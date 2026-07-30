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HDBank lập kỷ lục với khoản vay xã hội, bền vững hợp vốn quốc tế lớn nhất từ trước tới nay tại Việt Nam

18:12 | 30/07/2026
(TBTCO) - Khoản vay xã hội hợp vốn quốc tế trị giá 721 triệu USD mà HDBank ký kết ngày 30/7 đã thiết lập một dấu mốc mới trên thị trường vốn Việt Nam. Đây là khoản vay xã hội hợp vốn quốc tế lớn nhất từ trước tới nay do một tổ chức Việt Nam huy động thành công, đồng thời khẳng định niềm tin mạnh mẽ của các định chế tài chính toàn cầu đối với HDBank và triển vọng phát triển của nền kinh tế Việt Nam.
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HDBank lập kỷ lục với khoản vay xã hội, bền vững hợp vốn quốc tế lớn nhất từ trước tới nay tại Việt Nam
Anh hùng Lao động, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo nhấn mạnh, khoản vay xã hội hợp vốn 721 triệu USD không chỉ là một giao dịch tài chính, mà còn mở ra nguồn lực mới cho các mục tiêu phát triển bền vững và tài chính toàn diện tại Việt Nam

Ngày 30/7 tại TP. Hồ Chí Minh, HDBank chính thức ký kết Khoản vay Xã hội hợp vốn quốc tế trị giá 721 triệu USD với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Standard Chartered cùng các định chế tài chính quốc tế. Nguồn vốn sẽ được sử dụng để mở rộng khả năng tiếp cận tài chính cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, đặc biệt là doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, qua đó thúc đẩy tài chính toàn diện và phát triển bền vững tại Việt Nam.

Khoản vay xã hội hợp vốn lớn nhất từ trước tới nay

Khoản vay được cấu trúc theo Nguyên tắc Khoản vay Xã hội (Social Loan Principles) và Khung Tài chính Bền vững của HDBank, do ADB và Standard Chartered đồng điều phối. Tham gia thu xếp và dựng sổ còn có sáu định chế tài chính quốc tế gồm ANZ, Cathay United Bank, Commerzbank, Maybank Securities, MUFG Bank và State Bank of India.

Giao dịch đã nhận được sự quan tâm vượt kỳ vọng từ cộng đồng các nhà đầu tư quốc tế, đạt tổng giá trị giải ngân 721 triệu USD, cao hơn khoảng 60% so với kế hoạch ban đầu.

Theo Tổng Giám đốc Standard Chartered Việt Nam, đây là khoản vay xã hội hợp vốn lớn nhất từ trước đến nay do một tổ chức Việt Nam huy động, đồng thời ghi nhận mức đăng ký vượt xa mục tiêu ban đầu với sự tham gia tích cực của cộng đồng các nhà cho vay quốc tế.

“Kết quả này không chỉ phản ánh niềm tin của các nhà đầu tư đối với HDBank và đội ngũ lãnh đạo Ngân hàng, mà còn cho thấy triển vọng tăng trưởng dài hạn của Việt Nam cũng như sức hấp dẫn ngày càng lớn của thị trường tài chính bền vững trong mắt các nhà đầu tư toàn cầu.”

Không chỉ tạo dấu ấn về quy mô, giao dịch còn khẳng định vị thế của HDBank trên thị trường vốn quốc tế, mở ra khả năng tiếp cận các nguồn vốn chất lượng với chi phí tốt để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

HDBank lập kỷ lục với khoản vay xã hội, bền vững hợp vốn quốc tế lớn nhất từ trước tới nay tại Việt Nam
Lễ ký kết khoản vay xã hội hợp vốn quốc tế 721 triệu USD - dấu mốc mới trên hành trình kết nối nguồn vốn toàn cầu vì phát triển bền vững tại Việt Nam

Nguồn vốn vì cộng đồng và phát triển bền vững

Phát biểu tại lễ ký kết, Anh hùng Lao động, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, Nhà đầu tư chiến lược, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị HDBank, cho biết: “Khoản vay này mở ra một dấu mốc phát triển mới đối với cá nhân tôi và HDBank. Đây là khoản vay đầu tiên của chúng ta dành riêng cho các hoạt động xã hội, trong đó có những chương trình hỗ trợ phụ nữ”.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, thành công của giao dịch là sự ghi nhận cho hành trình nhiều năm HDBank đồng hành cùng cộng đồng thông qua các chương trình hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, văn hóa, thể thao và các hoạt động dành cho phụ nữ, trẻ em.

“Lần đầu tiên, một giao dịch có sự tham gia của đông đảo 21 định chế tài chính quốc tế, với quy mô tài trợ lớn nhất dành cho các hoạt động xã hội và phát triển bền vững, đã được thực hiện thành công” - bà nhấn mạnh.

Ông Trần Hoài Nam - Phó Tổng Giám đốc Thường trực HDBank, cho biết nguồn vốn sẽ tiếp tục củng cố nền tảng vốn trung và dài hạn của Ngân hàng, mở rộng tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, góp phần thúc đẩy tài chính toàn diện và tăng trưởng bền vững.

Trước giao dịch này, HDBank đã huy động thành công 270 triệu USD vốn xanh và 380 triệu USD vốn tài chính bền vững từ các tổ chức tài chính phát triển quốc tế như IFC, ADB, Proparco, DEG, LeapFrog, FMO, BII, JICA, FinDev và SMBC.

Với khoản vay xã hội hợp vốn quốc tế trị giá 721 triệu USD, HDBank không chỉ thiết lập một kỷ lục mới trên thị trường vốn Việt Nam mà còn tiếp tục khẳng định năng lực huy động vốn quốc tế theo các chuẩn mực tài chính bền vững, tạo thêm nguồn lực để đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp và đóng góp vào các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam./.

Quỳnh Như
Từ khóa:
hdbank ngân hàng hdbank hdb Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo

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