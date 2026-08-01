Tài chính

Gia Lai giải ngân gần 34% vốn đầu tư công, quyết liệt tháo gỡ vướng mắc để tăng tốc

Sơn Thuận

Sơn Thuận

12:28 | 01/08/2026
(TBTCO) - Gia Lai đã giải ngân trên 9.322 tỷ đồng vốn đầu tư công, tương đương 33,93% kế hoạch Thủ tướng giao. Tỉnh đang tập trung xử lý các dự án chậm tiến độ, đẩy nhanh đấu giá đất, hoàn thiện thủ tục đầu tư và yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu chịu trách nhiệm nếu để chậm giải ngân.
aa
Từ tháng 10/2026, chính thức chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công Đầu tư công bước vào “cuộc đua” KPI

Giải ngân đạt gần 34%

Theo ông Trần Cang - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực. ​Đến ngày 30/7/2026, tổng kế hoạch vốn năm 2026 trung ương giao cho tỉnh Gia Lai thực hiện là 30.043 tỷ đồng (bao gồm 9.100 tỷ đồng của dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku), trong đó, ngân sách trung ương là 14.780 tỷ đồng, còn lại là ngân sách địa phương.

Nhà thầu tập trung huy động nhân lực, thiết bị để hoàn thành đúng tiến độ đường cất hạ cánh số 2. Ảnh: Kim Loan.
Nhà thầu tập trung huy động nhân lực, thiết bị để hoàn thành đúng tiến độ dự án đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát. Ảnh: Kim Loan.

Đến ngày 31/7/2026, tổng giá trị giải ngân của tỉnh Gia Lai đạt trên 9.322 tỷ đồng; tương ứng 33,93% chỉ tiêu Thủ tướng giao và 31,03% kế hoạch do HĐND tỉnh Gia Lai giao.

Trong đó, chỉ riêng nguồn thu từ tiền sử dụng đất, toàn tỉnh Gia Lai đã giải ngân 2.512 trên 9.690 tỷ đồng, đạt 25,93%. Đáng chú ý, nguồn thu từ tiền sử dụng đất thuộc phần ngân sách tỉnh hưởng đã được giải ngân 100%.

Đối với chủ đầu tư cấp tỉnh, tính đến cuối tháng 7, tỉnh Gia Lai có 10 đơn vị đạt tỷ lệ giải ngân trên 60%.

Tuy nhiên, nhiều chủ đầu tư thuộc nhóm có quy mô vốn lớn có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 60%. Cụ thể, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh đạt 59,5%; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đạt 42,94%; Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt 40,36%; Ban Quản lý Khu kinh tế đạt 25,62%; Ban Quản lý các dự án Giao thông và Dân dụng đạt 21,8%.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai thường xuyên trực tiếp xuống kiểm tra hiện trường dự án để tháo gỡ các vướng mắc. Ảnh: Kim Loan.
Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai trực tiếp kiểm tra hiện trường dự án để tháo gỡ các vướng mắc. Ảnh: Kim Loan.

Đối với các địa phương, tỉnh Gia Lai có 32 xã, phường đạt tỷ lệ giải ngân từ 60% trở lên. Trong đó, 3 xã Ia Ly, Ia Chía và Ia Krêl đạt trên 90%; 16 xã, phường đạt tỷ lệ từ 50% đến dưới 60%; 49 xã, phường đạt tỷ lệ từ 35% đến dưới 50%.

Bên cạnh đó, Gia Lai vẫn còn 38 xã, phường đạt tỷ lệ giải ngân dưới 35%, trong đó 2 xã Ia Lâu và Ia Mơ chưa phát sinh giải ngân.

Nhiều nguyên nhân khiến công tác giải ngân còn hạn chế, như công tác tổ chức thi công, nghiệm thu và lập hồ sơ thanh toán còn chậm; việc rà soát, đánh giá khả năng giải ngân của từng dự án để đề xuất điều chỉnh, điều chuyển kế hoạch vốn chưa kịp thời; việc xác định nguồn gốc đất, giá đất, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư còn mất nhiều thời gian; các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án chưa được kịp thời tháo gỡ…

Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ban, ngành rà soát ngay các dự án đã được giao vốn nhưng chưa giải ngân, phân loại rõ nguyên nhân theo từng nhóm chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư, chưa phê duyệt thiết kế - dự toán, chưa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chưa lựa chọn nhà thầu, chưa đủ điều kiện khởi công hoặc chưa có khối lượng thanh toán.

Trên cơ sở đó, xác định rõ thời hạn hoàn thành từng thủ tục và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; lập kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng dự án, từng gói thầu, từng tháng, trong đó nêu cụ thể giá trị dự kiến giải ngân, thời điểm nghiệm thu, thời điểm gửi hồ sơ thanh toán và các vướng mắc cần xử lý.

