Kết quả kinh doanh tích cực trong quý I/2026, Vietjet tự tin bước vào giai đoạn tăng trưởng mới

12:16 | 01/05/2026
(TBTCO) - Công ty cổ phần Hàng không Vietjet Air (Vietjet; mã Ck: VJC) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026, ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh thông qua tối ưu hóa khai thác vận hành, mở rộng mạng bay quốc tế, tạo cơ sở vững chắc cho phát triển hệ sinh thái hàng không trong tương lai.
Vietjet ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh trong quý I/2026 thông qua tối ưu hóa khai thác vận hành, mở rộng mạng bay quốc tế

Kết quả kinh doanh tăng trưởng tích cực

Theo Báo cáo tài chính quý I/2026, Vietjet đạt ghi nhận nhiều chỉ tiêu kinh doanh tăng trưởng mạnh. Theo đó, doanh thu hợp nhất đạt 21.021 tỷ đồng, tăng trưởng 17,1% so với cùng kỳ 2025. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.142 tỷ đồng, tăng trưởng 36,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.023 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh mẽ 59,6% so với cùng kỳ.

Ở cấp độ công ty mẹ, Vietjet đạt doanh thu 19.473 tỷ đồng, tăng trưởng 8,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế 1.020 tỷ đồng, tăng trưởng 24,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 922 tỷ đồng, tăng trưởng 47% so với cùng kỳ.

Doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng tốt nhờ Vietjet tăng cường kiểm soát chi phí vận hành bằng việc tối ưu hóa hiệu suất khai thác, thúc đẩy chuyển đổi số trong vận hành, cùng với việc duy trì đội bay mới và hiện đại, giúp tiết kiệm nhiên liệu góp phần vào hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Nền tảng tài chính vững mạnh

Báo cáo của Vietjet, tại thời điểm ngày 31/3/2026, tổng tài sản của Vietjet đạt 143.534 tỷ đồng. Nợ vay ròng/vốn chủ sở hữu đạt 2,1 lần. Hệ số thanh khoản là 1,5 lần.

Các chỉ số tài chính duy trì trong ngưỡng an toàn của ngành do Vietjet liên tục tăng cường đầu tư tàu bay mới.

Trong quý I/2026, Hãng đã đóng góp 1.941 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước.

Trong quý I/2026, Vietjet vận chuyển 7,2 triệu lượt khách, tăng 5,1% so với cùng kỳ.

Tăng trưởng sản lượng và mở rộng mạng bay quốc tế

Trong quý I, Vietjet tiếp tục khai thác hiệu quả với 7,2 triệu lượt khách, tăng 5,1% so với cùng kỳ. Hãng thực hiện 39.903 chuyến bay, tăng 3,3% so với cùng kỳ; đồng thời, chuyên chở 23.344 tấn hàng hóa vận chuyển.

Giai đoạn tăng trưởng mới

Với sự hỗ trợ của Chính phủ về chính sách giảm thuế VAT, thuế xuất nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nhiên liệu bay trước tác động của chiến sự tại Trung Đông, Vietjet mong đợi nhận được chính sách linh hoạt về giá vé trên các đường bay nội địa.

Vietjet tự tin bước vào giai đoạn tăng trưởng mới với: Quy mô quốc tế và động lực tăng trưởng dài hạn.

Hãng tiếp tục mở rộng mạng bay với 5 đường bay kết nối Việt Nam và Trung Quốc trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc.

Tính đến nay, Vietjet hiện khai thác 186 đường bay, trong đó 45 nội địa, 141 quốc tế.

Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) đã chính thức gia hạn chứng nhận ISAGO cho hoạt động phục vụ mặt đất của Vietjet tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài. Chứng nhận được áp dụng cho 7 lĩnh vực, gồm: quản lý tổ chức, đào tạo, phục vụ hàng hóa và bưu gửi, phục vụ sân đỗ, phục vụ hành khách, phục vụ hành lý và kiểm soát tải trọng, với thời hạn hiệu lực đến ngày 22/03/2028, khẳng định năng lực quản trị, tổ chức khai thác và kiểm soát an toàn của Vietjet trong hoạt động phục vụ mặt đất theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Chiến lược mở rộng quốc tế tiếp tục là động lực tăng trưởng dài hạn, góp phần đa dạng hóa nguồn doanh thu và giảm phụ thuộc vào thị trường nội địa.

