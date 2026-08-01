Gia Lai giải ngân gần 34% vốn đầu tư công, quyết liệt tháo gỡ vướng mắc để tăng tốc

Giải ngân đạt gần 34%

Theo ông Trần Cang - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực. ​Đến ngày 30/7/2026, tổng kế hoạch vốn năm 2026 trung ương giao cho tỉnh Gia Lai thực hiện là 30.043 tỷ đồng (bao gồm 9.100 tỷ đồng của dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku), trong đó, ngân sách trung ương là 14.780 tỷ đồng, còn lại là ngân sách địa phương.

Nhà thầu tập trung huy động nhân lực, thiết bị để hoàn thành đúng tiến độ dự án đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát. Ảnh: Kim Loan.

Đến ngày 31/7/2026, tổng giá trị giải ngân của tỉnh Gia Lai đạt trên 9.322 tỷ đồng; tương ứng 33,93% chỉ tiêu Thủ tướng giao và 31,03% kế hoạch do HĐND tỉnh Gia Lai giao.

Trong đó, chỉ riêng nguồn thu từ tiền sử dụng đất, toàn tỉnh Gia Lai đã giải ngân 2.512 trên 9.690 tỷ đồng, đạt 25,93%. Đáng chú ý, nguồn thu từ tiền sử dụng đất thuộc phần ngân sách tỉnh hưởng đã được giải ngân 100%.

Đối với chủ đầu tư cấp tỉnh, tính đến cuối tháng 7, tỉnh Gia Lai có 10 đơn vị đạt tỷ lệ giải ngân trên 60%.

Tuy nhiên, nhiều chủ đầu tư thuộc nhóm có quy mô vốn lớn có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 60%. Cụ thể, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh đạt 59,5%; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đạt 42,94%; Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt 40,36%; Ban Quản lý Khu kinh tế đạt 25,62%; Ban Quản lý các dự án Giao thông và Dân dụng đạt 21,8%.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai trực tiếp kiểm tra hiện trường dự án để tháo gỡ các vướng mắc. Ảnh: Kim Loan.

Đối với các địa phương, tỉnh Gia Lai có 32 xã, phường đạt tỷ lệ giải ngân từ 60% trở lên. Trong đó, 3 xã Ia Ly, Ia Chía và Ia Krêl đạt trên 90%; 16 xã, phường đạt tỷ lệ từ 50% đến dưới 60%; 49 xã, phường đạt tỷ lệ từ 35% đến dưới 50%.

Bên cạnh đó, Gia Lai vẫn còn 38 xã, phường đạt tỷ lệ giải ngân dưới 35%, trong đó 2 xã Ia Lâu và Ia Mơ chưa phát sinh giải ngân.

Nhiều nguyên nhân khiến công tác giải ngân còn hạn chế, như công tác tổ chức thi công, nghiệm thu và lập hồ sơ thanh toán còn chậm; việc rà soát, đánh giá khả năng giải ngân của từng dự án để đề xuất điều chỉnh, điều chuyển kế hoạch vốn chưa kịp thời; việc xác định nguồn gốc đất, giá đất, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư còn mất nhiều thời gian; các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án chưa được kịp thời tháo gỡ…

Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ban, ngành rà soát ngay các dự án đã được giao vốn nhưng chưa giải ngân, phân loại rõ nguyên nhân theo từng nhóm chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư, chưa phê duyệt thiết kế - dự toán, chưa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chưa lựa chọn nhà thầu, chưa đủ điều kiện khởi công hoặc chưa có khối lượng thanh toán.

Trên cơ sở đó, xác định rõ thời hạn hoàn thành từng thủ tục và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; lập kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng dự án, từng gói thầu, từng tháng, trong đó nêu cụ thể giá trị dự kiến giải ngân, thời điểm nghiệm thu, thời điểm gửi hồ sơ thanh toán và các vướng mắc cần xử lý.

Đối với nhà thầu, tư vấn chậm tiến độ, chậm lập hồ sơ, chậm phối hợp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu chủ đầu tư phải xử lý theo hợp đồng; trường hợp cần thiết, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét năng lực khi tham gia các gói thầu tiếp theo.

Thu tiền sử dụng đất còn thấp

Một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến công tác giải ngân vốn đầu tư công là việc thu tiền sử dụng đất của tỉnh Gia Lai còn thấp.

Theo Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, tính đến ngày 29/7, thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đạt 4.971 tỷ đồng, tương ứng 43,6% dự toán HĐND tỉnh giao.

Tỉnh Gia Lai vừa đấu giá thành công khu đất K200 để làm dự án khách sạn, trung tâm thương mại. Ảnh: Sơn Thuận

Trong đó, các đơn vị phát triển quỹ đất cấp tỉnh thu 1.989 tỷ đồng, đạt 23,8% dự toán; trong khi đó khối xã, phường thu 2.982 tỷ đồng, đạt tỷ lệ khá cao 98,4% dự toán.

Điểm sáng là thu tiền thuê đất, thuê mặt nước được 3.045 tỷ đồng, đạt 152,2%, vượt dự toán HĐND tỉnh giao. Riêng thu tiền thuê đất trả tiền một lần, trong 7 tháng đạt được 2.853 tỷ đồng, đạt 163% dự toán.

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, thu ngân sách của tỉnh rất tốt, trừ tiền sử dụng đất, bởi các dự án lớn khó thu, doanh nghiệp bất động sản gặp khó khăn. Theo ông Phạm Anh Tuấn, đây là tình hình chung, chứ không chỉ riêng địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng nhấn mạnh, mặc dù không đạt được chỉ tiêu đề ra, nhưng tỉnh không thu bằng mọi giá, không thể hạ thấp giá đất so với quy định. “Về tổng thể, thu ngân sách của tỉnh hiện nay rất là tốt, đặc biệt là thu nội địa, trừ tiền sử dụng đất. Điều này thể hiện sức khỏe của nền kinh tế, thu ngân sách đã đạt 75%, tăng trưởng 63%, đảm bảo chi tiêu trong bối cảnh hiện nay rất ổn” - ông Phạm Anh Tuấn khẳng định.