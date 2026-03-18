(TBTCO) - Tỉnh Gia Lai có 16/28 người ứng cử đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; 85/136 người ứng cử đã trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ủy ban Bầu cử tỉnh Gia Lai vừa tổ chức Hội nghị thông qua kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bà Phạm Thị Tố Hải - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai báo cáo tóm tắt tình hình và kết quả bầu cử. Ảnh: Ngọc Minh.

Trình bày báo cáo tại hội nghị, bà Phạm Thị Tố Hải - Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Ủy ban Bầu cử tỉnh Gia Lai thông tin, toàn tỉnh có 2.179 khu vực bỏ phiếu ở 135 xã, phường; riêng khu vực bỏ phiếu số 1 (thôn O2, xã Vĩnh Sơn) được Hội đồng bầu cử quốc gia đồng ý cho tổ chức bầu cử sớm vào ngày 14/3; 2.178 khu vực bỏ phiếu còn lại đồng loạt tổ chức khai mạc và tiến hành bầu cử vào sáng ngày 15/3.

Kết thúc cuộc bầu cử, tổng số cử tri trên địa bàn tỉnh là 2.422.812 người; tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là 2.418.951 người; tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri đạt 99,84%. Trong đó, tỉnh Gia Lai có 2.008/2.179 khu vực bỏ phiếu đạt 100% số cử tri đi bỏ phiếu; có 96/135 xã, phường đạt 100% số cử tri đi bỏ phiếu.

Kết quả, tỉnh Gia Lai có 16/28 người ứng cử đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; 85/136 người ứng cử đã trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031, đủ số lượng đại biểu đã được ấn định.

Riêng đối với bầu Hội đồng nhân dân cấp xã, có 2.964/2.977 người ứng cử đã trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2026 - 2031, ít hơn 13 người so với số lượng đại biểu được ấn định.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Thái Đại Ngọc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Gia Lai đánh giá, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao đã thể hiện trách nhiệm, sự đồng thuận và niềm tin của người dân đối với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trong tỉnh.

“Có thể khẳng định rằng, cuộc bầu cử lần này không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng, mà còn là thước đo năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cả hệ thống chính trị và mức độ tín nhiệm của nhân dân đối với chính quyền các cấp. Kết quả đạt được đã khẳng định sự đoàn kết, thống nhất, tinh thần trách nhiệm và niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước” - Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhấn mạnh.

Ông Thái Đại Ngọc - Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai khẳng định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn tỉnh đã diễn ra thành công tốt đẹp. Ảnh: Ngọc Minh.

Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ cần khẩn trương triển khai kịp thời, đảm bảo tiến độ các nội dung chỉ đạo của Đảng ủy Quốc hội tại Công văn số 401-CV/ĐUQH ngày 17/3/2026 về chuẩn bị kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026 - 2031. Trong đó, Hội đồng nhân dân các cấp tổ chức kỳ họp thứ nhất chậm nhất là ngày 31/3/2026./.