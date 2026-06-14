Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về nâng cao hiệu quả quản lý nợ dự phòng

Hội nghị do Bộ Tài chính Cộng hòa Bắc Macedonia cùng Ngân hàng Thế giới (WB) và Ban Thư ký nhà nước về các vấn đề kinh tế của Thụy Sĩ (SECO) chủ trì tổ chức với sự tham dự của đại diện các quốc gia thành viên Chương trình GDRM gồm: Bắc Macedonia, Albania, Ukraine, Peru, Philippines, Indonesia, Ghana và Việt Nam.

Quang cảnh Hội nghị GDRM 2026. Ảnh: Nhật Anh

Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Gordana Dimitrieska-Kochoska - Bộ trưởng Tài chính Bắc Macedonia bày tỏ vui mừng khi thông qua hợp tác với Ngân hàng Thụy Điển và SECO, Bộ Tài chính Bắc Macedonia có cơ hội trao đổi kiến ​​thức, kinh nghiệm với các chuyên gia và đại diện trong khu vực về quản lý nợ dự phòng của Chính phủ.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục nhấn mạnh khuôn khổ quản lý nợ và rủi ro tài chính, như một điều kiện tiên quyết quan trọng cho tài chính ổn định và phát triển kinh tế” - bà Gordana Dimitrieska-Kochoska phát biểu.

Theo Bộ trưởng Tài chính Bắc Macedonia, quản lý rủi ro tài chính hiệu quả là chìa khóa để đảm bảo ổn định tài chính và mức độ vững mạnh của nền tài chính công. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là phải liên tục theo dõi, đánh giá kịp thời và quản lý cẩn thận các khoản vay và đảm bảo thu hồi nợ.

Trong những năm qua, thông qua sự hỗ trợ kỹ thuật của Chương trình GDRM và WB, Việt Nam cùng các quốc gia thành viên đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong việc nâng cao năng lực quản lý nợ công.

Các nội dung hỗ trợ tập trung vào hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, hiện đại hóa hệ thống ghi nhận và giám sát nợ công, phát triển thị trường trái phiếu chính phủ trong nước và quốc tế, xây dựng kế hoạch vay nợ hằng năm và tăng cường các công cụ phân tích, đánh giá rủi ro.

Đại diện Bộ Tài chính Việt Nam tham dự hội nghị. Ảnh: Nhật Anh

Tại hội nghị, đại diện Bộ Tài chính Việt Nam đã trình bày tham luận về công tác quản lý nợ dự phòng của Chính phủ Việt Nam, trong đó chia sẻ kinh nghiệm về tổng quan nợ dự phòng, cơ chế thu thập thông tin, chế độ báo cáo và các giải pháp tăng cường quản trị rủi ro đối với các nghĩa vụ nợ tiềm ẩn của Chính phủ.

Theo đại diện Bộ Tài chính Việt Nam, Luật Quản lý nợ công và các văn bản hướng dẫn hiện hành đã thiết lập khuôn khổ pháp lý tương đối đầy đủ cho việc cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ.

Trong quá trình xem xét cấp bảo lãnh, Bộ Tài chính thực hiện đánh giá toàn diện năng lực tài chính của các đơn vị đề nghị bảo lãnh trên cơ sở các tiêu chí về khả năng thanh khoản, khả năng trả nợ, hiệu quả hoạt động và tính bền vững tài chính. Tuy nhiên, do đặc thù của các nghĩa vụ nợ dự phòng luôn tiềm ẩn rủi ro và có thể phát sinh trong tương lai, việc giám sát, đánh giá và quản lý cần được thực hiện thường xuyên, liên tục nhằm bảo đảm an toàn tài chính quốc gia.

Hội nghị bàn tròn GDRM 2026 là diễn đàn quan trọng để các quốc gia thành viên trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, chia sẻ các thông lệ tốt và thảo luận các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nợ dự phòng của Chính phủ.

Các đại biểu tham dự hội thảo chụp hình lưu niệm. Ảnh: Nhật Anh

Những kết quả và khuyến nghị từ hội nghị sẽ góp phần hỗ trợ các quốc gia, trong đó có Việt Nam, tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý nợ công, tăng cường khả năng ứng phó với các rủi ro tài khóa và hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững trong dài hạn./.