Thuế - Hải quan

Hải quan khu vực X cam kết đồng hành, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp

Song Linh

Song Linh

[email protected]
10:12 | 12/06/2026
Đối thoại với hơn 250 doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tăng cường đồng hành trong hoạt động xuất nhập khẩu, đại diện Chi cục Hải quan khu vực X khẳng định tiếp tục tạo thuận lợi thương mại, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.
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Ngày 11/6, Chi cục Hải quan khu vực X tổ chức Hội nghị đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp năm 2026 với sự tham dự của hơn 250 doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện các sở, ngành liên quan.

Hải quan khu vực X cam kết đồng hành, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: CTV

Tại hội nghị, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực X Dương Minh Đức khẳng định, đây là diễn đàn quan trọng để cộng đồng doanh nghiệp trực tiếp phản ánh khó khăn, vướng mắc, đóng góp ý kiến hoàn thiện chính sách pháp luật hải quan cũng như nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hải quan.

Theo ông Dương Minh Đức, trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu ngày càng phát triển, yêu cầu đặt ra đối với ngành Hải quan không chỉ là thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước, mà còn phải chủ động đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp. Tinh thần xuyên suốt là lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; vừa tạo thuận lợi thương mại, vừa bảo đảm quản lý hiệu quả, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, nuôi dưỡng nguồn thu và cải thiện môi trường đầu tư.

Những kết quả đạt được trong thời gian qua là minh chứng rõ nét cho định hướng đó. Trong 5 tháng đầu năm 2026, Chi cục Hải quan khu vực X đã làm thủ tục cho gần 600 doanh nghiệp với hơn 110.900 tờ khai xuất nhập khẩu. Tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu đạt 8,28 tỷ USD. Đặc biệt, số thu ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm đạt 10.889 tỷ đồng, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2025, hoàn thành 54,3% chỉ tiêu pháp lệnh được giao.

Các kết quả trên không chỉ phản ánh sự phục hồi và tăng trưởng của hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn, mà còn cho thấy hiệu quả từ những nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, tăng cường đối thoại và đồng hành cùng doanh nghiệp của cơ quan hải quan.

Tại hội nghị, đại diện Chi cục Hải quan khu vực X đã cập nhật, phổ biến nhiều chính sách mới liên quan đến hoạt động hải quan, thuế và quản lý chuyên ngành như Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15; các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Hóa chất, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (sửa đổi); các quy định mới về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan cùng nhiều nội dung về cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính của Chính phủ.

Điểm nổi bật của hội nghị là hoạt động đối thoại trực tiếp giữa cơ quan hải quan và doanh nghiệp. Các đơn vị nghiệp vụ và hải quan cửa khẩu đã giải đáp nhiều câu hỏi liên quan đến báo cáo quyết toán loại hình gia công, nhập khẩu máy móc, thiết bị chuyên ngành, xác định mã số HS, nhập khẩu hóa chất, xử lý phế phẩm sau sản xuất và điều kiện tham gia Chương trình doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan.

Những trao đổi thẳng thắn, cởi mở đã giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn các quy định hiện hành, đồng thời tạo điều kiện để cơ quan hải quan tiếp nhận thông tin từ thực tiễn, kịp thời điều chỉnh phương thức hỗ trợ phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, kiến tạo động lực tăng trưởng

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Chi cục Hải quan khu vực X đạt được trong thời gian qua. Theo ông, đơn vị đã thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về hải quan, đồng thời tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Hải quan khu vực X cam kết đồng hành, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CTV

Lãnh đạo UBND tỉnh nhấn mạnh, trong quá trình triển khai định hướng phát triển với mô hình “5 trụ cột phát triển, 3 không gian kinh tế, 5 trung tâm động lực, 6 hành lang kinh tế”, Thanh Hóa rất cần sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước, trong đó có lực lượng hải quan.

Để tiếp tục phát huy vai trò trong giai đoạn mới, ông Mai Xuân Liêm đề nghị Chi cục Hải quan khu vực X tập trung nâng cao chất lượng hoạt động đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp theo hướng thực chất, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn; tiếp nhận và xử lý kiến nghị của doanh nghiệp với tinh thần cầu thị, trách nhiệm.

Cùng với đó, đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, ứng dụng công nghệ số và quản lý rủi ro; tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật, đồng thời kiểm soát hiệu quả các hành vi gian lận thương mại, buôn lậu và trốn thuế.

Chi cục Hải quan khu vực X cũng được yêu cầu tăng cường phối hợp với các sở, ngành trong lĩnh vực đầu tư, logistics, cảng biển, kiểm tra chuyên ngành và hạ tầng giao thông nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn phát sinh trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật để doanh nghiệp chủ động cập nhật chính sách mới, nâng cao năng lực tuân thủ và phát triển bền vững trong môi trường cạnh tranh ngày càng cao.

Tại hội nghị, đại diện cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao những nỗ lực cải cách của ngành Hải quan. Ông Nguyễn Xuân Hưng - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa ghi nhận Chi cục Hải quan khu vực X đã chủ động đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ nhiều khó khăn trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Ông Trịnh Đại Vỹ - Giám đốc Công ty TNHH INTCO chia sẻ, việc cơ quan hải quan thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn các chính sách mới đã giúp doanh nghiệp hạn chế sai sót, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động. Sự đồng hành của cơ quan hải quan không chỉ tạo thuận lợi trong quá trình thông quan, mà còn góp phần củng cố niềm tin của doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư, kinh doanh tại địa phương.

Những đánh giá tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp cho thấy, quá trình cải cách và các hoạt động hỗ trợ của cơ quan hải quan đối với doanh nghiệp ngày càng đi vào thực chất. Khi cơ quan quản lý và doanh nghiệp cùng chia sẻ trách nhiệm, tăng cường đối thoại và hợp tác, môi trường đầu tư kinh doanh sẽ tiếp tục được cải thiện, tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư và hội nhập trong giai đoạn mới.

Song Linh
Từ khóa:
Hải quan khu vực đồng hành doanh nghiệp thu ngân sách tạo thuận lợi xuất nhập khẩu

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