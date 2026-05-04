Chứng khoán

Chứng khoán phái sinh ngày 4/5: Thanh bứt tốc sau kỳ nghỉ lễ dài

Tùng Linh

Tùng Linh

19:20 | 04/05/2026
(TBTCO) - Không chậm rãi quan sát, dòng tiền trên thị trường chứng khoán phái sinh nhanh chóng trở lại guồng quay với khối lượng giao dịch hồi phục mạnh sau kỳ nghỉ lễ dài. Dù vậy, tâm lý chung vẫn nghiêng về thận trọng khi sắc đỏ áp đảo ở 6/8 hợp đồng.
aa

Hợp đồng tương lai dựa trên VN30 đáo hạn tháng 5/2026 (41I1G5000) đóng cửa tại 2.017,9 điểm, giảm 0,5% so với phiên trước. Tuy nhiên, do mức giảm “khiêm tốn” hơn, hợp đồng tương lai 41I1G5000 vẫn duy trì chênh lệch dương +3,28 điểm so với chỉ số VN30. Chênh lệch dương cũng xuất hiện ở tất cả các hợp đồng kỳ hạn xa hơn dù các hợp đồng này đều đóng cửa trong sắc đỏ tương tự chỉ số cơ sở. Mức chênh lệch dao động từ +7,88 điểm đến +2,78 điểm.

Đáng chú ý, thanh khoản cải thiện rõ rệt khi tổng khối lượng giao dịch tăng mạnh 36,9% so với phiên trước, phản ánh sự quay trở lại của dòng tiền sau kỳ nghỉ. Theo đánh giá từ các chuyên gia từ Chứng khoán SHS, các vị thế giao dịch mang tính đầu cơ gia tăng khi VN30 biến động mạnh trong phiên, với xu hướng nghiêng về kịch bản phục hồi kỹ thuật. Đáng chú ý, nhà đầu tư tiếp tục gia tăng vị thế nắm giữ với khối lượng mở (OI) của hợp đồng 41I1G5000 đạt 35.421 hợp đồng, tăng so với phiên trước.

Chứng khoán phái sinh ngày 4/5: Thanh bứt tốc sau kỳ nghỉ lễ dài
Giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh nhanh chóng bứt tốc sau kỳ nghỉ lễ

Sự sôi động của thị trường cơ sở diễn ra trong bối cảnh thị trường cơ sở chịu áp lực điều chỉnh. VN30-Index mở cửa tăng mạnh gần 15 điểm, tiệm cận vùng kháng cự 2.050 điểm, nhưng nhanh chóng đảo chiều. Lực bán gia tăng tại nhóm cổ phiếu Vingroup, cùng các ngành bán lẻ, ngân hàng và công nghệ. Dù vẫn ghi nhận một số điểm sáng từ nhóm năng lượng và các cổ phiếu ngân hàng có vốn Nhà nước như BID và VCB, chỉ số không thể duy trì đà tăng. Đóng cửa, chỉ số giảm 8,13 điểm (-0,40%) xuống 2.014,62 điểm. Tổng cộng, có 3 mã tăng, 2 mã đứng giá tham chiếu và tới 15 mã giảm giá. Thanh khoản duy trì ở mức thấp, với giá trị giao dịch đạt khoảng 12.840 tỷ đồng.

Dù vậy, mức chênh lệch dương tiếp tục duy trì trong bối cảnh VN30 điều chỉnh cho thấy kỳ vọng phục hồi ngắn hạn vẫn hiện hữu, dù áp lực bán tại vùng 2.050 điểm chưa được giải tỏa. Trong ngắn hạn, vùng 2.000 điểm tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ quan trọng, trong khi xu hướng tăng chỉ có thể được củng cố nếu chỉ số cơ sở vượt thành công vùng kháng cự nêu trên với sự đồng thuận của dòng tiền./.

