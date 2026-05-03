Ngành quỹ thênh thang đường phát triển

Bắt đầu “nhấn ga” cho chặng tăng tốc mới

So với tiềm năng của nền kinh tế, quy mô ngành quỹ Việt Nam vẫn ở mức rất khiêm tốn. Với chênh lệch lớn về quy mô và mức độ tham gia so với nhiều nước cùng khu vực, dư địa phát triển của ngành quản lý quỹ tại Việt Nam còn tiềm năng rất lớn. Những diễn biến gần đây cho thấy những chuyển động đáng chú ý khi thị trường bước vào chặng tăng tốc đang dần hình thành, trước hết đến từ phía cung sản phẩm.

Chỉ trong chưa đầy 4 tháng đầu năm 2026, thị trường đã ghi nhận làn sóng chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng sôi động hơn nhiều năm trước. Theo cập nhật từ các công ty quản lý quỹ, đã có ít nhất 7 quỹ mở thực hiện chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng, trong khi chỉ có khoảng chục quỹ mới ở năm liền trước.

Gần nhất, vào trung tuần tháng 4/2026, Quỹ đầu tư doanh nghiệp dẫn đầu LP thuộc Công ty Quản lý quỹ LPB đã hoàn tất phân phối hơn 5 triệu đơn vị chứng chỉ quỹ, vượt quy mô đăng ký ban đầu. Song song đó, hai quỹ ETF chiến lược mới là FUEMITEC và FUEVN50G mô phỏng chỉ số VNMITECH và VN50 Growth cũng đã hoàn tất đợt IPO.

Theo thông tin từ Vinacapital, hai quỹ ETF mới đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục thành lập với cơ quan quản lý và dự kiến niêm yết trên HOSE và bắt đầu giao dịch thứ cấp vào giữa năm 2026. Công ty Quản lý quỹ Amber cũng đã thực hiện chào bán chứng chỉ quỹ của quỹ đầu tư cổ phiếu Amber, ghi nhận lần ra mắt quỹ mở mới đầu tiên sau hơn ba năm.

Ngoài các quỹ đã hoàn tất IPO, ba công ty quản lý quỹ khác cũng đang chào bán chứng chỉ quỹ ra thị trường. Công ty Quản lý quỹ PVI triển khai Quỹ đầu tư trái phiếu thanh khoản IFNPVI với quy mô huy động tối thiểu 50 tỷ đồng, thời gian nhận đăng ký kéo dài đến tháng 5/2026. VietinBank Capital và HDB Capital cũng lần lượt công bố kế hoạch chào bán các quỹ cân bằng và quỹ cổ phiếu chuyên biệt, tiếp tục đa dạng hóa danh mục sản phẩm trên thị trường.

Mảnh ghép trong hệ sinh thái tài chính

Trước đó, sức nóng của thị trường thực tế đã xuất hiện từ những tháng cuối năm 2025 với sự gia nhập đường đua của nhiều cái tên mới. ACB Capital cùng lúc ra mắt hai quỹ đầu tư mới vào cuối năm trước. Sau 4 tháng, giá trị tài sản ròng tại các quỹ mở này đã nhanh chóng tăng gấp đôi so với thời điểm IPO.

Công ty quản lý quỹ thuộc sở hữu 100% vốn của Chứng khoán ACB thực tế đã có bước chuyển lớn trong năm 2025 vừa qua. Quy mô vốn điều lệ của ACB Capital tăng thêm 1.000 tỷ đồng, bứt lên trở thành công ty quản lý quỹ có quy mô vốn lớn nhất trên thị trường. Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) cũng như ACBS, quản lý quỹ ngày được xác định là một mảnh ghép quan trọng.

Cạnh tranh giúp thị trường quỹ mang lại nhiều giá trị hơn “Trong dài hạn, định hướng dần nới lỏng và mở rộng đối với ngành quản lý quỹ sẽ làm gia tăng mức độ cạnh tranh. Lợi thế thuộc về những công ty có danh mục sản phẩm đa dạng, hệ sinh thái tài chính đồng bộ và khả năng tiếp cận tệp khách hàng rộng. Đây cũng là tiền đề để thị trường quỹ mang lại nhiều giá trị hơn cho các nhà đầu tư” Bà Nguyễn Ngọc Anh - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM)

Theo Chủ tịch Hội đồng Quản trị ACB Trần Hùng Huy, mảng quản lý gia sản (wealth management) sẽ là một trong những trụ cột tăng trưởng của ACB trong 3 - 5 năm tới. Sau 3 năm gia tăng mạnh mẽ năng lực tài chính, ACBS sẽ tiếp tục tăng vốn trong năm 2026 và trở thành mắt xích quan trọng trong trục chiến lược và hệ sinh thái tài chính toàn diện của ACB.

