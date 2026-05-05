Khối ngoại bán ròng gần 1.000 tỷ đồng, vẫn gom thêm cổ phiếu PV Power, Vincom Retail

Khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng trong phiên hôm nay với giá trị gần 1.000 tỷ đồng. Trong đó, riêng trên sàn HOSE, giá trị bán ròng đạt 998,5 tỷ đồng. Đà bán ròng của khối ngoại vẫn chưa chấm dứt, dù thị trường ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực về giá.

Tuy nhiên, vẫn có sự phân hoá khi một số cổ phiếu nằm trong “tầm ngắm” giải ngân. Dòng tiền ngoại vẫn chọn lọc giải ngân vào một số mã riêng lẻ. POW dẫn đầu chiều mua ròng với giá trị khoảng 143 tỷ đồng, tiếp đến là VHM (69,2 tỷ đồng), PVT (68,5 tỷ đồng) và VRE (51,1 tỷ đồng). Đáng chú ý, nhiều cổ phiếu trong nhóm này ghi nhận diễn biến giá tích cực, như VHM tăng hơn 6%, PVT tăng gần 7% hay VRE tăng hơn 4%. Cổ phiếu POW và VRE cũng là những “gương mặt” được chọn lọc giải ngân trong vài phiên gần đây.

Top cổ phiếu được khối ngoại mua /bán ròng trong phiên 5/5- Nguồn: Dstocks

Ở chiều bán, áp lực “xả hàng” tập trung chủ yếu tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Dẫn đầu là ACB với giá trị bán ròng khoảng 426,4 tỷ đồng. Theo sau là HPG (-284,6 tỷ đồng), FPT (-133,9 tỷ đồng) và VCB (-87,4 tỷ đồng). Nhóm bất động sản cũng ghi nhận lực bán đáng kể tại KDH, NVL và NLG. Ngược lại với nhóm được mua ròng, phần lớn cổ phiếu này giao dịch khá tiêu cực. Cổ phiếu của Novaland (NVL) đóng cửa giảm kịch sàn.

Dù quy mô bán ròng vẫn ở mức cao, dòng tiền ngoại đang phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngành và từng cổ phiếu. Với việc duy trì giải ngân vào một số mã có câu chuyện riêng hoặc triển vọng ngắn hạn tích cực, lực mua từ khối ngoại phần nào đóng vai trò nâng đỡ thị trường trong bối cảnh áp lực bán vẫn hiện hữu./.