Đối với nhà thầu, tư vấn chậm tiến độ, chậm lập hồ sơ, chậm phối hợp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu chủ đầu tư phải xử lý theo hợp đồng; trường hợp cần thiết, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét năng lực khi tham gia các gói thầu tiếp theo.

Thu tiền sử dụng đất còn thấp

Một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến công tác giải ngân vốn đầu tư công là việc thu tiền sử dụng đất của tỉnh Gia Lai còn thấp.

Theo Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, tính đến ngày 29/7, thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đạt 4.971 tỷ đồng, tương ứng 43,6% dự toán HĐND tỉnh giao.

Tỉnh Gia Lai vừa đấu giá thành công Khu đất K200 để làm dự án khách sạn, trung tâm thương mại, bổ sung ngân sách hơn 317 tỷ đồng trong thời gian tới.
Tỉnh Gia Lai vừa đấu giá thành công khu đất K200 để làm dự án khách sạn, trung tâm thương mại. Ảnh: Sơn Thuận

Trong đó, các đơn vị phát triển quỹ đất cấp tỉnh thu 1.989 tỷ đồng, đạt 23,8% dự toán; trong khi đó khối xã, phường thu 2.982 tỷ đồng, đạt tỷ lệ khá cao 98,4% dự toán.

Điểm sáng là thu tiền thuê đất, thuê mặt nước được 3.045 tỷ đồng, đạt 152,2%, vượt dự toán HĐND tỉnh giao. Riêng thu tiền thuê đất trả tiền một lần, trong 7 tháng đạt được 2.853 tỷ đồng, đạt 163% dự toán.

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, thu ngân sách của tỉnh rất tốt, trừ tiền sử dụng đất, bởi các dự án lớn khó thu, doanh nghiệp bất động sản gặp khó khăn. Theo ông Phạm Anh Tuấn, đây là tình hình chung, chứ không chỉ riêng địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng nhấn mạnh, mặc dù không đạt được chỉ tiêu đề ra, nhưng tỉnh không thu bằng mọi giá, không thể hạ thấp giá đất so với quy định. “Về tổng thể, thu ngân sách của tỉnh hiện nay rất là tốt, đặc biệt là thu nội địa, trừ tiền sử dụng đất. Điều này thể hiện sức khỏe của nền kinh tế, thu ngân sách đã đạt 75%, tăng trưởng 63%, đảm bảo chi tiêu trong bối cảnh hiện nay rất ổn” - ông Phạm Anh Tuấn khẳng định.

Đối với đất thực hiện dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ tổ chức đấu giá, thông báo thuế đối với các khu đất đang thông báo tổ chức đấu giá; thực hiện các thủ tục để xác định giá khởi điểm tổ chức đấu giá; xác định giá đất cụ thể để thông báo nộp tiền sử dụng đất…
Sơn Thuận
Từ khóa:
gia lai giải ngân vốn đầu tư công

Bài liên quan

Hơn 143.000 tỷ đồng rót vào các dự án công nghiệp tại Gia Lai sau 7 tháng

Hơn 143.000 tỷ đồng rót vào các dự án công nghiệp tại Gia Lai sau 7 tháng

Nhà ở xã hội miền Trung: Nét vẽ “thanh đậm” lệch pha giữa các địa phương

Nhà ở xã hội miền Trung: Nét vẽ “thanh đậm” lệch pha giữa các địa phương

Gia Lai gấp rút xử lý 559 cơ sở nhà, đất dôi dư

Gia Lai gấp rút xử lý 559 cơ sở nhà, đất dôi dư

Dành cho bạn

Đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương

Đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương

Doanh nghiệp Hà Lan đánh giá cao triển vọng đầu tư tại Việt Nam

Doanh nghiệp Hà Lan đánh giá cao triển vọng đầu tư tại Việt Nam

Định giá hấp dẫn mở ra kỳ vọng hồi phục cho VN-Index trong tháng 8

Định giá hấp dẫn mở ra kỳ vọng hồi phục cho VN-Index trong tháng 8

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

Thị trường tiền tệ tuần 27 - 31/7: Nâng tỷ lệ tiền gửi Kho bạc lên 50% giải tỏa thanh khoản, lãi suất qua đêm lao dốc

Thị trường tiền tệ tuần 27 - 31/7: Nâng tỷ lệ tiền gửi Kho bạc lên 50% giải tỏa thanh khoản, lãi suất qua đêm lao dốc