Đầu tư đội bay, hạ tầng cơ sở và nhân lực

Trong quý I/2026, Vietjet đẩy mạnh đầu tư đội bay tương lai. Theo đó, Hãng đã đặt hàng Pratt & Whitney trang bị động cơ GTF cho 44 tàu bay Airbus A320neo, với tổng giá trị khoảng 5,4 tỷ USD.

Vietjet cũng đã ký thỏa thuận tài chính tàu bay cho 6 tàu bay Boeing 737-8, trị giá khoảng 965 triệu USD; ký thỏa thuận tài trợ thuê mua 10 tàu bay Comac C909.

Vietjet đặt hàng Pratt & Whitney trang bị động cơ GTF cho 44 tàu bay Airbus A320neo

Song song đó, Hãng tiếp tục mở rộng phát triển với tầm nhìn dài hạn. Cụ thể, Vietjet là thành viên sáng lập Trung tâm Tài chính Hàng không châu Á – Thái Bình Dương; Ký kết với AVIC Cabin Systems hợp tác phát triển các giải pháp nội thất tàu bay hiện đại, hướng tới xây dựng tại Việt Nam một hệ sinh thái công nghiệp phụ trợ hàng không bền vững.

Bên cạnh đó, Vietjet cũng là đơn vị tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các giải pháp tối ưu nhiên liệu thông qua hợp tác chiến lược với các đối tác quốc tế như Open Airlines và Safran.

Vietjet đầu tư nguồn nhân lực thông qua Học viện Hàng không Vietjet (VJAA): tổ chức 3.193 khóa học, đào tạo 34.727 học viên trong ba tháng đầu năm; tiếp tục ký kết hợp tác đào tạo với Australia Aviation và Học viện đào tạo bay F Air./.

Vietjet được các tổ chức quốc tế vinh danh ở nhiều hạng mục giải thưởng

- Hãng hàng không siêu tiết kiệm tốt nhất thế giới năm 2026 và Top 10 hãng hàng không chi phí thấp an toàn nhất năm 2026 do AirlineRatings trao tặng.

- Nơi làm việc tốt nhất toàn cầu năm 2026 tại Đại hội & Giải thưởng Nhân sự Thế giới 2026.

- Hãng hàng không có mức phát thải thấp nhất đối với các chuyến bay khai thác trong khu vực Đông Nam Á, theo báo cáo Flight Emissions Review 2025 của Cirium.
Hải Băng
Bay giữa sắc đỏ tự hào, Vietjet chào mừng đại lễ 30/4

Vietjet khai trương đường bay thẳng Hà Nội - Shizuoka, dễ dàng bay thẳng đến quê hương núi Phú Sĩ

ĐHĐCĐ Vietjet 2026: Chia cổ tức 30%, tiếp tục mở rộng mạng bay, thu hút đầu tư quốc tế

Cảng Cần Thơ: Dấu ấn năm 2025 - nền tảng bứt phá cho giai đoạn phát triển xanh và số hóa

