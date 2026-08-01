Thời sự

Đối ngoại tiên phong, phục vụ phát triển trong kỷ nguyên mới

Hà My

Hà My

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11:20 | 01/08/2026
(TBTCO) - Ngày 1/8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
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Quán triệt nhiệm vụ đối ngoại là trọng yếu, thường xuyên

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng đối với đất nước và ngành Ngoại giao.

Đối ngoại tiên phong, phục vụ phát triển trong kỷ nguyên mới
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Đức Thanh

Hội nghị lần này diễn ra sau khi Đại hội Đảng lần thứ XIV được tổ chức thành công và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp cũng đã được tổ chức thành công. Trên cơ sở tổng kết 40 năm Đổi mới, Đại hội đánh giá, cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín của đất nước đã được nâng lên, là nền tảng quan trọng để đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Đại hội Đảng lần thứ XIV cũng đã xác định đối ngoại và hội nhập quốc tế cùng với bảo đảm quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Đất nước đang triển khai tích cực, toàn diện việc hoàn thiện hệ thống chính trị, chính quyền địa phương 2 cấp, phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới mô hình phát triển, đẩy mạnh việc phát triển để tạo đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển xã hội, văn hóa, con người, tăng cường quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế.

Đặc biệt, Bộ Chính trị đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm Trưởng ban.

Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới", Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 sẽ tập trung đánh giá tình hình khu vực, thế giới, kết quả triển khai công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Hội nghị lần này có hai yêu cầu quan trọng là quán triệt và tổ chức thực hiện đường lối đối ngoại của Đại hội XIV của Đảng, cụ thể là đổi mới về tư duy và cách thức tổ chức thực hiện nhằm mục tiêu bao trùm là hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Hội nghị Ngoại giao 33 sẽ có 18 phiên họp diễn ra trong 9 ngày hội nghị, với sự tham dự chỉ đạo trực tiếp của các lãnh đạo chủ chốt; sự tham gia của các ban, bộ, ngành, địa phương, các Trưởng cơ quan đại diện và toàn thể cán bộ, nhân viên trong ngành Ngoại giao.

Các phiên của hội nghị sẽ thảo luận, đánh giá về tình hình thế giới, khu vực trong các năm tới, trong đó có quan hệ của các nước lớn, các nước láng giềng; biên giới lãnh thổ; việc xây dựng chiến lược đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới; ngoại giao phục vụ phát triển, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đồng hành cùng doanh nghiệp; công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành.

Hội nghị sẽ bám sát các mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời có những phần nội dung mới như phiên họp về đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân, các nội dung về đối ngoại Quốc hội và lần đầu tiên sẽ tổ chức cuộc họp giữa 3 bộ: Quốc phòng, Công an và Ngoại giao trong thời gian hội nghị. Hội nghị cũng sẽ bàn về vấn đề nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của các cơ quan đại diện.

Chuyển mạnh sang ngoại giao phục vụ phát triển

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, thực hiện yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo là làm đúng, làm đến nơi, đến chốn, trên tinh thần quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại đã được Đại hội XIV của Đảng xác định và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, theo kế hoạch, hội nghị lần này sẽ tập trung trao đổi về việc triển khai một số nhiệm vụ lớn và cách làm mới trong thời gian tới.

Đối ngoại tiên phong, phục vụ phát triển trong kỷ nguyên mới
Phiên khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Ảnh: Đức Thanh

Thứ nhất, tăng cường nhận thức và thống nhất hành động trong hệ thống các cơ quan đối ngoại. Trong đó có việc phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác đối ngoại, đặc biệt là của Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế. Việc phát huy hơn nữa hiệu quả sự phối hợp liên ngành về đối ngoại, xác định rõ thẩm quyền trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đổi mới các cơ chế triển khai, đặc biệt là việc theo dõi đôn đốc việc thực hiện các cam kết quốc tế.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới công tác nghiên cứu dự báo và tham mưu chiến lược. Chuyển mạnh công tác tham mưu từ theo dõi diễn biến sang nhìn diện rộng, đánh giá toàn diện những thay đổi cấu trúc, chuyển từ dự báo sự kiện sang dự báo xu hướng, từ phân tích tác động sang xây dựng kịch bản, từ xử lý sang chủ động kiến tạo và tạo lập sức mạnh mềm. Thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong tham mưu và thiết lập cơ chế đặt hàng và sử dụng sản phẩm nghiên cứu, trong đó có việc thành lập Hội đồng Lý luận Bộ Ngoại giao.

Thứ ba, nâng cao hiệu quả trong việc triển khai các nhiệm vụ đối ngoại, đặc biệt là việc giữ thế chủ động chiến lược về đối ngoại, nâng tầm và đưa quan hệ đi vào chiều sâu, nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là đối ngoại cấp cao. Phát huy 3 trụ cột đối ngoại là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân, chuyển mạnh sang phục vụ phát triển kinh tế, phục vụ công tác tranh thủ các nguồn lực cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tham gia xây dựng định hình các thể chế chính trị, công nghệ phù hợp với lợi ích quốc gia.

Thứ tư, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành, coi đây là một trong những nhân tố quyết định trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Trọng tâm là xác định rõ phương châm đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Ngoại giao đưa ra là: “Định hướng đúng, kỷ luật nghiêm và chuyên môn giỏi”.

Phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng trong và ngoài nước, xây dựng đội ngũ cán bộ theo tinh thần “6 dám” như phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khi quán triệt Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế: “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn”...

Thứ năm, hội nghị sẽ lĩnh hội các ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, từ đó đề ra các phương hướng nhiệm vụ cụ thể cho ngành đối ngoại cũng như công tác xây dựng ngành trong thời gian tới./.

Hà My
Từ khóa:
ngoại giao Hội nghị ngoại giao lần thứ 33 đối ngoại

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