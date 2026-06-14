Ngày 14/6: Giá bạc phiên cuối tuần tiếp đà tăng

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay tiếp đà tăng. Ảnh: Kitco

Giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.572.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.652.000 đồng/lượng (bán ra)

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: Bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.572.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.652.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.572.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.026.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 68.586.495 đồng/lượng (mua vào) và 70.719.823 đồng/lượng (bán ra).

Trên thị trường quốc tế, đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần, giá bạc giao ngay ở mức 68,0009 USD/ounce, tăng 0,92% so với ngày 12/6, tăng 0,24% so với tuần trước.

Giá bạc tiếp tục ghi nhận diễn biến tích cực khi dòng tiền mua vào gia tăng trở lại, giúp kim loại quý này nối dài đà phục hồi sau giai đoạn điều chỉnh mạnh. Thị trường hiện đang tập trung theo dõi các diễn biến mới tại Trung Đông, bởi những yếu tố địa chính trị này có thể ảnh hưởng đáng kể đến kỳ vọng lãi suất cũng như khẩu vị rủi ro của giới đầu tư toàn cầu.

Trước đó, giá bạc đã trải qua nhiều phiên giảm sâu liên tiếp. Tuy nhiên, lực cầu xuất hiện tại vùng giá thấp đã giúp thị trường nhanh chóng lấy lại đà tăng. Theo ông Christopher Lewis - chuyên gia phân tích kim loại quý của FX Empire, diễn biến này cho thấy mốc 60 USD/ounce vẫn đang là vùng hỗ trợ quan trọng, đóng vai trò nâng đỡ giá bạc trong ngắn hạn. Nếu xu hướng phục hồi tiếp tục được củng cố, bạc có thể hướng tới các vùng kháng cự cao hơn trong thời gian tới.

Ở góc độ dài hạn, ông Lewis cho rằng, thị trường bạc đang có dấu hiệu hình thành một vùng dao động rộng. Theo đó, ngưỡng hỗ trợ quan trọng nằm quanh 60 USD/ounce, trong khi khu vực gần 90 USD/ounce được xem là vùng kháng cự đáng chú ý. Mặc dù biên độ dao động lớn có thể khiến mức độ rủi ro tăng lên, song đây cũng là cơ hội để các nhà đầu tư tận dụng những nhịp biến động của thị trường nếu có chiến lược giao dịch phù hợp./.