Từ bệ phóng 30/4, TP. Hồ Chí Minh vươn tầm cao mới

Giá bạch kim bật tăng gần 5% khi đồng USD suy yếu

Đà Nẵng: Đến 10/5 phải hoàn thành thủ tục phân bổ 100% vốn đầu tư công

Chìa khóa để siêu đô thị TP. Hồ Chí Minh vươn mình

Xây trục sản phẩm chiến lược, VIFC-HCMC sẵn sàng đón dòng vốn toàn cầu

Trái phiếu doanh nghiệp sẽ dần "sánh vai" với các kênh huy động vốn

(TBTCO) - Những chuyển biến trong cách thức vận hành cùng với việc hoàn thiện khung khổ pháp lý đang tạo nền tảng cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển theo chiều sâu. Khi nhu cầu vốn trung và dài hạn của nền kinh tế gia tăng, dư địa mở rộng và vai trò của kênh huy động này ngày càng rõ nét.
Dự thảo Thông tư hướng dẫn giám sát giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon trên sàn giao dịch các-bon trong nước và chế độ báo cáo của Sở Giao dịch Chứng khoán, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hoạt động sàn giao dịch các-bon trong nước đã được Bộ Tài chính lấy ý kiến, nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, đảm bảo thị trường các-bon trong nước vận hành minh bạch, hiệu quả và phù hợp với lộ trình phát triển.
(TBTCO) - Vietnam Airlines ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý I/2026 đạt 4.680,2 tỷ đồng, tăng 29,1% cùng kỳ, mức cao nhất lịch sử theo quý trong “mùa vàng” Tết. Kết quả được hỗ trợ bởi doanh thu thuần kỷ lục 36.882,8 tỷ đồng, thị trường phục hồi tích cực và hãng mở rộng các đường bay quốc tế trọng điểm. Tuy nhiên, áp lực chi phí, đặc biệt từ giá nhiên liệu bay tăng cao, được dự báo gia tăng trong các quý tới.
(TBTCO) - Kết thúc quý đầu tiên của năm 2026, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (mã Ck: NCB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng mạnh. Theo đó, quý I/2026, lãi trước thuế của ngân hàng đạt hơn 216 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng trưởng 43% so với quý I/2025.
(TBTCO) - SACOMBANK ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý I/2026 đạt 2.106,2 tỷ đồng, suy giảm so với cùng kỳ, chủ yếu do thu nhập lãi thuần chịu áp lực từ lãi suất và chi phí dự phòng tăng gấp 10 lần khi ngân hàng tiếp tục ưu tiên xử lý rủi ro và nâng cao chất lượng tài sản. Dù vậy, các mảng ngoài lãi vẫn tăng trưởng 60,3% và chi phí hoạt động được kiểm soát.
(TBTCO) - Chứng khoán Agribank (Agriseco) đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trên 10%. Đồng thời, mức cổ tức dự kiến cũng nâng lên 7% từ mức 6% các năm gần đây.
(TBTCO) - MSB ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý I/2026 đạt 1.890,4 tỷ đồng, tăng 15,9% so với cùng kỳ, hoàn thành 23,6% kế hoạch năm. Kết quả được dẫn dắt bởi thu nhập lãi thuần tăng mạnh 27,7%, trong khi chi phí được kiểm soát tốt và ngân hàng chủ động tăng dự phòng, qua đó, duy trì đà tăng trưởng ổn định trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.
(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank; mã Ck: HDB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2026 với 6.107 tỷ đồng lợi nhuận, ROE đạt 24,29% và CAR đạt 16,16%, tiếp tục ghi nhận hiệu quả ở nhóm đầu ngành trên nền tảng vốn mạnh và quản trị chặt chẽ.
Sức bật mạnh mẽ kinh tế vùng Đông Bắc

Ngành Thuế luôn tiên phong vì một Việt Nam hùng cường

Ngành Tài chính đóng vai trò tiên phong trong chặng đường phát triển mới

Nguồn lực dự trữ quốc gia: Từ lá chắn an sinh đến trụ cột tự chủ chiến lược

Ngày 2/5: Giá cao su châu Á đồng loạt tăng, trong nước đi ngang

Ngày 2/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long trầm lắng, giao dịch chậm

Ngày 2/5: Giá heo hơi dao động trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg

Ngày 2/5: Giá cà phê đồng loạt giảm sâu, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá gas bán lẻ tháng 5/2026 tăng mạnh theo xu hướng thế giới

Ngày 30/4: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu đi ngang

Giá vàng hôm nay ngày 30/4: Giá vàng trong nước duy trì mặt bằng giá 162,5 - 166 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 29/4: Giá vàng trong nước giảm sâu về vùng 162,5 - 166 triệu đồng

Ngày 1/5: Giá heo hơi duy trì ổn định ở cả 3 miền trên cả nước

Thị trường dầu mỏ ra sao sau "cú sốc" UAE rút khỏi OPEC?

Ngày 1/5: Giá tiêu lập đỉnh mới, cà phê quay đầu giảm

Giá vàng hôm nay ngày 1/5: Giá vàng trong nước tiếp tục đi ngang quanh vùng 162,5 - 166 triệu đồng/lượng