Tùng Linh
Từ khóa:
chứng khoán phái sinh thị trường chứng khoán hợp đồng tương lai chênh lệch dương

Bài liên quan

Chứng khoán ngày 4/5: Dòng tiền thận trọng, VN-Index đi ngang dưới sức ép của cổ phiếu lớn

Chứng khoán ngày 4/5: Dòng tiền thận trọng, VN-Index đi ngang dưới sức ép của cổ phiếu lớn

Chứng khoán ngày 29/4: Áp lực chốt lời gia tăng, VN-Index giảm điểm trước kỳ nghỉ lễ

Chứng khoán ngày 29/4: Áp lực chốt lời gia tăng, VN-Index giảm điểm trước kỳ nghỉ lễ

Chứng khoán phái sinh ngày 29/4: Chênh lệch dương trở lại, dòng tiền thận trọng trước kỳ nghỉ lễ

Chứng khoán phái sinh ngày 29/4: Chênh lệch dương trở lại, dòng tiền thận trọng trước kỳ nghỉ lễ

Dành cho bạn

Thu hút FDI trong làn sóng dịch chuyển: Việt Nam giữ “đà”, nâng “chất”

Thu hút FDI trong làn sóng dịch chuyển: Việt Nam giữ “đà”, nâng “chất”

Đảm bảo nguồn lực cho cải cách tiền lương: Nâng cao chất lượng quản trị Quốc gia

Đảm bảo nguồn lực cho cải cách tiền lương: Nâng cao chất lượng quản trị Quốc gia

Giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia 4 tháng đạt dưới 10% kế hoạch

Giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia 4 tháng đạt dưới 10% kế hoạch

Hai doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Hai doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Vì sao nhà phố Sông Town hút dòng tiền dịch vụ?

Vì sao nhà phố Sông Town hút dòng tiền dịch vụ?

Hải quan phát hỏa tốc chặn nguy cơ vi rút lở mồm long móng serotype SAT1 xâm nhập Việt Nam

Hải quan phát hỏa tốc chặn nguy cơ vi rút lở mồm long móng serotype SAT1 xâm nhập Việt Nam

Đọc thêm

Lợi nhuận quý I/2026 của Masan đạt 1.974 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ

Lợi nhuận quý I/2026 của Masan đạt 1.974 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ

(TBTCO) - Công ty cổ phần Tập đoàn Masan (Masan, mã Ck: MSN) ghi nhận mức lợi nhuận quý I/2026 cao nhất từ trước đến nay, với lợi nhuận sau đạt 1.974 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ. Với kết quả tích cực, Masan kỳ vọng lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2026 đạt 4.600 tỷ đồng.
Nông nghiệp BAF Việt Nam báo lãi kỷ lục 206 tỷ đồng trong quý I/2026

Nông nghiệp BAF Việt Nam báo lãi kỷ lục 206 tỷ đồng trong quý I/2026

(TBTCO) - Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (mã Ck: BAF) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với lãi kỷ lục 206 tỷ đồng, quý cao nhất từ trước tới nay, chủ yếu đến từ sản lượng xuất chuồng tăng mạnh và lực tăng tốt của giá heo.
Ngân hàng hạ mục tiêu tăng lợi nhuận xuống 13,5%, tín dụng bị “ghìm” bởi tốc độ huy động vốn

Ngân hàng hạ mục tiêu tăng lợi nhuận xuống 13,5%, tín dụng bị “ghìm” bởi tốc độ huy động vốn

(TBTCO) - Cập nhật từ các Đại hội đồng cổ đông, S&I Ratings cho biết, các ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế bình quân khoảng 13,5% năm 2026, thấp hơn mức 16% của năm trước, trong bối cảnh bất định đến từ môi trường vĩ mô thế giới. Đáng chú ý, mục tiêu tăng trưởng tín dụng gắn chặt hơn với huy động vốn, tốc độ huy động không theo kịp trở thành yếu tố kìm hãm đà tăng.
Định hình động lực để Chứng khoán Việt tăng trưởng dài hạn

Định hình động lực để Chứng khoán Việt tăng trưởng dài hạn

(TBTCO) - Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, thị trường chứng khoán Việt Nam không chỉ thể hiện khả năng chống chịu tốt trước các cú sốc bên ngoài, mà còn đang từng bước chuyển mình theo hướng bền vững hơn. Sự thay đổi trong cấu trúc dòng tiền, vai trò điều hành chủ động của cơ quan quản lý cùng nền tảng vĩ mô ổn định đang tạo nền tảng cho một chu kỳ phát triển mới, nơi cơ hội dài hạn được định hình rõ nét hơn.
Vicostone: Doanh thu quý I/2026 đạt 744 tỷ đồng

