Thị trường tiền tệ tuần 27 - 31/7: Nâng tỷ lệ tiền gửi Kho bạc lên 50% giải tỏa thanh khoản, lãi suất qua đêm lao dốc

Đảo chiều bơm ròng hơn 12.300 tỷ đồng sau 3 tuần hút mạnh

Trong tuần qua (từ ngày 27 - 31/7), Ngân hàng Nhà nước chuyển sang bơm ròng thanh khoản qua kênh thị trường mở (OMO), sau 3 tuần liên tiếp hút ròng mạnh.

Theo đó, qua kênh cầm cố giấy tờ có giá, Ngân hàng Nhà nước phát hành tổng cộng 48.341,48 tỷ đồng, ở các kỳ hạn 7 ngày, 63 ngày và 91 ngày, lãi suất giữ nguyên 4,5%/năm. Từ đó, bù đắp lượng OMO đáo hạn lớn trong tuần và duy trì trạng thái ổn định của hệ thống. Lượng giấy tờ có giá đáo hạn đạt 36.018,69 tỷ đồng, tập trung chủ yếu trong phiên đầu tuần với hơn 16.382 tỷ đồng.

Lãi suất qua đêm lao dốc Nhiều tín hiệu cho thấy thanh khoản hệ thống tiếp tục dồi dào. Lãi suất VND qua đêm trên thị trường liên ngân hàng chốt ngày 30/7/2026 ở mức 0,75%/năm, giảm 1,68 điểm phần trăm so với cuối tuần trước và xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 3/2024.

Tính chung cả tuần, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 12.322,94 tỷ đồng qua kênh thị trường mở, đảo chiều sau 3 tuần liên tiếp hút ròng mạnh khoảng 77.700 tỷ đồng.

Đến cuối tuần, khối lượng lưu hành trên kênh OMO tăng lên 172.530,36 tỷ đồng.

Nâng tỷ lệ tiền gửi Kho bạc lên 50% khi tính tỷ lệ LDR giúp thanh khoản giải tỏa. Ảnh minh họa: Đức Thanh.

Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất các kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần tăng lần lượt 0,98 điểm phần trăm và 0,33 điểm phần trăm, lên 4,49%/năm và 5,80%/năm.

Lãi suất 1 tháng và 3 tháng theo đà giảm, nhưng vẫn neo ở mức cao. Cụ thể, kỳ hạn 1 tháng giảm 0,84 điểm phần trăm, xuống 6,4%/năm; kỳ hạn 3 tháng giảm 0,37 điểm phần trăm, xuống 7,34%/năm.

Về giao dịch trên thị trường liên ngân hàng, doanh số giao dịch bình quân tiếp tục duy trì ở mức cao, dao động quanh 800 nghìn tỷ đồng, phản ánh thanh khoản giữa các tổ chức tín dụng vẫn dồi dào và nhu cầu điều hòa vốn ngắn hạn ở mức lớn, dù Ngân hàng Nhà nước đã chuyển sang bơm ròng qua kênh OMO trong tuần qua.

Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 1743/QĐ-NHNN ngày 30/7/2026 quy định về tỷ lệ khấu trừ số dư tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước khi xác định tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR).

Theo đó, tỷ lệ khấu trừ số dư tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước khi tính tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi là 50% số dư tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước, hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2026 đến hết ngày 31/7/2028.

Như vậy, từ ngày 1/8/2026, các ngân hàng được phép tính tối đa 50% tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước vào nguồn vốn huy động khi xác định tỷ lệ LDR, thay vì mức 20% như trước đây.

Việc điều chỉnh công thức tính LDR được kỳ vọng sẽ tạo thêm dư địa mở rộng tín dụng, mà không làm gia tăng đáng kể áp lực huy động vốn. Tuy nhiên, lợi ích từ chính sách này chủ yếu thuộc về nhóm ngân hàng thương mại nhà nước, khi nhóm “big 4” đang nắm giữ phần lớn tiền gửi của Kho bạc Nhà nước trong tổng số 626.716 tỷ đồng tính đến cuối tháng 3/2026.

Trong báo cáo tiền tệ mới phát hành, Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (Chứng khoán Yuanta) đánh giá, thanh khoản ngắn hạn tiếp tục ổn định, qua đó tạo điều kiện để Ngân hàng Nhà nước rút bớt lượng vốn hỗ trợ, mà không gây biến động lớn trên thị trường.

