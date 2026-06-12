Thuế - Hải quan

Hải quan Việt Nam giữ vai trò đồng chủ tọa đàm phán nâng cấp AKFTA

Song Linh

Song Linh

[email protected]
13:56 | 12/06/2026
(TBTCO) - Lần đầu tiên trong tiến trình đàm phán nâng cấp Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA), Hải quan Việt Nam được giao đảm nhận vai trò đồng chủ tọa Nhóm đàm phán về Hải quan và Tạo thuận lợi thương mại, khẳng định uy tín, vị thế của Việt Nam trong các cơ chế hợp tác kinh tế khu vực.
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Đại diện Cục Hải quan cho biết, thực hiện tuyên bố chung của lãnh đạo các nước ASEAN và Hàn Quốc tại Hội nghị cấp cao ASEAN - Hàn Quốc lần thứ 26 diễn ra vào tháng 10/2025, các bên đã thống nhất khởi động đàm phán nâng cấp AKFTA. Theo kế hoạch, phiên đàm phán đầu tiên được tổ chức tại Seoul (Hàn Quốc) từ ngày 10 - 12/6/2026.

Hải quan Việt Nam giữ vai trò đồng chủ tọa đàm phán AKFTA
Hải quan Việt Nam giữ vai trò đồng chủ tọa đàm phán nâng cấp AKFTA. Ảnh: CHQ

AKFTA là một trong những nền tảng hợp tác kinh tế quan trọng giữa ASEAN và Hàn Quốc, góp phần thúc đẩy thương mại, đầu tư và tăng cường kết nối chuỗi cung ứng trong khu vực. Việc nâng cấp hiệp định nhằm hiện đại hóa các cam kết hiện hành, nâng cao tính minh bạch, khả năng dự báo và hiệu quả thực thi, đồng thời đáp ứng các xu hướng phát triển mới của kinh tế toàn cầu, thương mại số và chuỗi cung ứng khu vực.

Theo phân công của Đoàn đàm phán Chính phủ, đại diện Cục Hải quan tham gia hai nhóm đàm phán gồm Quy tắc xuất xứ; Hải quan và Tạo thuận lợi thương mại. Trong đó, Hải quan Việt Nam được giao chủ trì tham gia Nhóm Hải quan và Tạo thuận lợi thương mại, một trong những nội dung trọng tâm của AKFTA nâng cấp.

Đây là nhóm đàm phán có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy lưu chuyển hàng hóa giữa các nền kinh tế thành viên, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, tăng cường minh bạch hóa thủ tục và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan. Các nội dung đàm phán cũng được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho hoạt động thương mại, đầu tư và kết nối chuỗi cung ứng giữa ASEAN và Hàn Quốc trong giai đoạn tới.

Đáng chú ý, nhằm phát huy vai trò chủ động, tích cực của Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, Hải quan Việt Nam đảm nhận vai trò đồng chủ tọa Nhóm đàm phán về Hải quan và Tạo thuận lợi thương mại, đại diện cho các nước ASEAN phối hợp cùng chủ tọa phía Hàn Quốc điều hành các phiên đàm phán.

Việc được tín nhiệm giao trọng trách này cho thấy sự ghi nhận đối với năng lực chuyên môn, kinh nghiệm tham gia các cơ chế hợp tác quốc tế cũng như khả năng điều phối, dẫn dắt thảo luận của Hải quan Việt Nam.

Việc đảm nhận vai trò đồng chủ tọa không chỉ góp phần nâng cao vị thế của Hải quan Việt Nam trong các diễn đàn hợp tác khu vực, mà còn thể hiện sự tham gia chủ động, trách nhiệm của Việt Nam trong quá trình xây dựng các quy tắc thương mại thế hệ mới, hướng tới môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi và hiệu quả hơn cho cộng đồng doanh nghiệp.
Song Linh
Từ khóa:
hải quan việt nam hiệp định thương mại ASEAN Hàn Quốc tạo thuận lợi thương mại Đàm phán AKFTA

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