Vicostone: Doanh thu quý I/2026 đạt 744 tỷ đồng

(TBTCO) - Công ty cổ phần Vicostone vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2026 với doanh thu thuần hợp nhất đạt 744,44 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 149,52 tỷ đồng.
Ngành quỹ thênh thang đường phát triển

Ngành quỹ thênh thang đường phát triển

(TBTCO) - Trong hành trình hơn nửa thế kỷ sau ngày thống nhất, nền kinh tế Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ với nội lực ngày càng được củng cố. Trong bức tranh đó, ngành quỹ đang cho thấy những tín hiệu tăng tốc trong chặng đường mới.
Trái phiếu doanh nghiệp sẽ dần "sánh vai" với các kênh huy động vốn

Trái phiếu doanh nghiệp sẽ dần "sánh vai" với các kênh huy động vốn

(TBTCO) - Những chuyển biến trong cách thức vận hành cùng với việc hoàn thiện khung khổ pháp lý đang tạo nền tảng cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển theo chiều sâu. Khi nhu cầu vốn trung và dài hạn của nền kinh tế gia tăng, dư địa mở rộng và vai trò của kênh huy động này ngày càng rõ nét.
Kết quả kinh doanh tích cực trong quý I/2026, Vietjet tự tin bước vào giai đoạn tăng trưởng mới

Kết quả kinh doanh tích cực trong quý I/2026, Vietjet tự tin bước vào giai đoạn tăng trưởng mới

(TBTCO) - Công ty cổ phần Hàng không Vietjet Air (Vietjet; mã Ck: VJC) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026, ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh thông qua tối ưu hóa khai thác vận hành, mở rộng mạng bay quốc tế, tạo cơ sở vững chắc cho phát triển hệ sinh thái hàng không trong tương lai.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Moody’s nâng triển vọng của Việt Nam từ mức “Ổn định” lên “Tích cực”

Moody’s nâng triển vọng của Việt Nam từ mức “Ổn định” lên “Tích cực”

Sôi động dòng tiền tự doanh trên sàn UPCoM

Sôi động dòng tiền tự doanh trên sàn UPCoM

Cân bằng tốc độ và chất lượng tăng trưởng trong bối cảnh thế giới "nhiễu động"

Cân bằng tốc độ và chất lượng tăng trưởng trong bối cảnh thế giới "nhiễu động"

Khối ngoại chi hơn 200 tỷ đồng, mua thỏa thuận cổ phiếu Tasco

Khối ngoại chi hơn 200 tỷ đồng, mua thỏa thuận cổ phiếu Tasco

Bịt “lỗ hổng” trong quản lý tài sản hạ tầng

Bịt “lỗ hổng” trong quản lý tài sản hạ tầng

Chứng khoán phái sinh ngày 4/5: Thanh bứt tốc sau kỳ nghỉ lễ dài

Chứng khoán phái sinh ngày 4/5: Thanh bứt tốc sau kỳ nghỉ lễ dài

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Tăng cường quản lý giá, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Tăng cường quản lý giá, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48

Tăng cơ cấu nhân sĩ, trí thức, doanh nhân trong Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc khóa XI

Tăng cơ cấu nhân sĩ, trí thức, doanh nhân trong Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc khóa XI

Giá vàng hôm nay ngày 2/5: Giá vàng thế giới tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 2/5: Giá vàng thế giới tiếp tục giảm

Ngày 3/5: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu giữ nhịp ổn định

Ngày 3/5: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu giữ nhịp ổn định

Ngày 4/5: Giá tiêu tăng mạnh, cà phê đồng loạt giảm

Ngày 4/5: Giá tiêu tăng mạnh, cà phê đồng loạt giảm

Các ngân hàng trung ương tăng mua vàng dự trữ, vì sao?

Các ngân hàng trung ương tăng mua vàng dự trữ, vì sao?

