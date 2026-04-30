Bay giữa sắc đỏ tự hào, Vietjet chào mừng đại lễ 30/4

12:48 | 30/04/2026
(TBTCO) - Hòa chung không khí thiêng liêng trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, những chuyến bay Vietjet được trang hoàng rực rỡ với cờ đỏ sao vàng, lan tỏa niềm tự hào Việt Nam và hình ảnh đất nước với bạn bè quốc tế.
Trong những ngày tháng Tư lịch sử, tại khắp các sân bay, những tàu bay Vietjet với hai sắc đỏ vàng càng trở nên rực rỡ hơn, trở thành điểm nhấn đầy cảm xúc cho người dân và du khách khi bay cùng Vietjet.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh - nơi trái tim cả nước hướng về trong những dịp này, hình ảnh cờ đỏ sao vàng rực rỡ mang tới không khí đặc biệt tự hào.

Không khí tự hào Việt Nam được nối dài tại các nhà ga, nơi sắc đỏ hiện diện trong từng góc nhỏ.
Nụ cười thân thiện, sự tận tâm trong từng cử chỉ không chỉ mang đến cảm giác gần gũi, mà còn góp phần lan tỏa vẻ đẹp con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.
Gia đình chị Hường đang trên hành trình trở về Huế thăm người thân dịp lễ 30/4 và và Quốc tế Lao động 1/5. Chị chia sẻ: “Tôi rất ấn tượng với hình ảnh cờ đỏ sao vàng trên chuyến bay Vietjet dịp lễ này. Tự hào lắm Việt Nam ơi, cảm ơn Vietjet”.
Cặp đôi Jana và Joshua đến từ Đức đang có chuyến du lịch tại Phú Quốc nhân dịp sinh nhật chia sẻ: “Rất ấn tượng với Vietjet, từ khu vực làm thủ tục, đến tàu bay và trên chuyến bay, tôi như được hoà mình vào không khí ngày hội của người dân, đất nước Việt Nam. Hình ảnh quốc kỳ Việt Nam cũng đẹp và ấn tượng với tôi, đây sẽ là một kỷ niệm không bao giờ quên được với tôi trong suốt hành trình này”.
Trong dịp này, các tiếp viên hàng không Vietjet cũng đặc biệt xuất hiện với trang phục cờ đỏ sao vàng cách điệu, cùng giới thiệu bản sắc văn hóa Việt Nam, tình yêu và niềm tự hào với bạn bè quốc tế.
Trên độ cao 10.000 mét, những lá cờ đỏ sao vàng được dành tặng hành khách, cùng tái hiện hình ảnh và không khí trong ngày vui của cả đất nước.
Đặc biệt, giai điệu “Hello Việt Nam” ngân vang trên mỗi chuyến bay càng làm dâng trào cảm xúc. Qua những hành trình trên không, Vietjet đã trở thành sứ giả giới thiệu hình ảnh một Việt Nam thân thiện, mến khách đến với bạn bè khắp năm châu, đồng thời mang du khách quốc tế đến gần hơn với dải đất hình chữ S.
Mỗi chuyến bay cất cánh không chỉ chuyên chở hành khách, mà còn mang theo niềm tự hào Việt Nam vươn xa, trở thành cầu nối phát triển, giao lưu văn hoá, thương mại, kết nối hàng triệu trái tim cùng chung nhịp đập.

Trong suốt kỳ nghỉ lễ 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, các chuyến bay Vietjet cùng hàng ngàn cán bộ, nhân viên, phi công, tiếp viên hàng không, kỹ sư Vietjet vẫn miệt mài làm việc để phục vụ hành khách trên các chuyến bay tấp nập hàng ngày. Mỗi chuyến bay Vietjet dịp lễ vì thế không chỉ nối những điểm đến, mà còn là cầu nối cho những cảm xúc tự hào, với sắc đỏ sao vàng rực rỡ trên bầu trời và trong trái tim của tất cả chúng ta./.

Hải Băng
(TBTCO) - Ngày 28 tháng 4 năm 2026, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức trao giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ quay số mở thưởng (QSMT) số 01333 cho ông Đ.T, người chơi hiện đang sinh sống và kinh doanh tại tỉnh Ninh Bình, với giá trị trúng thưởng 91.889.389.200 đồng. Buổi lễ trao thưởng được tường thuật trực tiếp trên fanpage Vietlott. Tại buổi lễ, ông Đ.T đã trao tặng 1 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua quỹ Tâm Tài Việt.
(TBTCO) - Hà Nội sẽ trở thành tâm điểm của ngành năng lượng tái tạo khu vực khi đăng cai Hội nghị Năng lượng gió châu Á - Thái Bình Dương (APAC Wind Energy Summit) 2026, diễn ra từ ngày 9-11/6.
(TBTCO) - Ngày 28/4/2026, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Âu Anh Tuấn tiếp và làm việc với ông Choi Jae Young - Cục trưởng Cục Hải quan và Thuế (Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc), tập trung trao đổi kinh nghiệm quản lý hàng hóa thương mại điện tử xuyên biên giới và phối hợp phòng, chống buôn lậu ma túy.
(TBTCO) - Việc sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường 2020 đang được đặt trong bài toán lớn hơn: vừa tháo gỡ rào cản thể chế, thúc đẩy tăng trưởng, vừa bảo đảm kiểm soát môi trường hiệu quả. Cách tiếp cận mới, từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, cùng với số hóa và công cụ kinh tế sẽ tạo bước chuyển thực chất trong quản lý môi trường.
(TBTCO) - Việt Nam cần nguồn lực rất lớn cho các mục tiêu môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, nhưng khả năng huy động vẫn còn hạn chế. Các công cụ như tín dụng xanh, trái phiếu xanh hay ưu đãi môi trường đã được thiết lập, song chưa đủ “độ thấm” để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, đòi hỏi tiếp tục hoàn thiện cơ chế và nâng cao năng lực thực thi.
(TBTCO) - Kế hoạch lợi nhuận năm 2026 giảm 17% so với năm trước. Tuy nhiên, hội đồng quản trị dự kiến sẽ xem xét điều chỉnh kế hoạch kinh doanh vào cuối quý II hoặc quý III/2026, theo hướng tốt hơn.
(TBTCO) - Việc thay đổi phương pháp hạch toán kế toán có thể tạo ra chênh lệch mang tính kỹ thuật trong kết quả kinh doanh của một số doanh nghiệp ở giai đoạn đầu áp dụng, song sẽ phản ánh đúng hơn bản chất hoạt động kinh doanh. Điều này cũng đòi hỏi doanh nghiệp phải tăng tính minh bạch và nâng cao trách nhiệm giải trình, từ đó nâng cao uy tín và năng lực cạnh tranh.
(TBTCO) - Trước kỳ nghỉ kéo dài Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 01/5 năm 2026, Cục Hải quan ban hành công điện hỏa tốc yêu cầu toàn ngành duy trì trực 24/7, bảo đảm thông quan thông suốt, không để ùn tắc hàng hóa, đồng thời tăng cường chống buôn lậu, siết kỷ luật công vụ.