Xác định ngoại giao phục vụ phát triển là trung tâm

Xác định ngoại giao phục vụ phát triển là trung tâm

Đọc thêm

Trao quyền để doanh nghiệp nhà nước thực sự dẫn dắt tăng trưởng

Trao quyền để doanh nghiệp nhà nước thực sự dẫn dắt tăng trưởng

(TBTCO) - Nghị quyết số 79-NQ/TW đặt mục tiêu xây dựng các doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn, đủ sức cạnh tranh khu vực và quốc tế, giữ vai trò dẫn dắt tăng trưởng. Theo các chuyên gia, mở rộng quyền tự chủ và đổi mới quản trị sẽ là điều kiện then chốt để doanh nghiệp nhà nước phát huy vai trò “đầu tàu”, tạo sức lan tỏa, phát triển bứt phá.
Thứ trưởng Lê Tấn Cận: Thị trường bảo hiểm Việt Nam cần chuyển mạnh sang phát triển theo chiều sâu

Thứ trưởng Lê Tấn Cận: Thị trường bảo hiểm Việt Nam cần chuyển mạnh sang phát triển theo chiều sâu

(TBTCO) - Trong giai đoạn tới, thị trường bảo hiểm không chỉ cần tập trung mở rộng quy mô, gia tăng doanh thu, mà còn phải chuyển mạnh sang phát triển theo chiều sâu; lấy chất lượng, hiệu quả, tính minh bạch, năng lực quản trị và niềm tin của khách hàng làm nền tảng.
Khu vực kinh tế phi chính thức tương đương 4,6% GDP

Khu vực kinh tế phi chính thức tương đương 4,6% GDP

(TBTCO) - Năm 2024, giá trị tăng thêm của khu vực kinh tế phi chính thức đạt khoảng 579 nghìn tỷ đồng, tương đương 4,6% GDP. Tuy nhiên, tỷ trọng này có xu hướng giảm, phản ánh quá trình chuyển dịch dần sang khu vực kinh tế chính thức.
"Tích cốc phòng cơ" cho đại ngàn Tây Nguyên và Nam Trung Bộ

"Tích cốc phòng cơ" cho đại ngàn Tây Nguyên và Nam Trung Bộ

(TBTCO) - Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XII đang khẳng định vai trò "người gác kho" thầm lặng nhưng đầy trách nhiệm trên địa bàn hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên. Từ những ngày cao điểm đấu thầu, nhập kho nghìn tấn lương thực đến hành trình vượt đường xa mang gạo cứu trợ tới tận tay người dân, đội ngũ cán bộ, công chức nơi đây đã và đang viết nên bức tranh lao động hăng hái, giữ cho "kho đầy, hàng tốt", sẵn sàng trước mọi tình huống thiên tai, dịch bệnh hay biến động kinh tế.
Đầu tư công bước vào “cuộc đua” KPI

Đầu tư công bước vào “cuộc đua” KPI

(TBTCO) - Từ kỳ báo cáo tháng 10/2026, kết quả giải ngân vốn đầu tư công của các bộ, ngành, địa phương sẽ chính thức được chấm điểm. Khi tiến độ giải ngân được lượng hóa bằng một hệ thống tiêu chí cụ thể, kết quả được tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và công khai, cuộc đua giải ngân sẽ có thêm một thước đo mới.
Cải cách nghiệp vụ Kho bạc: Nâng hiệu quả quản trị nguồn lực công

Cải cách nghiệp vụ Kho bạc: Nâng hiệu quả quản trị nguồn lực công

(TBTCO) - Từ số hóa quy trình, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ đến đổi mới quản lý ngân quỹ và huy động vốn, Kho bạc Nhà nước đang từng bước thay đổi phương thức vận hành dòng tiền ngân sách. Những thay đổi này không chỉ giúp các đơn vị sử dụng ngân sách giao dịch thuận tiện hơn mà còn tạo điều kiện để Kho bạc Nhà nước quản lý nguồn lực công chủ động, minh bạch và hiệu quả hơn.
Tìm giải pháp tài chính cho bảo trợ xã hội ứng phó với các cú sốc tại Việt Nam

Tìm giải pháp tài chính cho bảo trợ xã hội ứng phó với các cú sốc tại Việt Nam

(TBTCO) - Ngày 30/7, tại Hà Nội, Học viện Chính sách và Phát triển phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) - thông qua nguồn tài trợ từ Liên minh châu Âu (EU) - tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế "Các phương án tài chính cho bảo trợ xã hội ứng phó với các cú sốc tại Việt Nam".
Bộ Tài chính: Tăng dư địa bình ổn giá xăng dầu và vật tư nông nghiệp

Bộ Tài chính: Tăng dư địa bình ổn giá xăng dầu và vật tư nông nghiệp

(TBTCO) - Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hưng Yên sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Bộ Tài chính cho biết, Chính phủ đã triển khai đồng bộ các giải pháp điều hành giá xăng dầu, giảm thuế và sử dụng Quỹ Bình ổn giá nhằm ứng phó biến động thị trường thế giới. Đồng thời, nhiều chính sách hỗ trợ giảm chi phí đầu vào, tăng cường quản lý giá và bảo đảm nguồn cung vật tư nông nghiệp cũng đang được triển khai để ổn định sản xuất và kiểm soát lạm phát.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Gia Lai giải ngân gần 34% vốn đầu tư công, quyết liệt tháo gỡ vướng mắc để tăng tốc