Ngày 2/5: Giá heo hơi dao động trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg

Ngày 2/5: Giá heo hơi dao động trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 3/5: Giá vàng trong nước đi ngang quanh vùng 163 - 166 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 3/5: Giá vàng trong nước đi ngang quanh vùng 163 - 166 triệu đồng/lượng

Ngày 2/5: Giá cà phê đồng loạt giảm sâu, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 2/5: Giá cà phê đồng loạt giảm sâu, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 2/5: Giá bạc thế giới tiến sát các mốc cao mới

Ngày 2/5: Giá bạc thế giới tiến sát các mốc cao mới

Ngày 2/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long trầm lắng, giao dịch chậm

Ngày 2/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long trầm lắng, giao dịch chậm

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +13.52
04/05 | +13.52 (7,243.64 +13.52 (+0.19%))
DJI -137.20
04/05 | -137.20 (49,362.07 -137.20 (-0.28%))
IXIC +89.55
04/05 | +89.55 (25,203.99 +89.55 (+0.36%))
NYA +50.30
04/05 | +50.30 (23,091.45 +50.30 (+0.22%))
XAX +52.34
04/05 | +52.34 (8,976.58 +52.34 (+0.59%))
BUK100P 0.00
04/05 | 0.00 (1,034.43 0.00 (0.00%))
RUT +13.19
04/05 | +13.19 (2,826.01 +13.19 (+0.47%))
VIX +0.25
04/05 | +0.25 (17.24 +0.25 (+1.47%))
FTSE -14.87
04/05 | -14.87 (10,363.93 -14.87 (-0.14%))
GDAXI -91.61
04/05 | -91.61 (24,200.77 -91.61 (-0.38%))
FCHI -83.95
04/05 | -83.95 (8,030.89 -83.95 (-1.03%))
STOXX50E -69.96
04/05 | -69.96 (5,811.55 -69.96 (-1.19%))
N100 -15.22
04/05 | -15.22 (1,784.60 -15.22 (-0.85%))
BFX +15.98
04/05 | +15.98 (5,368.65 +15.98 (+0.30%))
MOEX.ME -0.11
04/05 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +319.35
04/05 | +319.35 (26,095.88 +319.35 (+1.24%))
STI +11.62
04/05 | +11.62 (4,924.31 +11.62 (+0.24%))
AXJO -32.70
04/05 | -32.70 (8,697.10 -32.70 (-0.37%))
AORD -30.90
04/05 | -30.90 (8,923.80 -30.90 (-0.35%))
BSESN +355.90
04/05 | +355.90 (77,269.40 +355.90 (+0.46%))
JKSE +15.15
04/05 | +15.15 (6,971.95 +15.15 (+0.22%))
KLSE +17.75
04/05 | +17.75 (1,739.77 +17.75 (+1.03%))
NZ50 +58.48
04/05 | +58.48 (13,097.68 +58.48 (+0.45%))
KS11 +338.12
04/05 | +338.12 (6,936.99 +338.12 (+5.12%))
TWII +1,778.51
04/05 | +1,778.51 (40,705.14 +1,778.51 (+4.57%))
GSPTSE +20.06
04/05 | +20.06 (33,911.24 +20.06 (+0.06%))
BVSP +29.47
04/05 | +29.47 (187,347.11 +29.47 (+0.02%))
MXX +199.25
04/05 | +199.25 (68,057.34 +199.25 (+0.29%))
IPSA -63.00
04/05 | -63.00 (10,845.30 -63.00 (-0.58%))
MERV -48,292.00
04/05 | -48,292.00 (2,784,559.00 -48,292.00 (-1.70%))
TA125.TA +69.19
04/05 | +69.19 (4,440.51 +69.19 (+1.59%))
CASE30 -339.20
04/05 | -339.20 (51,973.50 -339.20 (-0.65%))
JN0U.JO -5.28
04/05 | -5.28 (6,896.81 -5.28 (-0.08%))
DX-Y.NYB +0.15
04/05 | +0.15 (98.31 +0.15 (+0.15%))
125904-USD-STRD -30.11
04/05 | -30.11 (2,699.77 -30.11 (-1.10%))
XDB -0.17
04/05 | -0.17 (135.58 -0.17 (-0.12%))
XDE -0.12
04/05 | -0.12 (117.08 -0.12 (-0.10%))
000001.SS +4.65
04/05 | +4.65 (4,112.16 +4.65 (+0.11%))
N225 +228.22
04/05 | +228.22 (59,513.12 +228.22 (+0.38%))
XDN +0.02
04/05 | +0.02 (63.68 +0.02 (+0.03%))
XDA -0.14
04/05 | -0.14 (71.86 -0.14 (-0.19%))