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh trong quá trình chuyển đổi, ngành Thuế đã tham mưu, trình Bộ Tài chính ban hành Đề án Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán; ngành Thuế ban hành Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW và Kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”.

Đồng hành cùng hộ kinh doanh xóa bỏ thuế khoán chuyển sang kê khai.

Việc tổ chức triển khai 60 ngày cao điểm là một trong những dấu mốc nổi bật của ngành Thuế. Đây là nhiệm vụ quan trọng để triển khai các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính về phát triển kinh tế tư nhân.

Với việc triển khai kế hoạch 60 ngày cao điểm, ngành Thuế đã được Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, biểu dương một bước đi mang tính đột phá và năng lực đáp ứng nhiệm vụ đột xuất của ngành Thuế trong bối cảnh cải cách toàn diện hệ thống thuế.

7. Tăng cường công tác quản lý, chống thất thu thuế thương mại điện tử bảo đảm công bằng, minh bạch trong môi trường số

Với mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, ngành Thuế tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách và tham mưu, đề xuất trình Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử. Song song với đó, ngành Thuế đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu, kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành thông qua việc đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg về thúc đẩy thương mại điện tử, tăng cường quản lý thuế.

Trong bối cảnh kinh tế số phát triển mạnh mẽ, ngành Thuế đã triển khai các ứng dụng chuyên biệt cho tổ chức, cá nhân kinh doanh trực tuyến, gồm: Cổng đăng ký, kê khai, nộp thuế cho nhà cung cấp nước ngoài; Cổng đăng ký, kê khai, nộp thuế cho hộ/cá nhân kinh doanh trong nước; Cổng thương mại điện tử cho các Sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp thông tin.

Tổng thu từ thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số năm 2025 ước đạt 208.800 tỷ đồng, tăng 66,5% so với năm 2024. Tính chung 4 năm (2022 - 2025), số thu từ lĩnh vực này đạt gần 500 nghìn tỷ đồng.

8. Hợp nhất mã số thuế với số định danh cá nhân giúp đơn giản hóa thủ tục và minh bạch quản lý thuế

Xác định việc triển khai Đề án 06/QĐ-TTg của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, có ý nghĩa quan trọng trong việc cải cách hiện đại hóa công tác quản lý thuế, phục vụ tốt nhất người nộp thuế, ngành Thuế đã tập trung nguồn lực để hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính.

Việt Nam và Angola ký Biên bản đàm phán vòng 1 Hiệp định tránh đánh thuế hai lần.

Cơ quan thuế đã hoàn thành rà soát, chuẩn hóa toàn bộ dữ liệu thuế cá nhân nhằm đảm bảo quá trình chuyển đổi sang sử dụng số định danh cá nhân được thực hiện trơn tru, đúng tiến độ. Số lượng mã số thuế đã khớp đúng với Bộ Công an là 62,81 triệu mã số thuế, đạt tỷ lệ khớp đúng với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên 95%. Qua đó đã hoàn thành triển khai thực hiện việc sử dụng mã số định danh cá nhân làm mã số thuế kể từ ngày 1/7/2025 theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Đến nay, đã có trên 22 triệu lượt truy cập vào hệ thống thuế điện tử bằng tài khoản định danh điện tử (VNeID).

9. Đẩy nhanh tiến trình đơn giản hóa thủ tục hành chính và triển khai hệ thống trực tuyến đánh giá sự hài lòng của người nộp thuế đối với công chức thuế

Triển khai Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/3/2025 của Chính phủ về việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 10/6/2025 về việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, Cục Thuế đã khẩn trương rà soát, đánh giá toàn bộ các thủ tục hành chính thuế thuộc phạm vi theo dõi, quản lý, đề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cắt giảm 100 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 62 thủ tục hành chính.

Với mục tiêu cải thiện chất lượng phục vụ, tạo môi trường minh bạch, thuận lợi và nâng cao niềm tin của người nộp thuế, từ tháng 7/2025, Cục Thuế triển khai khảo sát đo lường sự hài lòng của người nộp thuế bằng phương thức điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. Ý kiến của người nộp thuế giúp cơ quan thuế nhận diện rõ hơn những điểm mạnh cần phát huy, những hạn chế cần khắc phục, từ đó hoàn thiện hơn nữa chất lượng phục vụ với phương châm thuận lợi, nhanh chóng, minh bạch khi thực hiện và trải nghiệm các dịch vụ về thuế.

Đến thời điểm 22/12/2025, đã có trên 210 nghìn người nộp thuế tham gia khảo sát, kết quả cho thấy chỉ số hài lòng chung của người nộp thuế với sự phục vụ của cơ quan thuế đã đạt 92,2% (cao hơn 2,2% so với mục tiêu đề ra trong Chiến lược cải cách hệ thống thuế trong năm 2025).

10. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, nâng tầm vị thế quốc gia trên trường quốc tế

Trong giai đoạn 2021 - 2025, công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thuế được Cục Thuế triển khai chủ động và ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành một trụ cột quan trọng trong tiến trình hội nhập quốc tế, cải cách thể chế và hiện đại hóa ngành Thuế Việt Nam.

Thông qua việc ký kết các hiệp định, điều ước quốc tế về thuế, đặc biệt là các hiệp định, thỏa thuận đa phương và song phương, ngành Thuế Việt Nam từng bước tiệm cận các chuẩn mực và thông lệ quốc tế tiên tiến, góp phần nâng cao tính minh bạch, công bằng và hiệu quả trong quản lý thuế, đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa./.