“Tuy nhiên, khoảng cách giữa lãi suất qua đêm - 1 tuần và các kỳ hạn từ 1 - 3 tháng vẫn ở mức rộng, phản ánh nhu cầu cân đối vốn trung hạn của các tổ chức tín dụng vẫn lớn, nhất là tại kỳ hạn 2 tuần có biến động ngược chiều với các kỳ hạn khác trong bối cảnh thời điểm cuối tháng” - Chứng khoán Yuanta lưu ý.

Vì vậy, nhóm phân tích của Chứng khoán Yuanta cho rằng, trên thị trường 1, lãi suất huy động và cho vay sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong quý III/2026.

Tỷ giá trung tâm lập đỉnh khi Fed, BoE và BoJ vẫn phát tín hiệu “diều hâu”

Trên thị trường ngoại hối, diễn biến ghi nhận sự phân hóa giữa tỷ giá điều hành và thị trường.

Theo đó, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng mạnh tổng cộng 55 đồng so với cuối tuần trước, đánh dấu tuần tăng thứ 12 liên tiếp. Trong tuần, tỷ giá trung tâm hầu hết tăng trên 10 đồng các phiên, chốt tuần ở 25.338 đồng/USD và ở mức cao lịch sử.

Ngược lại, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục xu hướng điều chỉnh giảm, phù hợp với đà hạ nhiệt của đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế. Kết thúc tuần, tỷ giá USD tại Vietcombank được niêm yết ở mức 26.080 - 26.490 VND/USD (mua vào - bán ra), cùng giảm 20 đồng so với cuối tuần trước. Tại BIDV, tỷ giá USD ở mức 26.090 - 26.470 VND/USD, cùng giảm 40 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD giảm 80 đồng, xuống còn 26.250 - 26.280 VND/USD. Diễn biến này cho thấy áp lực trên thị trường tự do đã hạ nhiệt đáng kể.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - giằng co quanh mốc 100 điểm sau khi trụ vững quanh 101 điểm.

Trong tuần này, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đều quyết định giữ nguyên lãi suất.

Tuy nhiên, đằng sau các quyết định này là thông điệp thận trọng khi cả 3 ngân hàng trung ương đều bày tỏ lo ngại áp lực lạm phát có thể quay trở lại do giá năng lượng tăng, căng thẳng địa chính trị, biến động tỷ giá và làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Điều này cho thấy, các nhà hoạch định chính sách sẵn sàng tiếp tục thắt chặt tiền tệ nếu lạm phát có dấu hiệu lan rộng sang tiền lương, kỳ vọng lạm phát và giá tiêu dùng.

Đối với Fed, lãi suất được giữ trong biên độ 3,5 - 3,75%, song quyết định này không đạt được sự đồng thuận tuyệt đối khi ba thành viên Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) gồm Beth Hammack, Neel Kashkari và Lorie Logan bỏ phiếu ủng hộ tăng thêm 0,25 điểm phần trăm. Chủ tịch Kevin Warsh cũng tái khẳng định, Fed kiên định với mục tiêu đưa lạm phát về 2% và không chấp nhận mức lạm phát cao hơn trong thời gian dài.

Tương tự, BoE giữ lãi suất ở mức 3,75%, nhưng kết quả bỏ phiếu 6 - 3 cho thấy quan điểm thắt chặt vẫn chiếm tỷ trọng đáng kể trong Ủy ban Chính sách tiền tệ (MPC), với 3 thành viên đề xuất nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm.

Trong khi đó, BoJ tiếp tục duy trì lãi suất ngắn hạn ở mức 1%, song Thống đốc Kazuo Ueda khẳng định, ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục nâng lãi suất nếu lạm phát và tăng trưởng kinh tế diễn biến phù hợp với dự báo.

Như vậy, dù đồng loạt giữ nguyên lãi suất, cả Fed, BoE và BoJ đều phát đi tín hiệu rằng chu kỳ thắt chặt tiền tệ chưa thực sự kết thúc và rủi ro lạm phát vẫn là yếu tố cần được theo dõi sát trong thời gian tới./.