Chứng khoán phái sinh ngày 4/5: Thanh bứt tốc sau kỳ nghỉ lễ dài

Hợp đồng tương lai dựa trên VN30 đáo hạn tháng 5/2026 (41I1G5000) đóng cửa tại 2.017,9 điểm, giảm 0,5% so với phiên trước. Tuy nhiên, do mức giảm “khiêm tốn” hơn, hợp đồng tương lai 41I1G5000 vẫn duy trì chênh lệch dương +3,28 điểm so với chỉ số VN30. Chênh lệch dương cũng xuất hiện ở tất cả các hợp đồng kỳ hạn xa hơn dù các hợp đồng này đều đóng cửa trong sắc đỏ tương tự chỉ số cơ sở. Mức chênh lệch dao động từ +7,88 điểm đến +2,78 điểm.

Đáng chú ý, thanh khoản cải thiện rõ rệt khi tổng khối lượng giao dịch tăng mạnh 36,9% so với phiên trước, phản ánh sự quay trở lại của dòng tiền sau kỳ nghỉ. Theo đánh giá từ các chuyên gia từ Chứng khoán SHS, các vị thế giao dịch mang tính đầu cơ gia tăng khi VN30 biến động mạnh trong phiên, với xu hướng nghiêng về kịch bản phục hồi kỹ thuật. Đáng chú ý, nhà đầu tư tiếp tục gia tăng vị thế nắm giữ với khối lượng mở (OI) của hợp đồng 41I1G5000 đạt 35.421 hợp đồng, tăng so với phiên trước.

Giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh nhanh chóng bứt tốc sau kỳ nghỉ lễ

Sự sôi động của thị trường cơ sở diễn ra trong bối cảnh thị trường cơ sở chịu áp lực điều chỉnh. VN30-Index mở cửa tăng mạnh gần 15 điểm, tiệm cận vùng kháng cự 2.050 điểm, nhưng nhanh chóng đảo chiều. Lực bán gia tăng tại nhóm cổ phiếu Vingroup, cùng các ngành bán lẻ, ngân hàng và công nghệ. Dù vẫn ghi nhận một số điểm sáng từ nhóm năng lượng và các cổ phiếu ngân hàng có vốn Nhà nước như BID và VCB, chỉ số không thể duy trì đà tăng. Đóng cửa, chỉ số giảm 8,13 điểm (-0,40%) xuống 2.014,62 điểm. Tổng cộng, có 3 mã tăng, 2 mã đứng giá tham chiếu và tới 15 mã giảm giá. Thanh khoản duy trì ở mức thấp, với giá trị giao dịch đạt khoảng 12.840 tỷ đồng.

Dù vậy, mức chênh lệch dương tiếp tục duy trì trong bối cảnh VN30 điều chỉnh cho thấy kỳ vọng phục hồi ngắn hạn vẫn hiện hữu, dù áp lực bán tại vùng 2.050 điểm chưa được giải tỏa. Trong ngắn hạn, vùng 2.000 điểm tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ quan trọng, trong khi xu hướng tăng chỉ có thể được củng cố nếu chỉ số cơ sở vượt thành công vùng kháng cự nêu trên với sự đồng thuận của dòng tiền./.