Trong những chia sẻ mới đây, lãnh đạo của không ít ngân hàng, công ty chứng khoán kỳ vọng vai trò động lực tăng trưởng quan trọng của mảng quản lý gia sản trong giai đoạn tới, khi nhu cầu đầu tư và tích lũy tài sản của người dân ngày càng gia tăng.

VPBank cũng đang triển khai rất quyết liệt để phát triển mảng này. Theo ông Nguyễn Đức Vinh - Tổng Giám đốc VPBank kiêm vai trò Chủ tịch HĐQT VPBankS, công ty quản lý quỹ thuộc hệ sinh thái sẽ chính thức ra mắt vào tháng 5 hoặc tháng 6 tới. Từ cách đây một năm, chủ trương góp vốn, nhận chuyển nhượng cổ phần để sở hữu một công ty quản lý quỹ đã được ngân hàng này trình cổ đông thông qua với định hướng trở thành một trong những mảnh ghép này giúp hoàn thiện hệ sinh thái của VPBank.

Trụ cột quan trọng, tăng độ bền vững của thị trường vốn

Không riêng với các định chế tài chính lớn, ngành quản lý quỹ với tiềm năng phát triển lớn được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng hơn trong thu hút nguồn lực vốn hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế bứt tốc. Các chính sách mới được ban hành trong giai đoạn 2025 - 2026 đang tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển của ngành quản lý quỹ.

Đề án Tái cấu trúc nhà đầu tư và phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán tại Quyết định 3168/QĐ-BTC đặt ra mục tiêu chú trọng phát triển các loại hình quỹ đầu tư chứng khoán; khuyến khích các quỹ hưu trí, doanh nghiệp bảo hiểm tham gia thị trường chứng khoán thông qua hoạt động đầu tư vào trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, cổ phiếu, chứng chỉ quỹ...

Thông tư 136/2025/TT-BTC cũng ghi nhận chuyển dịch rõ nét trong cách tiếp cận quản lý đối với hoạt động quỹ đầu tư chứng khoán. Khung pháp lý được hoàn thiện khi cho phép phát triển thêm các sản phẩm mới như quỹ hạ tầng, quỹ thị trường tiền tệ và bổ sung các công cụ quản lý rủi ro thanh khoản. Những thay đổi này sẽ giúp đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chuẩn mực quản trị đối với ngành này.

Các chính sách thuế mới cũng hỗ trợ cho sự phát triển của ngành. Nghị định số 320/2025/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 15/12/2025, nâng mức chi phí được giảm trừ đối với đóng góp vào quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện từ 3 triệu đồng lên 5 triệu đồng mỗi tháng. Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, quy định miễn thuế đối với giao dịch bán chứng chỉ quỹ sau thời gian nắm giữ từ hai năm trở lên cùng việc giảm 50% thuế đối với lợi tức từ đầu tư quỹ.

Triển vọng phát triển thị trường vốn nói chung và ngành quản lý quỹ nói riêng càng rõ nét khi thị trường chứng khoán Việt Nam đang tiến gần hơn tới mục tiêu nâng hạng lên thị trường mới nổi. Theo các chuyên gia, “cú hích” nâng hạng hứa hẹn mang đến luồng vốn ngoại lớn đổ vào các quỹ nội địa.

Sự hội tụ của các yếu tố thị trường cùng những thay đổi căn bản trong chính sách, hạ tầng thị trường được kỳ vọng sẽ tái định hình của ngành quản lý quỹ tại Việt Nam. Song hành cùng sự phát triển của nền kinh tế, ngành quản lý quỹ đang đứng trước một giai đoạn mới, góp phần hiện thực hóa khát vọng đưa kinh tế Việt Nam bứt tốc.