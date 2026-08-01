Hải quan hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách, hộ nghèo ở Quảng Trị

Thay mặt lãnh đạo Cục Hải quan, ngày 30/7, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực IX Phạm Tiến Thành cùng đại diện Chi cục Điều tra chống buôn lậu và chính quyền địa phương đã tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng và hộ nghèo có khó khăn về nhà ở tại xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị).

Khởi công xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách và hộ nghèo tại xã Lao Bảo, Quảng Trị. Ảnh: HQ

Theo chương trình, Cục Hải quan hỗ trợ tổng kinh phí 840 triệu đồng để xây dựng 6 căn nhà cho người có công với cách mạng và các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở tại các xã Dân Hóa, La Lay và Lao Bảo. Mỗi căn nhà được hỗ trợ 140 triệu đồng và dự kiến hoàn thành, bàn giao trong tháng 9/2026.

Đây là hoạt động hưởng ứng chương trình an sinh xã hội và Thư kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị, đồng thời là việc làm thiết thực thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của cán bộ, công chức ngành Hải quan.

Những căn nhà mới không chỉ giúp các gia đình có nơi ở kiên cố, an toàn trước thiên tai, mà còn góp phần ổn định cuộc sống, tạo động lực để các hộ vươn lên phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo bền vững.

Thông qua chương trình, Cục Hải quan tiếp tục lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, chung tay cùng địa phương chăm lo đời sống người dân, góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân./.