Gia Lai giải ngân gần 34% vốn đầu tư công, quyết liệt tháo gỡ vướng mắc để tăng tốc

Tín dụng tạo lực kéo giúp thu nhập lãi thuần tăng 22%, MSB báo lãi hơn 3.400 tỷ đồng

Tín dụng tạo lực kéo giúp thu nhập lãi thuần tăng 22%, MSB báo lãi hơn 3.400 tỷ đồng

Đối ngoại và hội nhập tài chính tạo động lực mới cho tăng trưởng nhanh, bền vững

Đối ngoại và hội nhập tài chính tạo động lực mới cho tăng trưởng nhanh, bền vững

Đối ngoại tiên phong, phục vụ phát triển trong kỷ nguyên mới

Đối ngoại tiên phong, phục vụ phát triển trong kỷ nguyên mới

Ô tô nguyên chiếc nhập khẩu tăng gần 8%, xe tải bứt tốc

Ô tô nguyên chiếc nhập khẩu tăng gần 8%, xe tải bứt tốc

Hải quan hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách, hộ nghèo ở Quảng Trị

Hải quan hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách, hộ nghèo ở Quảng Trị

MB lãi hơn 20.000 tỷ đồng, tín dụng tăng 13,2% tiếp sức đà tăng trưởng

MB lãi hơn 20.000 tỷ đồng, tín dụng tăng 13,2% tiếp sức đà tăng trưởng

Thu nhập hoạt động lập đỉnh gần 10.000 tỷ đồng, SACOMBANK lùi lợi nhuận để gia cố "lá chắn" rủi ro

Thu nhập hoạt động lập đỉnh gần 10.000 tỷ đồng, SACOMBANK lùi lợi nhuận để gia cố "lá chắn" rủi ro

Tỷ giá USD hôm nay (1/8): Tỷ giá trung tâm tăng dù DXY suy yếu, Nhật Bản được ước tính đã dùng 53 tỷ USD hỗ trợ đồng yên

Tỷ giá USD hôm nay (1/8): Tỷ giá trung tâm tăng dù DXY suy yếu, Nhật Bản được ước tính đã dùng 53 tỷ USD hỗ trợ đồng yên

Tỷ giá USD hôm nay (30/7): Tỷ giá trung tâm lập vùng cao 25.320 đồng, thị trường vẫn đặt cược Fed tăng lãi suất vào cuối năm

Tỷ giá USD hôm nay (30/7): Tỷ giá trung tâm lập vùng cao 25.320 đồng, thị trường vẫn đặt cược Fed tăng lãi suất vào cuối năm

Tỷ giá USD hôm nay (31/7): Tỷ giá trái chiều, dõi theo quyết định lãi suất và khả năng can thiệp đồng Yên

Tỷ giá USD hôm nay (31/7): Tỷ giá trái chiều, dõi theo quyết định lãi suất và khả năng can thiệp đồng Yên

Fed giữ nguyên lãi suất 3,5% - 3,75% lần thứ 5 liên tiếp, ba phiếu phản đối phát tín hiệu "diều hâu"

Fed giữ nguyên lãi suất 3,5% - 3,75% lần thứ 5 liên tiếp, ba phiếu phản đối phát tín hiệu "diều hâu"

Giá vàng hôm nay ngày 31/7: Vàng thế giới vượt mốc 4.100 USD/ounce, vàng trong nước đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 31/7: Vàng thế giới vượt mốc 4.100 USD/ounce, vàng trong nước đồng loạt tăng

Giải ngân vốn đầu tư công tăng tốc trở lại sau 2 tuần giảm liên tiếp

Giải ngân vốn đầu tư công tăng tốc trở lại sau 2 tuần giảm liên tiếp

Ngày 30/7: Giá cà phê tiếp tục bứt phá, hồ tiêu tăng mạnh

Ngày 30/7: Giá cà phê tiếp tục bứt phá, hồ tiêu tăng mạnh

Sửa Luật Nhà ở: Bổ sung quy định về thời hạn sử dụng nhà chung cư

Sửa Luật Nhà ở: Bổ sung quy định về thời hạn sử dụng nhà chung cư

Sẽ tạm hoãn xuất cảnh đối với chủ sở hữu hưởng lợi của Bamboo Airways vì nợ thuế

Sẽ tạm hoãn xuất cảnh đối với chủ sở hữu hưởng lợi của Bamboo Airways vì nợ thuế

Ngày 30/7: Giá heo hơi chưa có dấu hiệu phục hồi

Ngày 30/7: Giá heo hơi chưa có dấu hiệu phục hồi