Tỉnh Gia Lai có tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử đạt 99,76%

(TBTCO) - Theo Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai, tính đến 19h, tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026– - 2031 trên địa bàn tinh là 2.445.128 cử tri; 96 trên 135 xã, phường có tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 100%.

Đại diện Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai vừa thông tin số liệu cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 của tỉnh Gia Lai.

Cử tri tỉnh Gia Lai nhận phiếu bầu tại khu vực bỏ phiếu số 20, Tổ bầu cử số 3, phường Quy Nhơn Nam.

Theo đó, tính đến 19h ngày 15/3/2026, tỉnh Gia Lai đã kết thúc việc bỏ phiếu theo quy định. Kết quả, tổng số cử tri trong danh sách là 2.450.893; tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu 2.445.128 cử tri, đạt tỷ lệ 99,76%.

Số khu vực bỏ phiếu đạt 100% số cử tri đi bỏ phiếu là 2.008 trên tổng số 2.179 khu vực bỏ phiếu; 96 trên 135 xã, phường có tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 100%.

Cử tri tỉnh Gia Lai nhận thẻ cử tri có đóng dấu xác nhận đã đi đầu cử.

Trước đó, theo báo cáo nhanh của Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai về tình hình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trong ngày bầu cử (tính đến 15h ngày 15/3/2026), công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh diễn ra nghiêm túc, đúng quy định và đảm bảo an toàn.

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai kiểm tra hòm phiếu tại điểm bầu cử trong ngày 15/3.

Theo báo cáo từ các địa phương, đông đảo cử tri trong tỉnh phấn khởi, tích cực tham gia bầu cử. Không khí tại các khu vực bỏ phiếu diễn ra sôi nổi, nghiêm túc, đúng quy định.

Về điều kiện tổ chức bầu cử, tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh được đảm bảo trật tự, an toàn và thông suốt, tạo thuận lợi cho cử tri đi bầu cử; thông tin liên lạc tại các điểm bầu cử ổn định.

Công tác niêm phong thùng phiếu được tiến hành công khai tại địa điểm bầu cử.

Cùng với đó, thời tiết trên địa bàn tỉnh Gia Lai có nắng nhẹ, nhiệt độ dao động từ 22 đến 260C, thuận lợi cho cử tri tham gia bỏ phiếu.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các khu vực bỏ phiếu được đảm bảo. Các điểm bầu cử được chuẩn bị đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ bầu cử theo đúng quy định.

Tại thời điểm báo cáo, tỉnh Gia Lai chưa phát sinh vấn đề phức tạp và không phát sinh tình huống cần xin ý kiến chỉ đạo để giải quyết trong quá trình tổ chức bầu cử.

Tại tỉnh Gia Lai, Tổ bầu cử số 1 tại thôn O2, xã Vĩnh Sơn là điểm bỏ phiếu đầu tiên của tỉnh. Thôn O2 có 57 hộ với 131 cử tri, chủ yếu là đồng bào dân tộc Bahnar.

Cử tri thôn O2 cầm trên tay thẻ cử tri phấn khởi trong ngày đi bầu cử.

Thôn O2 thuộc vùng cao của xã Vĩnh Sơn, nằm biệt lập trên đỉnh núi, cách trung tâm xã gần 50 km. Do địa hình hiểm trở, độ dốc lớn, đường đi khó khăn nên khiến việc đi lại gặp nhiều trở ngại. Do vậy, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã cho phép tỉnh Gia Lai tổ chức bỏ phiếu sớm tại khu vực này vào ngày 14/3/2026.

Kết quả, 100% cử tri tại Tổ bầu cử số 1 thôn O2 đã hoàn thành việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong sáng 14/3/2026.